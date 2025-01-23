Тюрьма, наркотики и роковая случайность: как известные дети-актеры умирали молодыми

Сергей Кудрявцев, Дмитрий Дедюшко и Алексей Фомкин (Фото: кадры из фильмов)
Стать актером в юном возрасте удается далеко не каждому. Тем немногим, кто смог и обрел всесоюзную славу, сулили головокружительную кинокарьеру. Однако жизнь этих юных артистов сложилась трагически.
О том, кто из актеров покинул этот мир, так и не успев развить свой потенциал, расскажет редакция «Радио 1».
Актер Сергей Кудрявцев начал свою карьеру в юном возрасте. Он дебютировал в кино в возрасте 11 лет. А стал известен зрителям благодаря роли Саши Григорьева в фильме Евгения Карелова «Два капитана».
Сергей Кудрявцев родился 20 января в 1963 году в Москве. Семья мальчика была простой и далекой от киноиндустрии. С малых лет у Сережи проявлялись профессиональные задатки.
В школе Кудрявцев играл в театре, а после ему посчастливилось попасть в кино. Дебют мальчика на экранах произошел в фильме режиссера Бориса Бунеева «Последняя встреча». Он исполнил роль ребенка из детдома. В 1975 году Кудрявцев принял участие в многосерийном телефильме «Такая короткая долгая жизнь», исполнив роль школьника Говорухина. А еще через год Сережа сыграл в фильме Евгения Карелова «Два капитана». Актер выступил в роли главного героя Саши Григорьева в детстве.
На протяжении еще нескольких лет после игры в культом фильме Кудрявцев продолжал сниматься в кинокартинах, однако после этого карьера Кудрявцева завершилась.
После окончания школы Сергей связался с плохой компанией и попал в тюрьму на девять лет. Доподлинно неизвестно, за какое преступление он мог оказаться за решеткой. После выхода из тюрьмы Кудрявцев продолжил вести беспорядочный образ жизни. Он много пил и перебивался случайными заработками. Сергей трагически погиб 3 декабря 2002 года. В состоянии сильного алкогольного опьянения он пытался перейти дорогу и попал под машину. Ему был 39 лет. Похоронен на Химкинском кладбище в Подмосковье.
Дмитрий Дедюшко родился 21 сентября 1999 года в семье актеров. Его мама Светлана Чернышова работала во Владимирском театре, снималась в рекламе и сериалах. Отец Александр сыграл в 37 картинах. Самые известные работы в главной роли с ним «Офицеры», «Тарас Бульба», «Оперативный псевдоним» и другие.
Мальчик пошел по стопам отца. Он снимался в таких фильмах, как «Реальный папа», «Вечерняя сказка» и «Сармат».
Его жизнь трагически оборвалась 3 ноября в 2007 году вместе с родителями. Семья погибла в автокатастрофе. Их похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.
Алексея Фомкина полюбили многие зрители после того, как он сыграл в юмористическом киножурнале «Ералаш». А потом исполнил роль Коли Герасимова в культовом сериале «Гостья из будущего».
Родился Алексей 30 августа 1969 года в Москве. Знакомые отзывались о нем, как о талантливом и добром мальчике, который хорошо учился. В свободное время от школы Фомкин посещал театр кукол при заводе «Динамо», и театральную студию в ДК «ЗИЛ».
В 13 лет мальчик получил награду второй степени на детском конкурсе чтецов, а потом в составе детской группы выступил перед правительством СССР в годовщину Октябрьской революции. Через время Фомкину удалось дебютировать на экране. Его пригласили сниматься в «Ералаше» в выпуске «Аукцион». В общей сложности он принял участие в шести выпусках юмористического журнала.
Благодаря «Ералашу» на юного актера обратил внимание режиссер «Гостьи из будущего» Павел Арсенов, и пригласил сыграть Колю Герасимова. После проекта актер снялся еще в двух проектах эпизодического плана.
После службы в армии Алексей решил устроиться в МХАТ. Несмотря на то, что он не учился в университете, его приняли на работу. Однако пристрастие к алкоголю и наркотикам загубило успешную карьеру молодого человека, в результате чего Фомкина уволили из театра.
В дальнейшем он устроился на стройку, чтобы были деньги на существование. Подорванное из-за плохого образа жизни здоровье не позволяло долго работать и в этом месте. Тогда Алексей принял решение изменить свою жизнь. Он уехал к бабушке в село Безводное. Смог окрепнуть, побороть зависимость, устроиться работником мельницы и даже жениться.
Трагический случай, оборвавший его жизнь, произошел 23 февраля 1996 года. Вместе с супругой они отмечали праздник в гостях у друзей. Вскоре Алексей стал засыпать. Жена уложила его в соседней комнате и ушла. Позже в доме вспыхнул пожар. Никто из гостей не знал, где находится Алексей.
Мужчина погиб от удушья, тело обнаружили после ликвидации возгорания. Фомкину было всего 26 лет. Его похоронили на кладбище «Улыбышево» во Владимире.
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Начал карьеру в 11 лет
Актер Сергей Кудрявцев начал свою карьеру в юном возрасте. Он дебютировал в кино в возрасте 11 лет. А стал известен зрителям благодаря роли Саши Григорьева в фильме Евгения Карелова «Два капитана».
Сергей Кудрявцев родился 20 января в 1963 году в Москве. Семья мальчика была простой и далекой от киноиндустрии. С малых лет у Сережи проявлялись профессиональные задатки.
В школе Кудрявцев играл в театре, а после ему посчастливилось попасть в кино. Дебют мальчика на экранах произошел в фильме режиссера Бориса Бунеева «Последняя встреча». Он исполнил роль ребенка из детдома. В 1975 году Кудрявцев принял участие в многосерийном телефильме «Такая короткая долгая жизнь», исполнив роль школьника Говорухина. А еще через год Сережа сыграл в фильме Евгения Карелова «Два капитана». Актер выступил в роли главного героя Саши Григорьева в детстве.
Сергей Кудрявцев (Фото: кадр из фильма «Два капитана»)
На протяжении еще нескольких лет после игры в культом фильме Кудрявцев продолжал сниматься в кинокартинах, однако после этого карьера Кудрявцева завершилась.
После окончания школы Сергей связался с плохой компанией и попал в тюрьму на девять лет. Доподлинно неизвестно, за какое преступление он мог оказаться за решеткой. После выхода из тюрьмы Кудрявцев продолжил вести беспорядочный образ жизни. Он много пил и перебивался случайными заработками. Сергей трагически погиб 3 декабря 2002 года. В состоянии сильного алкогольного опьянения он пытался перейти дорогу и попал под машину. Ему был 39 лет. Похоронен на Химкинском кладбище в Подмосковье.
Погиб в восемь лет
Дмитрий Дедюшко родился 21 сентября 1999 года в семье актеров. Его мама Светлана Чернышова работала во Владимирском театре, снималась в рекламе и сериалах. Отец Александр сыграл в 37 картинах. Самые известные работы в главной роли с ним «Офицеры», «Тарас Бульба», «Оперативный псевдоним» и другие.
Дмитрий Дедюшко (Фото: кадр из фильма «Реальный папа»)
Мальчик пошел по стопам отца. Он снимался в таких фильмах, как «Реальный папа», «Вечерняя сказка» и «Сармат».
Его жизнь трагически оборвалась 3 ноября в 2007 году вместе с родителями. Семья погибла в автокатастрофе. Их похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.
Играл в «Ералаше»
Алексея Фомкина полюбили многие зрители после того, как он сыграл в юмористическом киножурнале «Ералаш». А потом исполнил роль Коли Герасимова в культовом сериале «Гостья из будущего».
Родился Алексей 30 августа 1969 года в Москве. Знакомые отзывались о нем, как о талантливом и добром мальчике, который хорошо учился. В свободное время от школы Фомкин посещал театр кукол при заводе «Динамо», и театральную студию в ДК «ЗИЛ».
В 13 лет мальчик получил награду второй степени на детском конкурсе чтецов, а потом в составе детской группы выступил перед правительством СССР в годовщину Октябрьской революции. Через время Фомкину удалось дебютировать на экране. Его пригласили сниматься в «Ералаше» в выпуске «Аукцион». В общей сложности он принял участие в шести выпусках юмористического журнала.
Благодаря «Ералашу» на юного актера обратил внимание режиссер «Гостьи из будущего» Павел Арсенов, и пригласил сыграть Колю Герасимова. После проекта актер снялся еще в двух проектах эпизодического плана.
Алексей Фомкин (Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»)
После службы в армии Алексей решил устроиться в МХАТ. Несмотря на то, что он не учился в университете, его приняли на работу. Однако пристрастие к алкоголю и наркотикам загубило успешную карьеру молодого человека, в результате чего Фомкина уволили из театра.
В дальнейшем он устроился на стройку, чтобы были деньги на существование. Подорванное из-за плохого образа жизни здоровье не позволяло долго работать и в этом месте. Тогда Алексей принял решение изменить свою жизнь. Он уехал к бабушке в село Безводное. Смог окрепнуть, побороть зависимость, устроиться работником мельницы и даже жениться.
Трагический случай, оборвавший его жизнь, произошел 23 февраля 1996 года. Вместе с супругой они отмечали праздник в гостях у друзей. Вскоре Алексей стал засыпать. Жена уложила его в соседней комнате и ушла. Позже в доме вспыхнул пожар. Никто из гостей не знал, где находится Алексей.
Мужчина погиб от удушья, тело обнаружили после ликвидации возгорания. Фомкину было всего 26 лет. Его похоронили на кладбище «Улыбышево» во Владимире.
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