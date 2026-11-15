«У меня холодный пот»: Стас Михайлов прокомментировал скандал с концертом Киркорова в Тюмени
Певец Михайлов высказался в поддержку Киркорова на фоне скандала с его концертом
Стас Михайлов прокомментировал скандальный концерт Филиппа Киркорова в Тюмени. Певец подчеркнул, что в шоу-бизнесе артисты всегда находятся под всеобщим прицелом, и одна ошибка вызывает море обсуждений, пишет Voice.
Михайлов заверил, что у него не было другого выхода: он видел людей в зале, которые пришли на концерт и не должны страдать от того, что у него поднялась температура. Стас заявил, что Филипп — молодец, поскольку вышел и спел, несмотря на проблемы со здоровьем. За поп-короля также заступилась Севиль. Валентина Алексеева призналась, что испытала ужас, увидев видео с концерта Киркорова.
«До этого ты делал, делал, делал хорошо, но тут же начинают все говорить. Давайте посмотрим немножко по-другому. Однажды в Самаре я вышел на сцену и не смог петь. Это было лет, наверно, 15 назад. Я понимаю, что у меня холодный пот, потому что температура была. Ужасное состояние», — рассказал Михайлов журналистам на фестивале «Ээхх, разгуляй!».Сам концерт народного артиста России прошёл в начале ноября в Тюмени и оказался провальным. Многие зрители написали в соцсетях, что Киркоров шатался на сцене, с трудом пел и даже пропускал целые строки. В финале выступления артист заявил, что плохо себя чувствует.