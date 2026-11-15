«У меня холодный пот»: Стас Михайлов прокомментировал скандал с концертом Киркорова в Тюмени

15 ноября 2026, 21:29

Певец Михайлов высказался в поддержку Киркорова на фоне скандала с его концертом

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Стас Михайлов прокомментировал скандальный концерт Филиппа Киркорова в Тюмени. Певец подчеркнул, что в шоу-бизнесе артисты всегда находятся под всеобщим прицелом, и одна ошибка вызывает море обсуждений, пишет Voice.





Михайлов заверил, что у него не было другого выхода: он видел людей в зале, которые пришли на концерт и не должны страдать от того, что у него поднялась температура. Стас заявил, что Филипп — молодец, поскольку вышел и спел, несмотря на проблемы со здоровьем. За поп-короля также заступилась Севиль. Валентина Алексеева призналась, что испытала ужас, увидев видео с концерта Киркорова.



