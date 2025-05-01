«У меня свой путь»: звезда «Слово пацана» Анна Пересильд призналась, почему не пускает родителей на съемки

Анна Пересильд является дочерью известных родителей. Ее мать Юлия стала одной из главных звезд российского кинематографа. Отец Алексей Учитель режиссер ряда картин и лауреат премий. Успех юной Анны часто объясняют ее известными родственниками, но подросток признается, что всего хочет добиться сама.