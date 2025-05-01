«У меня свой путь»: звезда «Слово пацана» Анна Пересильд призналась, почему не пускает родителей на съемки

Анна Пересильд (Фото: Телеграм @officialannaperesild)
Анна Пересильд является дочерью известных родителей. Ее мать Юлия стала одной из главных звезд российского кинематографа. Отец Алексей Учитель режиссер ряда картин и лауреат премий. Успех юной Анны часто объясняют ее известными родственниками, но подросток признается, что всего хочет добиться сама.
Это же подтверждают и родители звезды сериала «Слово пацана». Как оказалось, Анна даже не пускает родителей на съемочную площадку. Это она объясняет так:
Быть дочкой известных родителей Анне нелегко. Несмотря на ее возможности, Пересильд заверяет, что всего хочет добиться сама. У нее свой путь, по которому она хочет пройти без помощи родственников. При этом публика все равно сравнивает Анну с мамой Юлией.
Несмотря на юный возраст, публика уже активно следит за личной жизнью актрисы. Раньше она была в отношениях с партнером по «Слово пацана» Ярославом Могильниковым, но пара рассталась в конце прошлого года. При этом в январе Анну начали замечать в компании с 19-летним исполнителем Ваней Дмитриенко. Уже в апреле они держались за руки на премии VOICE.
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«Мама очень сильный энергетический человек. В момент, когда она входит на площадку, люди начинают переживать. Поэтому ни папу, ни маму я никогда не приглашаю», — цитирует актрису Starhit.
Быть дочкой известных родителей Анне нелегко. Несмотря на ее возможности, Пересильд заверяет, что всего хочет добиться сама. У нее свой путь, по которому она хочет пройти без помощи родственников. При этом публика все равно сравнивает Анну с мамой Юлией.
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«Естественно, я чувствую большую ответственность. Я в любом случае продолжаю то, что начала мама. Нас в этом смысле надо разделять. Потому что у меня свой путь, у мамы — свой. Я вообще не собираюсь с мамой соревноваться. И ни с кем не собираюсь соревноваться. У меня свой путь», — заявила Анна.
Несмотря на юный возраст, публика уже активно следит за личной жизнью актрисы. Раньше она была в отношениях с партнером по «Слово пацана» Ярославом Могильниковым, но пара рассталась в конце прошлого года. При этом в январе Анну начали замечать в компании с 19-летним исполнителем Ваней Дмитриенко. Уже в апреле они держались за руки на премии VOICE.
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Иван Мусатов