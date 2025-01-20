«У неё катастрофическая ситуация»: куда пропала певица Тамара Гвердцители и как семейная трагедия заставила ее покинуть Россию

Певица Тамара Гвердцители (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Певица Тамара Гвердцители почти исчезла с российской сцены после начала специальной военной операции. 18 январе артистке исполнилось 63 года, однако день рождения она праздновала за рубежом. Последние два года о её жизни и карьере в России мало что известно. Куда исчезла певица расскажет «Радио 1».
Семейная трагедия
Больше двух лет назад Тамара Гвердцители приняла решение покинуть Россию. О судьбе певицы долгое время ничего не было известно, и её исчезновение оставалось загадкой. Однако певец и близкий друг артистки Сосо Павлиашвили раскрыл информацию о том, почему она пропала, тем самым приоткрыв завесу тайны.
В разговоре с журналистами Павлиашвили сообщил, что причиной исчезновения Тамары Гвердцители стало личное горе: за несколько недель до её отъезда у неё умерла мама, которая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием.
«Мама для Тамары — это целый мир. Эту рану никто никогда не залечит, никогда», — сказал певец.
Первое время все считали, что именно из-за этой трагедии Гвердцители перестала появляться на публике. Однако вскоре она вернулась на сцену, но России в её гастрольном графике больше не было. К тому же, как уверял продюсер Сергей Пудовкин, работавший с артисткой, возвращение Гвердцители на сцену было временным.
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После заявлений продюсера певицу заметили на гастролях в Европе. Она выступала в Германии, Латвии и Польше. При этом, Гвердцители утверждала, что концерты в России она не отменяла, а переносила.
«Я уважаю Россию, в которой живу 30 лет, люблю её, она является частью моей жизни. Но чувство родины является самым высоким», — объяснила артистка.
При этом поклонники и критики отметили, что от траура, о котором ещё недавно говорил Пудовкин, не осталось и следа. Продюсер утверждал, что Гвердцители тяжело переживает утрату, и он не знает, как ей помочь.
«У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Она плачет, не переставая. Происходит очень страшное. Она находится в Грузии», — рассказал он в беседе с «МК».
Певица Тамара Гвердцители (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)
Вернулась в Россию
После долгого отсутствия в России, Тамара Гвердцители неожиданно вернулась в Москву весной 2024 года. Певицу заметили на праздновании дня рождения стилиста Джорджа Ровалса, бывшего друга Аллы Пугачевой. Ровалс работал со многими российскими звёздами, в том числе и с Гвердцители.
«Тамрико очень красивая сейчас: стала ещё лучше, чем была. Причем у неё натуральная красота. Я ей полностью изменил имидж. Раньше всё время с ней ругался. "Тебе не идет прилизанная прическа, тебе нужен объем, пышность". В этот раз она меня послушалась. Когда она взглянула в зеркало после преображения, порадовалась: "Как двадцать лет ушло!"» — рассказал Ровалс.
Артистка поздравила именинника, но вскоре покинула праздник, отказавшись давать комментарии и отвечать на вопросы журналистов.
Многие пользователи сети предполагают, что возвращение певицы связано с финансовыми проблемами, поскольку её европейские туры не были такими успешными, как концерты в России.
Где сейчас живёт Тамара Гвердцители
После возвращения в Россию Тамара Гвердцители так и не смогла полностью возобновить свои гастроли. После пребывания в США она поставила мюзикл «Сансет-бульвар» в Армении.
Певица живёт сразу в нескольких городах: в Тбилиси у неё два особняка на берегу озера, в Ереване она бывает по работе, в Нью-Йорке снимает квартиру в Бруклине, а в Лондоне живёт и ведёт бизнес её сын.
Кроме того, у Гвердцители осталась недвижимость в Москве — две квартиры в престижных районах и дача под Зеленоградом.
«Сейчас в нашем шоу-бизнесе непонятно, кто поёт, как поёт. Тамаре это не нравится тоже. Она никуда не уходила. У неё просто был момент траура. Тамара никогда ничего плохого не говорит о России. Лайма Вайкуле уверяет, что кормила весь СССР. А Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия – это её пространство. Тамара очень благодарна», — подчеркнул Джордж в «МК».
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