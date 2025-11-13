«Угрожает нацбезопасности»: Моргенштерну* запретили въезд в одну страну

13 ноября 2025, 10:16

ТАСС: рэперу Моргенштерну* запретили въезд в Литву на 10 лет

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Литва внесла рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных лиц и запретила въезд на десять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента миграции балтийской республики Рокаса Пукинскаса.





Такое решение приняли в связи с обращением МИД страны, а также на основе информации о том, что нахождение Моргенштерна* в Литве может навредить национальной безопасности.

«Запрет в отношении Моргенштерна* вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», — сказал Пукинскас.