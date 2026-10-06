Умер исполнивший роль в фильме «Михайло Ломоносов» актер

06 октября 2026, 19:14

В 53 года умер актер Максим Ивашкин из фильма «Михайло Ломоносов»

Максим Ивашкин (Фото: кадр из фильма: «Михайло Ломоносов» (1984-1986)

Актер Максим Ивашкин, известный по ролям в фильмах «Детский сад» и сериале «Михайло Ломоносов», умер в возрасте 53 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.