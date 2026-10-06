Умер исполнивший роль в фильме «Михайло Ломоносов» актер
Актер Максим Ивашкин, известный по ролям в фильмах «Детский сад» и сериале «Михайло Ломоносов», умер в возрасте 53 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.
По словам собеседницы агентства, Ивашкин скончался 4 октября. Звезда советского кино родился 10 октября 1972 года.
В 1980-х годах он был ведущим актером Московского государственного академического камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. Позднее артист окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Ивашкин сыграл в фильме «Детский сад» (1983), а также в телесериале «Михайло Ломоносов» (1984).
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