Уродливая пластиковая обувь: в сети обсуждают неудобные туфли Виктории Бэкхэм

Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)
Туфли британской певицы Виктории Бэкхэм обсудили пользователи в сети. Как уточнил портал WomanHit, звездное семейство организовало вечеринку бренда Boss. Туда были приглашены самые дорогие и близкие люди Бэкхэмов.
Исполнительница выглядела гламурно и стильно, но обувь сыграла с ней злую шутку. Юзеры заметили, что Виктория стояла прямо на прозрачных туфлях-лодочках. Саму Бэкхэм это никак не смутило, несмотря на камеры.
Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)
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Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)
«Понятия не имею, почему женщины заставляют себя носить болезненно неудобную обувь», «Виктория искалечила себя», «Боже мой, ноги должны быть спрятаны, а не показаны в уродливой пластиковой обуви», — пестрят комментарии негодованием.Перед этим стало известно, сколько артист Игорь Петренко остался должен по алиментам Екатерине Климовой. Читайте подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов