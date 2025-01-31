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Уродливая пластиковая обувь: в сети обсуждают неудобные туфли Виктории Бэкхэм

В сети обсудили туфли Виктории Бэкхэм: «Ноги должны быть спрятаны»
Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)

Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)

Туфли британской певицы Виктории Бэкхэм обсудили пользователи в сети. Как уточнил портал WomanHit, звездное семейство организовало вечеринку бренда Boss. Туда были приглашены самые дорогие и близкие люди Бэкхэмов.
Исполнительница выглядела гламурно и стильно, но обувь сыграла с ней злую шутку. Юзеры заметили, что Виктория стояла прямо на прозрачных туфлях-лодочках. Саму Бэкхэм это никак не смутило, несмотря на камеры.

Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)



«Понятия не имею, почему женщины заставляют себя носить болезненно неудобную обувь», «Виктория искалечила себя», «Боже мой, ноги должны быть спрятаны, а не показаны в уродливой пластиковой обуви», — пестрят комментарии негодованием.
Перед этим стало известно, сколько артист Игорь Петренко остался должен по алиментам Екатерине Климовой. Читайте подробнее в нашем материале.

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Звезда «Мы из будущего» Петренко снизил долг по алиментам перед Климовой
Петренко снизил долг по алиментам перед Климовой до 1,2 млн руб
31 января 2025, 21:06

Игорь Петренко и Кристина Бродская (Фото: соцсети)

Звезда фильма «Мы из будущего» Игорь Петренко снизил долги по алиментам до 1,2 миллиона рублей перед своей экс-супругой Екатериной Климовой.
Как уточнил Telegram-канал «Звездач», ранее задолженность составляла примерно десять миллионов рублей. Многомиллионную сумму артист выплачивает с февраля прошлого года.

Брак Петренко с Климовой продолжался с конца 2004 года по 10 июля 2014-ого. У пары двое сыновей: Матвей и Корней.

Сейчас мужчина в браке с актрисой Кристиной Бродской. Знаменитости воспитывают троих дочерей.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о своем идеале женщины для четвертой женитьбы. Он раскрыл одну из своих мечт в отношении потенциальной избранницы.

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«У молодых опыта мало»: Шаляпин назвал свой идеал для четвертого брака
Певец Шаляпин заявил, что готов жениться в четвертый раз
31 января 2025, 20:53

Прохор Шаляпин (фото: соцсети)

Певец Прохор Шаляпин назвал свой идеал женщины для того, чтобы жениться в четвертый раз. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что статус избранницы ему не важен, мечта — девушка с доброй душой.
Больший интерес артист испытывает к тем, кто уже был в браке, потому что, по его словам, «у молодых опыта мало».
«Я готов жениться в четвертый раз, меня брак не пугает. А еще я очень хочу деток — дочку и сынишку. <…> Я мечтаю встретить девушку с доброй душой, причем не важно, кто она будет — королева или техничка. Если между нами произойдет химия, проскочит искра и мы почувствуем, что мы созданы друг для друга, то не вижу никаких препятствий», — поделился Шаляпин.
Певец добавил, что сейчас его сердце полностью свободно и он находится на отдыхе, чтобы с новыми силами вернуться в Москву и продолжать завоевывать сердца своих фанаток.
«Мне интересны все дамы, любого возраста, но всегда интереснее с теми, кто уже был в браке или имел серьезные отношения. У молодых опыта мало, они еще эмоционально и психологически не готовы вести серьезные беседы, с ними скучновато», — пояснил он.
Шаляпин отметил, что все же возраст — это не главное, он готов полюбить и молодую.
«Мне женитьба больше нужна, чтобы появились дети, продолжить свой род, остальное все решаемо», — подчеркнул артист.
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«На то оно и личное»: солистка Artik & Asti Велиева раскрыла свои приоритеты
Для солистки Artik & Asti Велиевой в приоритете семья
31 января 2025, 20:45

Севиль Велиева (Фото: соцсети)

На первом месте для солистки группы Artik & Asti Севиль Велиевой находится семья. Своими жизненными приоритетами исполнительница поделилась с программой «Тема» на RU.TV.
«Поэтому для меня, наверное, любой год — это год людей, которых я люблю. И я очень домашний, очень семейный человек. (…) Но я не люблю об этом говорить громко и слишком большое внимание придавать этой теме, потому что на то оно и личное…» — прокомментировала Велиева.
Видимо, в подтверждение своих слов она не рассказала про помолвку, сохранив все в тайне до последнего момента.

На вопрос о детях селебрити тоже ответила уклончиво. При этом она не отрицала, что хочет стать мамой.

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«Какая-то симпатия»: звезда «Реальных пацанов» о неудавшемся романе с Петровым
Мазунина рассказала о симпатии между ней и Петровым
31 января 2025, 20:26

Валентина Мазунина (Фото: соцсети)

Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина едва не влюбилась в своего коллегу по цеху Александра Петрова. Ее слова приводит Starhit.
«Я почему-то вдруг начала стесняться Сашу. Какая-то химия происходит, а потом неловкость… А затем такой кайф… Ты приходишь домой и думаешь: здорово, а вдруг правда что-то получилось. Я думаю, какая-то симпатия тогда произошла между мной и Сашей? Но романа не было, не возникло в итоге», — вспомнила артистка.
Что касается Петрова, у него идеальный брачный союз, в котором он по-настоящему счастлив. У «полицейского с Рублевки» скоро ожидается пополнение в семье.

Перед этим стало известно о новом образе певицы Иды Галич.

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«Оммаж творцу»: Ида Галич показала новый образ
Ида Галич выступила в образе от Даниила Анциферова на показе Jean Paul Gaultier
31 января 2025, 19:00

Ида Галич (Фото: соцсети)

Образ от дизайнера Даниила Анциферова выбрала для показа Jean Paul Gaultier певица Ида Галич. Фотографию она опубликовала в социальных сетях.
«Достойный оммаж вышеупомянутому творцу.

«Я рос на эстетике старых домов, в том числе и Готье» — прокомментировал мне в личных сообщениях дорогой сердцу Даниил», — написала исполнительница.

Ида Галич (Фото: соцсети)

Галич добавила, что ее образ идеально завершила сумочка от Готье, да и в целом телеведущая, по ее словам, влюблена в такое перевоплощение.

Перед этим стало известно, как Иду Галич приняли родители ее избранника Олега Ледвича.

Кроме того, сообщалось, как Иду Галич высмеяла блогер Настя Ивлеева.

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#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#мода
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«Где факты?»: Погребняк заступилась за Седокову на фоне хейта после смерти Тиммы
Погребняк заступилась за Седокову на фоне хейта в ее сторону после смерти Тиммы
31 января 2025, 18:36

Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Блогер Мария Погребняк заступилась за певицу Анну Седокову на фоне волны хейта в адрес исполнительницы после смерти Яниса Тиммы. Свою позицию Погребняк опубликовала в социальных сетях.
«И вот уже все — от комментаторов до блогеров — связывают личную трагедию семьи с концертом Анны, будто это логическая цепочка. Но где факты? Где доказательства ее вины? Нет их. Есть только слухи, домыслы и жажда сенсации», — сказано в сообщении.
Погребняк подчеркнула, что Седокову бросились обвинять, не проведя тщательного анализа.

Кроме того, бизнесвумен поинтересовалась, проверял ли кто-то информацию о том, что «на концерт в Казахстане не продан ни один билет».

Погребняк резюмировала, что сегодня люди не умеют отделить эмоциональную составляющую от реальности.

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«Раздал огня»: Яна Рудковская восхитилась формой Дэвида Бекхэма в откровенной фотосессии
Яна Рудковская восхитилась физической формой Дэвида Бекхема
31 января 2025, 18:36

Яна Рудковская (Фото: соцсети)

Яна Рудковская восхитилась физической формой 49-летнего Дэвида Бекхэма и опубликовала его снимки в нижнем белье.
«Дэвид Бекхэм раздал огня в новой фотосессии для Hugo Boss. Таких откровенных мужских кадров в моем канале, кажется, и не было. Футболист разделся до нижнего белья и покрасовался своим рельефным телом», — написал Рудковская в своем Telegram-канале.
Дэвид Бекхем (Фото: соцсети)
Она отметила, что эта фотосессия стала одной из самых рискованных в его карьере и пожелала всем мужчинам иметь такой торс к 49 годам.

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Беременная блондинка: в Сеть попало свежее фото Лизы Боярской
31 января 2025, 18:17

Елизавета Боярская (Фото: соцсети)

Актриса Елизавета Боярская редко радует подписчиков новыми фотографиями, поэтому свежий кадр актрисы сразу же привлек внимание публики.
Боярская редко ходит по светским мероприятиям, не часто дает интервью, социальные сети ведет не активно, а все свободное время посвящает работе, семье и благотворительности.

Так, фото, опубликованное Боярской в ее соцсети сразу привлекло к себе внимание. На нем актриса предстала блондинкой на большом сроке беременности.
Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
Однако оказалось, что это кадр со съемок и актриса не беременна, тем не менее некоторые подписчики все же порадовались положению Боярской.

У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.

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«Так и должно быть»: как сын Жанны Фриске Платон доставил хлопот отцу
Сын Шепелева и Фриске Платон доставил хлопот отцу
31 января 2025, 18:16

Дмитрий Шепелев (Фото: соцсети)

Сын шоумена Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платон хорошо учится и не имеет двоек в дневнике. Мальчик талантлив, занимается баскетболом и имеет задатки артиста. Учеба при этом на первом месте.
Вместе с тем телеведущего недавно вызывали в школу из-за плохого поведения Платона.

«Так и должно быть», — цитирует Шепелева 7Дней.ru.
Несмотря на то, что Шепелев устанавливает определенные рамки, его совершенно не пугают шалости сына. Звезда экрана хвалит отпрыска за блестящий ум и старательную учебу.

Возможно, Платон даже получит спортивный разряд, ведь он занимается в школе олимпийского резерва.

Перед этим актриса Анна Хилькевич рассказала о состоянии здоровья своей дочери.

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