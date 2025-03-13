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«Я приношу свои извинения Ксюше»: Карина Нигай извинилась перед Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха

Карина Нигай извинилась перед Ксенией Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха
Карина Нигай (Фото: Telegram @nigaykarina)

Карина Нигай (Фото: Telegram @nigaykarina)

Фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.
По словам Нигай, конфликт с Ксенией произошел после шоу Карины, в котором она обсуждала Сердюкова с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Девушки нелестно высказались о нем, заявив, что он «поколачивает» Бородину. Нигай же промолчала.

«Я Колю знаю очень давно. Он бывший муж моей лучшей подруги. Коля не тот человек, который может кого-то поколачивать, у него нет такой функции, особенно по отношению к женщинам. Но у меня шоу, я не могу сказать: "Нет, Колечка хороший, девочки, зачем вы на него наезжаете?". И еще момент, за который Ксюша на меня обиделась, — когда Боня сказала, что, Коля человек хороший, потому что покорил Эльбрус. А я спросила, разве покорение горы – это признак хорошего человека?» — рассказала Нигай на шоу Алены Жигаловой.

Она пояснила, что ее бывший супруг покорил Эверест, однако из-за этого лучше не стал.

Кроме того, Нигай опровергла информацию, которую распространяет Бородина, о том, что именно Сердюков привел ее на российское телевидение. Блогер предупредила, что за это сама может «кинуть ей претензию». По ее словам, это вранье.

При этом она отметила, что Сердюков, действительно, помог ей решить конфликт с руководством канала ТНТ, после чего она стала участницей проекта «Звездные танцы».

«Я приношу свои извинения Ксюше и Коле за то, что я как-то затронула их чувства. У меня не было такой цели. Я лично ничего плохого не говорила, я задавала вопросы. Но я, как хорошая знакомая, могла Колю защитить. В этом и была претензия Ксюши», — искренне сказала Нигай.

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«Это было решение двух дебилов»: Владимир Тишко едва не расплакался, вспоминая об аборте Анфисы Чеховой
Владимир Тишко все еще переживает из-за аборта Анфисы Чеховой
13 марта 2025, 16:13

Владимир Тишко (Фото: Инстаграм* @vladimirtishko)

Актер Владимир Тишко и телеведущая Анфиса Чехова прожили вместе больше трех лет. Пара постоянно расставалась и мирилась.
55-летний Владимир Тишко участвует в экстремальном шоу «Выживалити». На съемках проекта актер едва не расплакался, когда ему напомнили о болезненных отношениях с Анфисой Чеховой и их нерожденном ребенке.

«Я ее сам отвозил туда [на аборт]. Мы были там вместе в этот день. Решение, конечно, было. Немного катастрофическое… Единственное желание иметь ребенка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было. Наверное, отголоски и осколки этого прошлого, они торчат где-то вот здесь» — сказал Тишко иуказал на сердце.

Несколько лет назад Владимир признавался, как радовался беременности Анфисы, но телеведущая решила избавиться от ребенка, поскольку роман звезд был нестабильным. Тишко даже называл интим с Чеховой отвратительным.

Когда Владимир решил закончить отношения, у Анфисы, по его словам, случилась истерика.

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Легкомысленные женщины, мимолетные романы и спиртное: Почему Шена, дочь Шульгина и Валерии, не желает общаться с отцом?
13 марта 2025, 15:55

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

31-летняя певица Анна Шульгина, известная под псевдонимом Шена, часто упоминается в контексте того, что она родилась в обеспеченной семье. Её родители — продюсер Александр Шульгин и певица Валерия.
Как и полагается детям из обеспеченных семей, у девочки с самого рождения было много возможностей, в отличие от многих её сверстников. Она училась в престижной столичной школе с углубленным изучением ряда предметов.

После получения аттестата Анне практически гарантировали поступление в «Щуку», куда она и направилась. Это стало отличным стартом для её карьеры. Однако детство трудно было назвать беззаботным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Почему Шена не общается с отцом?

Отец Анны Шульгиной, Александр, оказался человеком, который не знал меры в своих увлечениях — спиртное и мимолетные романы с легкомысленными женщинами стали для него привычным образом жизни. В одном из своих откровенных интервью Анна поделилась болезненной историей: в детстве, когда она страдала от ангины, отец не стеснялся приводить домой различных дам, совершенно не заботясь о том, как это может повлиять на его больную дочь.

Но это был лишь один из эпизодов её непростого детства. Анна также рассказала о панических атаках, которые преследуют её до сих пор. Она связывает их с атмосферой страха и агрессии, царившей в доме, где отец нередко проявлял жестокость и мог выгнать её на улицу в мороз в лёгкой одежде. Эти травмы стали частью её жизни, оставив глубокий след в душе.

К счастью, родители развелись, когда девочке было всего восемь лет. Однако обиды и раны, нанесённые в детстве, оказались слишком сильными. Сегодня Анна не может простить отца и старается избегать общения с ним, предпочитая оставить его в прошлом.

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

Какие отношения у Шены с Иосифом Пригожиным

После развода с первым мужем, мама Анны, Валерия, вышла замуж за Иосифа Пригожина. Анна решила следовать по стопам матери и построить карьеру в шоу-бизнесе. Отношение Шены к отчиму всегда было тёплым — она считает его заменой отцу.

Пригожин мог бы легко помочь своей падчерице, сделав всего несколько звонков, чтобы обеспечить ей эфиры на телевидении в самых популярных программах. Это могло бы гарантировать ей успешное продвижение в карьере. Однако Анна предпочла самостоятельно пробиваться на музыкальный Олимп после окончания Щукинского училища.

Смена имени

Стоит отметить, что, несмотря на все трудности, Шена сохраняет оптимизм. Она не испытывает необходимости в деньгах и может заниматься творчеством исключительно ради собственного удовольствия.

Помимо музыкальной карьеры, Анна Шульгина активно участвует в различных телевизионных проектах и принимает участие в множестве музыкальных мероприятий.

В 2020 году она сменила паспорт и теперь официально носит имя Шена Александровна Шульгина. Люди, незнакомые с её историей, часто задаются вопросом о том, почему её родители выбрали для неё такое необычное имя.

Девушка выбрала это имя, чтобы дистанцироваться от своих знаменитых родителей и начать самостоятельную карьеру. Псевдоним пришёл ей во сне и вскоре стал её настоящим именем.

Личная жизнь

Девушка так и не вышла замуж. В какой-то момент она встречалась с пианистом Максимом Тарасовым, но Валерия и Иосиф Пригожин не поддерживали эти отношения, считая, что молодые люди не подходят друг другу. В своих социальных сетях дочь Валерии делится, что давно готова к браку и материнству, но пока не встретила своего идеального партнёра.

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«Боже, вторая Волочкова»: Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике
Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике
13 марта 2025, 15:04

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая и бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свой новый купальник. Она совсем не ожидала, что после публикации видео столкнется с едким хейтом от женщин.
Комментировать обидные слова телеведущая не стала, но поделилась примерами в личном блоге.

«Прости господи», «Фууу», «Боже, вторая Волочкова», — отреагировали дамы на видео Бони, в котором экс-участница «Дома 2» позирует в новом купальнике.

Мужчины же, увидев подтянутое тело Виктории, сделали ей много комплиментов.

«Вау, какая суперфигура. А грудь же ваша настоящая?», «Хайкинг полезен для твоей фигуры, детка», «Чудо-женщина», — написали поклонники.

Бывшую соседку по телестройке поддержала и Алена Водонаева, опубликовавшая пост поддержки в своем Tелеграм-канале. Случившееся она называла «стандартной реакцией женщин на фотографии Виктории Бони в купальнике».

«И заметьте, это длится на протяжении 20 лет. Значит, все хорошо», — подчеркнула Водонаева.

Подписчицы Алены отметили, что у Виктории шикарная фигура, а те, кто пишет ей оскорбительные сообщения, просто завидуют.

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«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России
Нагиев с иронией отреагировал на получение титула «главного сигма-боя» России
13 марта 2025, 14:44

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр, теле- и радиоведущий и шоумен Дмитрий Нагиев был объявлен главным сигма-боем России по итогам опроса, проведённого школой английского языка Skyeng. Сам 57-летний артист с насмешливой иронией отнёсся к выбору респондентов.
В ходе исследования были опрошены более 1200 россиян, живущих в крупных городах страны, сообщает издание RTVI. Бывший ведущий шоу «Голос», «Окна», легендарный прапорщик Задов из передачи «Осторожно, модерн!», участник многих других теле- и кинопроектов уверенно занял первое место, набрав 23% голосов. Его назвали харизматичной личностью, одиночкой, не нуждающимся в общественном одобрении.

Вторым в споре за титул «главного сигма-боя» страны занял Егор Крид, за которого свои голоса отдали 20% опрошенных. Рэпер воспринимается российскими зрителями и слушателями как независимый артист, сам задающий тренды, а не следующий им. В пятёрку отечественных «сигма-боев» также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и ещё один рэпер Баста (6%).

Дмитрий со свойственной ему насмешливой иронией оценил и результаты опроса, и самого себя в качестве «ведущего сигма-боя страны». Он признался, что не совсем понимает, является ли это признанием заслуг или намекает на скорую отправку «в утиль».

«Раньше меня признавали секс-символом, теперь вот стал "сигма-боем". Не вполне понимаю, это — повышение в рейтинге или же, в связи с возрастом, уже близко к отставке. Наверное, это всё же неплохо, несмотря на то, что раньше мы кричали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.

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#артист
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Раскрыт размер наследства Евгения Петросяна
Наследники Петросяна получат шесть квартир и миллиард рублей
13 марта 2025, 14:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Лызлова)

Наследникам юмориста Евгения Петросяна достанется несколько объектов недвижимости в центре Москвы, сообщил Woman.ru.
Оказалось, что Петросян является владельцем по меньшей мере шести элитных квартир в столице.

«Квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров и стоимостью более 500 миллионов рублей, две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и квартира в Большом Кондратьевском переулке», — отметили авторы материала.

После расторжения брака с Еленой Степаненко Евгений получил половину их общего имущества. Петросяну досталось более одного млрд рублей.

Стоит напомнить, что юмориста есть две дочери (старшей исполнилось 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой. Многие фанаты артиста обвиняют супругу юмориста в том, что она вышла замуж за него лишь ради денег.

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