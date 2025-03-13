«Я приношу свои извинения Ксюше»: Карина Нигай извинилась перед Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха

Карина Нигай (Фото: Telegram @nigaykarina)
Фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.
По словам Нигай, конфликт с Ксенией произошел после шоу Карины, в котором она обсуждала Сердюкова с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Девушки нелестно высказались о нем, заявив, что он «поколачивает» Бородину. Нигай же промолчала.
Она пояснила, что ее бывший супруг покорил Эверест, однако из-за этого лучше не стал.
Кроме того, Нигай опровергла информацию, которую распространяет Бородина, о том, что именно Сердюков привел ее на российское телевидение. Блогер предупредила, что за это сама может «кинуть ей претензию». По ее словам, это вранье.
При этом она отметила, что Сердюков, действительно, помог ей решить конфликт с руководством канала ТНТ, после чего она стала участницей проекта «Звездные танцы».
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«Я Колю знаю очень давно. Он бывший муж моей лучшей подруги. Коля не тот человек, который может кого-то поколачивать, у него нет такой функции, особенно по отношению к женщинам. Но у меня шоу, я не могу сказать: "Нет, Колечка хороший, девочки, зачем вы на него наезжаете?". И еще момент, за который Ксюша на меня обиделась, — когда Боня сказала, что, Коля человек хороший, потому что покорил Эльбрус. А я спросила, разве покорение горы – это признак хорошего человека?» — рассказала Нигай на шоу Алены Жигаловой.
Она пояснила, что ее бывший супруг покорил Эверест, однако из-за этого лучше не стал.
Кроме того, Нигай опровергла информацию, которую распространяет Бородина, о том, что именно Сердюков привел ее на российское телевидение. Блогер предупредила, что за это сама может «кинуть ей претензию». По ее словам, это вранье.
При этом она отметила, что Сердюков, действительно, помог ей решить конфликт с руководством канала ТНТ, после чего она стала участницей проекта «Звездные танцы».
«Я приношу свои извинения Ксюше и Коле за то, что я как-то затронула их чувства. У меня не было такой цели. Я лично ничего плохого не говорила, я задавала вопросы. Но я, как хорошая знакомая, могла Колю защитить. В этом и была претензия Ксюши», — искренне сказала Нигай.
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Элина Позднякова