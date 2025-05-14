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«Услышал заливистый смех и моментально влюбился»: почему на самом деле Надежда Румянцева ушла из кино, а Вилли Хштоян бросил бизнес

Надежда Румянцева (фото: кадр из документального фильма «Надежда Румянцева. Одна из девчат»)

Надежда Румянцева (фото: кадр из документального фильма «Надежда Румянцева. Одна из девчат»)

Надежда Румянцева — одна из самых ярких и узнаваемых актрис советского кино. Её называли «русской Джульеттой Мазиной» и «Чаплиным в юбке», а зрители любили за обаяние, живость и заразительный смех. Её героини — простые, весёлые, находчивые девушки — стали настоящими народными любимицами.
Шустрая повариха Тося из «Девчат» и энергичная Людмила из «Королевы бензоколонки» принесли Румянцевой всенародную славу. Но в разгар карьеры актриса неожиданно ушла из кино — ради любви. Историю отношений Надежды Румянцевой и Вилли Хштояна расскажет «Радио 1».

Встреча, изменившая жизнь


С будущим мужем, советским дипломатом Вилли Хштояном, Надежда познакомилась в 1965 году на дне рождения общего друга. Вилли, уставший после работы, едва решился прийти, но это решение стало судьбоносным.

«Ещё заходя в квартиру услышал заливистый прекрасный смех. И увидел прекрасную вечно смеющуюся женщину. И моментально влюбился... Вызвался проводить до дома... Мы много говорили и тут же поняли, как нам легко друг с другом», — вспоминал позже Вилли.

Их первая прогулка по морозной Москве затянулась — они говорили без остановки, словно знали друг друга всю жизнь. Уже через неделю Надежда пригласила Вилли отметить Новый год в Доме кино. Там она познакомила его со своими коллегами и помогла почувствовать себя уверенно в мире артистов.

Надежда Румянцева (фото: РИА Новости / Борис Кауфман)

Любовь на расстоянии


Отношения развивались быстро, несмотря на плотные графики: Румянцева была занята съёмками, Хштоян — командировками. У них у обоих за плечами уже был брак. Вилли воспитывал четырёхлетнюю дочь Карину, а Надежда сразу нашла с ней общий язык. Девочка тепло приняла актрису, а вскоре Румянцева познакомилась и с родителями Вилли, моментально покорив их своей открытостью.

В 1967 году пара поженилась, и Надежда приняла непростое решение — уйти из большого кино. Она хотела больше времени проводить с Хштоян.

Новая роль: жена дипломата


Румянцева хотела больше времени проводить с мужем и полностью посвятила себя семье. Вместе с супругом она жила в Тегеране, Каире, Малайзии, сопровождала его на приёмах, освоила английский язык и армянскую кухню, выучила армянский. Надежда всегда выглядела безупречно, была тактичной и сдержанной — идеальной спутницей для дипломата.

Надежда Румянцева и Вилли Хштоян (фото: кадр из документального фильма «Надежда Румянцева. Одна из девчат»)

У супругов не было общих детей. Сначала Вилли просил повременить ради Карины, но время было упущено. Позже он винил в этом себя. Несмотря на это, Надежда искренне любила Карину, которую по-настоящему считала своей дочерью.

Возвращение в Россию и трагедия


В начале 90-х Румянцева с мужем вернулись в Москву. Актриса начала работать на телевидении, вела детскую программу «Будильник», озвучивала мультфильмы. Вилли занялся бизнесом.

В 1996 году их дом подвергся нападению. Вилли, обладая навыками боксёра, смог отбиться от преступников, но Надежда получила сильный удар по голове. После случившегося Надежда просила мужа оставить бизнес. Чтобы супруга не волновалась, ему пришлось согласиться.

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«Я его терпела»: какой на самом деле была жизнь Нины Гребешковой с Гайдаем и кому достанется многомиллионное наследство актрисы

Однако последствия дали о себе знать через годы — её мучили головные боли, случались обмороки. Врачи долго не могли поставить диагноз, пока не обнаружили опухоль мозга. Но было уже поздно: оперировать было нельзя.

Надежда Румянцева и Вилли Хштоян: любовь на всю жизнь


В 2008 году Надежда Румянцева ушла из жизни в возрасте 78 лет. Вилли остался один, прожив с ней в браке 42 года.

«Я никогда не смог бы более жениться, ибо даже и представить не мог, что на месте моей обожаемой и прекрасной хохотушки Нади могла б оказаться какая-то другая женщина. Пусть даже самая красивая в мире. А работы я не оставляю, потому что именно она помогает мне справиться с утратой любимого человека...», — говорил он.

Вилли Хштоян на церемонии прощания с Надеждой Румянцевой (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Вилли Хштоян умер 14 мая ​в возрасте 92 лет.


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#кино
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#встреча
#диагноз
МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова
МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера-миллионника Гасанова
14 мая 2025, 18:25

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Об этом сообщили в МВД РФ.
Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В настоящее время блогер находится не в России. Ему может грозить семь лет колонии.

В июне прошлого года ФНС подала иск в суд против блогера — за долги на почти 145 млн рублей. После счета его компаний были заблокированы.

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Счета блогера Гасанова заблокированы из-за долга по налогам 144 миллиона рублей

*Запрещен в РФ
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#ук
#фото
#блогер
#рф
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Экс-жена Авербуха отреагировала на его интервью Собчак: «его проблемы, честно говоря»
Aif.ru: Лобачева заявила, что слова Авербуха о ней являются его проблемами
14 мая 2025, 18:19

Ирина Лобачева и Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

То, что фигурист Илья Авербух говорит в своих интервью — его проблемы, заявила Aif.ru экс-супруга спортсмена Ирина Лобачева. Так она отреагировала на его слова о ней в интервью журналистке Ксении Собчак.
«У меня все отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов. С сыном общаюсь. Он сегодня отдельно живет, снимает квартиру. Сейчас его нет в Москве, он на стажировке. То, что Илья обо мне сказал, это его проблемы, честно говоря», — прокомментировала Лобачева.
В частности, в недавнем интервью Илья Авербух был благодарен Лобачевой за прожитые с ним годы. Кроме того, по словам фигуриста, их сын Мартин давно живет с ним. Когда представители прессы связались с Лобачевой, она была удивлена.

До этого об Ирине Лобачевой писали лишь негатив, говоря об ее алкогольной зависимости, да и сама женщина в основном отмалчивалась, упоминая о проблемах со здоровьем. В СМИ была информация, что экс-супруги разошлись из-за работы и измен Авербуха.

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«Пирог и соленья»: Бледанс рассказала, какие блюда обожает готовить для своих близких
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Ольга Орлова уговорила мужа на экстремальное путешествие за 4 млн рублей
14 мая 2025, 18:15

Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)

Ольга Орлова планирует совершить экстремальную поездку на Северный полюс. Компанию бывшей солистке группы «Блестящие» составит ее муж, бизнесмен Валерий Маслов. Об этом артистка рассказала Telegram-каналу «Звездач».
«Очень долго уговаривала своего мужа. Он вообще такой товарищ, трудный на подъем, потому что он трудоголик и ему все время нужно работать. Отдыхать он не любит, просто не может физически уехать куда-то больше, чем на четыре дня — начинает проситься домой. Но я вела с ним долгую работу», — поделилась знаменитость.

Согласно информации Telegram-канала, путешествие на Север может стоить Орловой и ее супругу больше 4 миллионов рублей. Добираться пара будет на роскошном ледоколе с премиум-рестораном, СПА-комплексом и массажистом.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня возобновила восхождение на Эверест. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#путешествие
#жизнь
#отпуск
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«Пирог и соленья»: Бледанс рассказала, какие блюда обожает готовить для своих близких
Эвелина Бледанс призналась, что отлично готовит ягодный пирог и соленья
14 мая 2025, 17:41

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в обычной жизни любит готовить, убирать и работать в огороде.
«Я неоднократно рассказывала, что обожаю огород. У меня много деревьев и цветов, которые я посадила собственноручно», — рассказала Бледанс в интервью Общественной Службе Новостей.

Она также добавила, что очень любит готовить и угощать своими блюдами друзей.

«Я очень люблю готовить ягодный пирог и угощать своих друзей. Это именно тот десерт, который у меня получается лучше всего из выпечки. Кто не пробовал пирог Бледанс, тот не познал жизнь», — гордо отметила актриса.

Кроме того, Эвелина похвасталась, что великолепно делает соленья, но сама предпочитает лакомиться семечками подсолнечника и запивать их простой водой с лимоном.

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#интервью
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«Пролетел весь вестибюль»: за что Кушанашвили стыдно перед Абдуловым
Кушанашвили стыдно за то, что он послал Абдулова
14 мая 2025, 17:03

Отар Кушанашвили (Фото: Telegram/@kakovo_otar)

Эпатажному журналисту Отару Кушанашвили стыдно перед почившим актером из «Обыкновенного чуда» Александром Абдуловым. О каверзном случае пишет «Экспресс Газета». В то время Кушанашвили, по его словам, был «нарасхват», и многие считали, что у журналиста звездная болезнь.
«Я действительно послал его, а он был всё-таки человеком из «Обыкновенного чуда» для меня. (…) Он переспросил у меня, имел ли я в виду именно его, а я грузинским матом там про мать. А Абдулов-то был уже знаменитый актер, дружил с грузинами и знал суть этого грузинского матерного выражения. И он так ударил меня, что я пролетел весь вестибюль», — вспомнил Отар Кушанашвили.
Позже телеведущий извинился перед Абдуловым, при этом Кушанашвили до сих пор считает себя виноватым и позволившим себе слишком много негодяем. Тот случай он и сейчас вспоминает с содроганием. У Абдулова, по словам шоумена, сильный удар.

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#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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