«Услышал заливистый смех и моментально влюбился»: почему на самом деле Надежда Румянцева ушла из кино, а Вилли Хштоян бросил бизнес

Надежда Румянцева (фото: кадр из документального фильма «Надежда Румянцева. Одна из девчат»)
Надежда Румянцева — одна из самых ярких и узнаваемых актрис советского кино. Её называли «русской Джульеттой Мазиной» и «Чаплиным в юбке», а зрители любили за обаяние, живость и заразительный смех. Её героини — простые, весёлые, находчивые девушки — стали настоящими народными любимицами.
Шустрая повариха Тося из «Девчат» и энергичная Людмила из «Королевы бензоколонки» принесли Румянцевой всенародную славу. Но в разгар карьеры актриса неожиданно ушла из кино — ради любви. Историю отношений Надежды Румянцевой и Вилли Хштояна расскажет «Радио 1».
С будущим мужем, советским дипломатом Вилли Хштояном, Надежда познакомилась в 1965 году на дне рождения общего друга. Вилли, уставший после работы, едва решился прийти, но это решение стало судьбоносным.
Их первая прогулка по морозной Москве затянулась — они говорили без остановки, словно знали друг друга всю жизнь. Уже через неделю Надежда пригласила Вилли отметить Новый год в Доме кино. Там она познакомила его со своими коллегами и помогла почувствовать себя уверенно в мире артистов.
Отношения развивались быстро, несмотря на плотные графики: Румянцева была занята съёмками, Хштоян — командировками. У них у обоих за плечами уже был брак. Вилли воспитывал четырёхлетнюю дочь Карину, а Надежда сразу нашла с ней общий язык. Девочка тепло приняла актрису, а вскоре Румянцева познакомилась и с родителями Вилли, моментально покорив их своей открытостью.
В 1967 году пара поженилась, и Надежда приняла непростое решение — уйти из большого кино. Она хотела больше времени проводить с Хштоян.
Румянцева хотела больше времени проводить с мужем и полностью посвятила себя семье. Вместе с супругом она жила в Тегеране, Каире, Малайзии, сопровождала его на приёмах, освоила английский язык и армянскую кухню, выучила армянский. Надежда всегда выглядела безупречно, была тактичной и сдержанной — идеальной спутницей для дипломата.
У супругов не было общих детей. Сначала Вилли просил повременить ради Карины, но время было упущено. Позже он винил в этом себя. Несмотря на это, Надежда искренне любила Карину, которую по-настоящему считала своей дочерью.
В начале 90-х Румянцева с мужем вернулись в Москву. Актриса начала работать на телевидении, вела детскую программу «Будильник», озвучивала мультфильмы. Вилли занялся бизнесом.
В 1996 году их дом подвергся нападению. Вилли, обладая навыками боксёра, смог отбиться от преступников, но Надежда получила сильный удар по голове. После случившегося Надежда просила мужа оставить бизнес. Чтобы супруга не волновалась, ему пришлось согласиться.
Однако последствия дали о себе знать через годы — её мучили головные боли, случались обмороки. Врачи долго не могли поставить диагноз, пока не обнаружили опухоль мозга. Но было уже поздно: оперировать было нельзя.
В 2008 году Надежда Румянцева ушла из жизни в возрасте 78 лет. Вилли остался один, прожив с ней в браке 42 года.
Вилли Хштоян умер 14 мая в возрасте 92 лет.
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Встреча, изменившая жизнь
С будущим мужем, советским дипломатом Вилли Хштояном, Надежда познакомилась в 1965 году на дне рождения общего друга. Вилли, уставший после работы, едва решился прийти, но это решение стало судьбоносным.
«Ещё заходя в квартиру услышал заливистый прекрасный смех. И увидел прекрасную вечно смеющуюся женщину. И моментально влюбился... Вызвался проводить до дома... Мы много говорили и тут же поняли, как нам легко друг с другом», — вспоминал позже Вилли.
Их первая прогулка по морозной Москве затянулась — они говорили без остановки, словно знали друг друга всю жизнь. Уже через неделю Надежда пригласила Вилли отметить Новый год в Доме кино. Там она познакомила его со своими коллегами и помогла почувствовать себя уверенно в мире артистов.
Надежда Румянцева (фото: РИА Новости / Борис Кауфман)
Любовь на расстоянии
Отношения развивались быстро, несмотря на плотные графики: Румянцева была занята съёмками, Хштоян — командировками. У них у обоих за плечами уже был брак. Вилли воспитывал четырёхлетнюю дочь Карину, а Надежда сразу нашла с ней общий язык. Девочка тепло приняла актрису, а вскоре Румянцева познакомилась и с родителями Вилли, моментально покорив их своей открытостью.
В 1967 году пара поженилась, и Надежда приняла непростое решение — уйти из большого кино. Она хотела больше времени проводить с Хштоян.
Новая роль: жена дипломата
Румянцева хотела больше времени проводить с мужем и полностью посвятила себя семье. Вместе с супругом она жила в Тегеране, Каире, Малайзии, сопровождала его на приёмах, освоила английский язык и армянскую кухню, выучила армянский. Надежда всегда выглядела безупречно, была тактичной и сдержанной — идеальной спутницей для дипломата.
Надежда Румянцева и Вилли Хштоян (фото: кадр из документального фильма «Надежда Румянцева. Одна из девчат»)
У супругов не было общих детей. Сначала Вилли просил повременить ради Карины, но время было упущено. Позже он винил в этом себя. Несмотря на это, Надежда искренне любила Карину, которую по-настоящему считала своей дочерью.
Возвращение в Россию и трагедия
В начале 90-х Румянцева с мужем вернулись в Москву. Актриса начала работать на телевидении, вела детскую программу «Будильник», озвучивала мультфильмы. Вилли занялся бизнесом.
В 1996 году их дом подвергся нападению. Вилли, обладая навыками боксёра, смог отбиться от преступников, но Надежда получила сильный удар по голове. После случившегося Надежда просила мужа оставить бизнес. Чтобы супруга не волновалась, ему пришлось согласиться.
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Однако последствия дали о себе знать через годы — её мучили головные боли, случались обмороки. Врачи долго не могли поставить диагноз, пока не обнаружили опухоль мозга. Но было уже поздно: оперировать было нельзя.
Надежда Румянцева и Вилли Хштоян: любовь на всю жизнь
В 2008 году Надежда Румянцева ушла из жизни в возрасте 78 лет. Вилли остался один, прожив с ней в браке 42 года.
«Я никогда не смог бы более жениться, ибо даже и представить не мог, что на месте моей обожаемой и прекрасной хохотушки Нади могла б оказаться какая-то другая женщина. Пусть даже самая красивая в мире. А работы я не оставляю, потому что именно она помогает мне справиться с утратой любимого человека...», — говорил он.
Вилли Хштоян на церемонии прощания с Надеждой Румянцевой (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)
Вилли Хштоян умер 14 мая в возрасте 92 лет.
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Дайана Хусинова