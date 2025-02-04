Успешная роль в «Кто в доме хозяин?», романы с иностранцами и брак с Клепацким: актрисе Анне Невской 48 лет

Анна Невская (Фото: соцсети)
Роль бизнес-леди Дарьи Пироговой в ситкоме «Кто в доме хозяин?» принесла актрисе Анне Невской известность. Казалось, что после карьера артистки стала угасать, но с выходом сериала «Звоните, ДиКаприо!» её звезда снова зажглась.
Четвёртого февраля Анне исполняется 48 лет. О её творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Анна Невская (Фото: соцсети)
Детство и юность
Анна Вислогузова родилась в Великом Новгороде в семье фармацевта и инженера-технолога. Невская — это фамилия прабабушки актрисы, которую девушка взяла в качестве псевдонима в начале карьеры.
Анна перешла из обычной школы в гимназию с французским уклоном, а после выпуска поступила в педагогический институт на факультет иностранных языков, где проучилась лишь год.
Анна Невская в спектакле «Облом off» (Фото: соцсети)
Начало карьеры
Главная проблема для любого выпускника театрального института — попасть в труппу. Невской и её сокурсникам повезло: на одном из спектаклей их заметил Геннадий Хазанов и создал коллектив на базе Московского театра эстрады. Сотрудничество продлилось два года, после чего актёрам пришлось самим искать место под солнцем.
Впервые Анна появилась на большом экране, когда была ещё студенткой. Она снялась в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».
Анна Невская (Фото: соцсети)
В основном Невской доставались роли в сериалах, однако в полном метре она тоже появлялась. Так, в 2010 году актриса снялась в мелодраме «Полынь — трава окаянная», а в 2018 году — в фильме «Сухарь». В 2021-м вышли две картины с её участием — «Майор Гром: Чумной доктор» и «Честный развод».
Как рассказывала Невская, в конце 90-х не было такого количества сериалов, как сейчас. Начинала актриса с рекламы, что давало ей хороший заработок.
Вообще актрису звали на пробы в сериалы редко, но однажды ей улыбнулась удача: агент позвонила и сообщила, что стоит сходить на кастинг в ситком «Кто в доме хозяин?», куда срочно нужна артистка на главную роль.
Анна Невская и Андрей Носков в сериале «Кто в доме хозяин?» (Фото: соцсети)
После выхода этого сериала Невская стала популярной. Стоит вспомнить и другие успешные многосерийные фильмы, в которых снялась актриса: «257 причин, чтобы жить», «Гости из прошлого», «Клиника счастья», «Восьмидесятые».
Отдельно нужно упомянуть сериал «Звоните ДиКаприо!», где Анне досталось роль продюсера Екатерины Золотовой. Тогда, после участия в нерейтинговых проектах, Невская снова снискала известность.
Анна Невская на съёмочной площадке сериала «Звоните, ДиКаприо!» (Фото: соцсети)
По слухам, во Франции Анна влюбилась в местного жителя по имени Рафаэль. Вместе пара отдыхала на Лазурном Берегу, и после отпуска парень предложил Невской остаться в Европе, но она выбрала жить в России.
Как писала пресса, первые серьёзные отношения связывали Анну с однокурсником египетского происхождения по имени Мохамед Абдель Фаттах. Роман продлился несколько лет и закончился мирным расставанием.
Анна Невская и её муж Дмитрий Клепацкий (Фото: соцсети)
Наконец, на съёмках сериала «Джокер» в 2009 году Анна встретила актёра Дмитрия Клепацкого.
Анна ведёт здоровый образ жизни, а потому может похвастаться хорошей фигурой. Актриса придерживается простых правил: слушать свой организм, не переедать, заниматься спортом, по возможности, не менее пяти раз в неделю.
Анна Невская (Фото: соцсети)
Анна Невская (Фото: соцсети)
Анна продолжает свою актёрскую деятельность. Сейчас она снимается в комедийном сериале «Рейс 3014». Премьера ожидается на телеканале ТНТ.
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Биография Анны Невской
Анна Невская (Фото: соцсети)
Детство и юность
Анна Вислогузова родилась в Великом Новгороде в семье фармацевта и инженера-технолога. Невская — это фамилия прабабушки актрисы, которую девушка взяла в качестве псевдонима в начале карьеры.
«Я всегда была артистичной и музыкальной. В детстве очень любила петь и выступать перед публикой не боялась, делала это с удовольствием! Когда ездила к бабушке и дедушке, меня всегда просили спеть что-нибудь, и я с радостью это делала. Меня даже называли «наша Алла Пугачева», потому что чаще я исполняла её репертуар, это была любимая певица! Я брала палку вместо микрофона и выступала. А после концерта наслаждалась овациями», — делилась своими воспоминаниями актриса.В первом классе родители определили Анну в музыкальную школу. Обладательница звонкого сопрано постоянно участвовала в самодеятельности, что стало отдушиной в мире школьной рутины. Помимо музыки и вокала, девочку всерьёз увлекало изучение французского языка. Она даже ездила по обмену в городок под Мецом.
Анна перешла из обычной школы в гимназию с французским уклоном, а после выпуска поступила в педагогический институт на факультет иностранных языков, где проучилась лишь год.
«Знакомых в Москве не было. Я попробовала поступить в Питер, прошла туры, но выбрала учебу в ГИТИСе, потому что хотела учиться и жить в столице и там был факультет музыкального театра», — цитирует слова Невской портал StarHit.Анна попала на отделение артистов мюзикла к Олегу Кудряшову, но так как руководитель всё же был драматическим режиссёром, его студенты получили расширенный курс обучения. Занятия не казались вечным праздником: первые месяцы Невской не удавались этюды, так что она переживала из-за скорого отчисления. Однако к концу года девушка вошла в число счастливчиков, которым доставалось больше всего отрывков и идей.
Анна Невская в спектакле «Облом off» (Фото: соцсети)
Начало карьеры
Главная проблема для любого выпускника театрального института — попасть в труппу. Невской и её сокурсникам повезло: на одном из спектаклей их заметил Геннадий Хазанов и создал коллектив на базе Московского театра эстрады. Сотрудничество продлилось два года, после чего актёрам пришлось самим искать место под солнцем.
«К тому времени, когда нас распустили, я уже работала в мюзиклах «Дракула», «Нотр-Дам-де-Пари», «Иствикские ведьмы», параллельно начала работать в «Центре драматургии и режиссуры» Казанцева. Играла в спектаклях «Облом off» и «Пленные духи»», — делилась своей историей о творческом пути актриса.
Фильмы с Анной Невской
Впервые Анна появилась на большом экране, когда была ещё студенткой. Она снялась в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».
Анна Невская (Фото: соцсети)
В основном Невской доставались роли в сериалах, однако в полном метре она тоже появлялась. Так, в 2010 году актриса снялась в мелодраме «Полынь — трава окаянная», а в 2018 году — в фильме «Сухарь». В 2021-м вышли две картины с её участием — «Майор Гром: Чумной доктор» и «Честный развод».
Сериалы с Анной Невской
Как рассказывала Невская, в конце 90-х не было такого количества сериалов, как сейчас. Начинала актриса с рекламы, что давало ей хороший заработок.
Вообще актрису звали на пробы в сериалы редко, но однажды ей улыбнулась удача: агент позвонила и сообщила, что стоит сходить на кастинг в ситком «Кто в доме хозяин?», куда срочно нужна артистка на главную роль.
«Пробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача. Первые же гонорары потратила на шмотки. Пошла в недорогой магазин, сейчас его уже и не существует, и накупила там одежды от носков до пальто», — призналась Анна.
Анна Невская и Андрей Носков в сериале «Кто в доме хозяин?» (Фото: соцсети)
После выхода этого сериала Невская стала популярной. Стоит вспомнить и другие успешные многосерийные фильмы, в которых снялась актриса: «257 причин, чтобы жить», «Гости из прошлого», «Клиника счастья», «Восьмидесятые».
Отдельно нужно упомянуть сериал «Звоните ДиКаприо!», где Анне досталось роль продюсера Екатерины Золотовой. Тогда, после участия в нерейтинговых проектах, Невская снова снискала известность.
Анна Невская на съёмочной площадке сериала «Звоните, ДиКаприо!» (Фото: соцсети)
«Мы все сдружились, атмосфера на съёмочной площадке была душевной, хотя каждый из нас оказался с головой погружен в драматические события сериала. Ни один актёр проекта не был в курсе, чем закончится история, — узнавали судьбу своих героев с каждой новой серией. Режиссёр не хотел, чтобы мы заранее играли финал. Поэтому по-настоящему проживали всё в кадре и надеялись на лучшее», — отмечала Анна.
Личная жизнь Анны Невской
По слухам, во Франции Анна влюбилась в местного жителя по имени Рафаэль. Вместе пара отдыхала на Лазурном Берегу, и после отпуска парень предложил Невской остаться в Европе, но она выбрала жить в России.
Как писала пресса, первые серьёзные отношения связывали Анну с однокурсником египетского происхождения по имени Мохамед Абдель Фаттах. Роман продлился несколько лет и закончился мирным расставанием.
Анна Невская и её муж Дмитрий Клепацкий (Фото: соцсети)
Наконец, на съёмках сериала «Джокер» в 2009 году Анна встретила актёра Дмитрия Клепацкого.
«Он рассказывал, как жил в Америке, работал и учился в Голливуде, как в детстве занимался прыжками на лыжах с трамплина. Я с самого начала знакомства поняла, что это мой мужчина и хочу, чтобы он был моим мужем. Нам нравилось быть вместе, у нас всегда много общих тем для разговора, и просто было хорошо», — рассказывала Анна.Во время отдыха в Париже Дмитрий сделал возлюбленной предложение, и в 2013-м они сыграли свадьбу. По словам Невской, после того как они стали мужем и женой, их отношения изменились в лучшую сторону, ведь оба супруга созрели для брака и чувствовали себя в новом статусе комфортно и уверенно.
«Мне стало хорошо. Гораздо лучше, чем «до». <…> Я долго искала своего человека, это непросто. Но когда нашла — поняла, что хочу замуж. И да, я за брак! За осознанный и счастливый. Нам хорошо вместе, и наши отношения становятся только крепче! Я, на мой взгляд, стала спокойнее, а Дима добрее», — поделилась своими чувствами актриса.Двенадцатого января супруги отметили 12-ю годовщину свадьбы.
Как Анна Невская следит за внешностью
Анна ведёт здоровый образ жизни, а потому может похвастаться хорошей фигурой. Актриса придерживается простых правил: слушать свой организм, не переедать, заниматься спортом, по возможности, не менее пяти раз в неделю.
Анна Невская (Фото: соцсети)
«На гастролях это не удаётся. Да и не стоит себя напрягать, потому что поездки – это стресс для организма. А когда я дома, могу заниматься хоть каждый день. Это может быть или йога, или бокс, или функциональный тренинг, или просто прогулка. Меня это всё очень бодрит, получаю заряд энергии на весь день. Но могу сказать, что если занимаешься спортом, то надо обязательно есть. На голодный желудок физические упражнения просто противопоказаны», —рассказала Анна о том, как её удаётся сохранять прекрасную форму.Артистка не скрывает, что раз в месяц посещает косметолога, однако уверяет, что избегает процедур, сильно меняющих внешность. Однажды Анна вколола в лоб ботокс, но быстро пожалела об этом из-за возникших проблем с мимикой.
«Что касается пластической хирургии, то я её не исключаю, но хочу максимально оттянуть этот момент. Всё-таки хочется сохранить своё лицо, меня устраивает в нём практически всё», — подчеркивала Невская.
Анна Невская (Фото: соцсети)
Анна Невская сейчас
Анна продолжает свою актёрскую деятельность. Сейчас она снимается в комедийном сериале «Рейс 3014». Премьера ожидается на телеканале ТНТ.
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