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Успешная роль в «Кто в доме хозяин?», романы с иностранцами и брак с Клепацким: актрисе Анне Невской 48 лет

Анна Невская (Фото: соцсети)

Анна Невская (Фото: соцсети)

Роль бизнес-леди Дарьи Пироговой в ситкоме «Кто в доме хозяин?» принесла актрисе Анне Невской известность. Казалось, что после карьера артистки стала угасать, но с выходом сериала «Звоните, ДиКаприо!» её звезда снова зажглась.
Четвёртого февраля Анне исполняется 48 лет. О её творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Биография Анны Невской


Анна Невская (Фото: соцсети)
Детство и юность

Анна Вислогузова родилась в Великом Новгороде в семье фармацевта и инженера-технолога. Невская — это фамилия прабабушки актрисы, которую девушка взяла в качестве псевдонима в начале карьеры.

«Я всегда была артистичной и музыкальной. В детстве очень любила петь и выступать перед публикой не боялась, делала это с удовольствием! Когда ездила к бабушке и дедушке, меня всегда просили спеть что-нибудь, и я с радостью это делала. Меня даже называли «наша Алла Пугачева», потому что чаще я исполняла её репертуар, это была любимая певица! Я брала палку вместо микрофона и выступала. А после концерта наслаждалась овациями», — делилась своими воспоминаниями актриса.
В первом классе родители определили Анну в музыкальную школу. Обладательница звонкого сопрано постоянно участвовала в самодеятельности, что стало отдушиной в мире школьной рутины. Помимо музыки и вокала, девочку всерьёз увлекало изучение французского языка. Она даже ездила по обмену в городок под Мецом.

Анна перешла из обычной школы в гимназию с французским уклоном, а после выпуска поступила в педагогический институт на факультет иностранных языков, где проучилась лишь год.

«Знакомых в Москве не было. Я попробовала поступить в Питер, прошла туры, но выбрала учебу в ГИТИСе, потому что хотела учиться и жить в столице и там был факультет музыкального театра», — цитирует слова Невской портал StarHit.
Анна попала на отделение артистов мюзикла к Олегу Кудряшову, но так как руководитель всё же был драматическим режиссёром, его студенты получили расширенный курс обучения. Занятия не казались вечным праздником: первые месяцы Невской не удавались этюды, так что она переживала из-за скорого отчисления. Однако к концу года девушка вошла в число счастливчиков, которым доставалось больше всего отрывков и идей.

Анна Невская в спектакле «Облом off» (Фото: соцсети)

Начало карьеры

Главная проблема для любого выпускника театрального института — попасть в труппу. Невской и её сокурсникам повезло: на одном из спектаклей их заметил Геннадий Хазанов и создал коллектив на базе Московского театра эстрады. Сотрудничество продлилось два года, после чего актёрам пришлось самим искать место под солнцем.
«К тому времени, когда нас распустили, я уже работала в мюзиклах «Дракула», «Нотр-Дам-де-Пари», «Иствикские ведьмы», параллельно начала работать в «Центре драматургии и режиссуры» Казанцева. Играла в спектаклях «Облом off» и «Пленные духи»», — делилась своей историей о творческом пути актриса.

Фильмы с Анной Невской



Впервые Анна появилась на большом экране, когда была ещё студенткой. Она снялась в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

Анна Невская (Фото: соцсети)

В основном Невской доставались роли в сериалах, однако в полном метре она тоже появлялась. Так, в 2010 году актриса снялась в мелодраме «Полынь — трава окаянная», а в 2018 году — в фильме «Сухарь». В 2021-м вышли две картины с её участием — «Майор Гром: Чумной доктор» и «Честный развод».


Сериалы с Анной Невской



Как рассказывала Невская, в конце 90-х не было такого количества сериалов, как сейчас. Начинала актриса с рекламы, что давало ей хороший заработок.

Вообще актрису звали на пробы в сериалы редко, но однажды ей улыбнулась удача: агент позвонила и сообщила, что стоит сходить на кастинг в ситком «Кто в доме хозяин?», куда срочно нужна артистка на главную роль.

«Пробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача. Первые же гонорары потратила на шмотки. Пошла в недорогой магазин, сейчас его уже и не существует, и накупила там одежды от носков до пальто», — призналась Анна.

Анна Невская и Андрей Носков в сериале «Кто в доме хозяин?» (Фото: соцсети)

После выхода этого сериала Невская стала популярной. Стоит вспомнить и другие успешные многосерийные фильмы, в которых снялась актриса: «257 причин, чтобы жить», «Гости из прошлого», «Клиника счастья», «Восьмидесятые».

Отдельно нужно упомянуть сериал «Звоните ДиКаприо!», где Анне досталось роль продюсера Екатерины Золотовой. Тогда, после участия в нерейтинговых проектах, Невская снова снискала известность.

Анна Невская на съёмочной площадке сериала «Звоните, ДиКаприо!» (Фото: соцсети)

«Мы все сдружились, атмосфера на съёмочной площадке была душевной, хотя каждый из нас оказался с головой погружен в драматические события сериала. Ни один актёр проекта не был в курсе, чем закончится история, — узнавали судьбу своих героев с каждой новой серией. Режиссёр не хотел, чтобы мы заранее играли финал. Поэтому по-настоящему проживали всё в кадре и надеялись на лучшее», — отмечала Анна.

Личная жизнь Анны Невской



По слухам, во Франции Анна влюбилась в местного жителя по имени Рафаэль. Вместе пара отдыхала на Лазурном Берегу, и после отпуска парень предложил Невской остаться в Европе, но она выбрала жить в России.

Как писала пресса, первые серьёзные отношения связывали Анну с однокурсником египетского происхождения по имени Мохамед Абдель Фаттах. Роман продлился несколько лет и закончился мирным расставанием.

Анна Невская и её муж Дмитрий Клепацкий (Фото: соцсети)

Наконец, на съёмках сериала «Джокер» в 2009 году Анна встретила актёра Дмитрия Клепацкого.

«Он рассказывал, как жил в Америке, работал и учился в Голливуде, как в детстве занимался прыжками на лыжах с трамплина. Я с самого начала знакомства поняла, что это мой мужчина и хочу, чтобы он был моим мужем. Нам нравилось быть вместе, у нас всегда много общих тем для разговора, и просто было хорошо», — рассказывала Анна.
Во время отдыха в Париже Дмитрий сделал возлюбленной предложение, и в 2013-м они сыграли свадьбу. По словам Невской, после того как они стали мужем и женой, их отношения изменились в лучшую сторону, ведь оба супруга созрели для брака и чувствовали себя в новом статусе комфортно и уверенно.

«Мне стало хорошо. Гораздо лучше, чем «до». <…> Я долго искала своего человека, это непросто. Но когда нашла — поняла, что хочу замуж. И да, я за брак! За осознанный и счастливый. Нам хорошо вместе, и наши отношения становятся только крепче! Я, на мой взгляд, стала спокойнее, а Дима добрее», — поделилась своими чувствами актриса.
Двенадцатого января супруги отметили 12-ю годовщину свадьбы.


Как Анна Невская следит за внешностью



Анна ведёт здоровый образ жизни, а потому может похвастаться хорошей фигурой. Актриса придерживается простых правил: слушать свой организм, не переедать, заниматься спортом, по возможности, не менее пяти раз в неделю.

Анна Невская (Фото: соцсети)

«На гастролях это не удаётся. Да и не стоит себя напрягать, потому что поездки – это стресс для организма. А когда я дома, могу заниматься хоть каждый день. Это может быть или йога, или бокс, или функциональный тренинг, или просто прогулка. Меня это всё очень бодрит, получаю заряд энергии на весь день. Но могу сказать, что если занимаешься спортом, то надо обязательно есть. На голодный желудок физические упражнения просто противопоказаны», —рассказала Анна о том, как её удаётся сохранять прекрасную форму.
Артистка не скрывает, что раз в месяц посещает косметолога, однако уверяет, что избегает процедур, сильно меняющих внешность. Однажды Анна вколола в лоб ботокс, но быстро пожалела об этом из-за возникших проблем с мимикой.

«Что касается пластической хирургии, то я её не исключаю, но хочу максимально оттянуть этот момент. Всё-таки хочется сохранить своё лицо, меня устраивает в нём практически всё», — подчеркивала Невская.

Анна Невская (Фото: соцсети)

Анна Невская сейчас



Анна продолжает свою актёрскую деятельность. Сейчас она снимается в комедийном сериале «Рейс 3014». Премьера ожидается на телеканале ТНТ.


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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной

*запрещён в РФ
#звёзды
#дети
#воспитание
#школа
#дом
#образование
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#звёзды
#актриса
#блогер
#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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