«Устала от народа»: как Елена Проклова живет на пенсии

04 сентября 2026, 21:46

73-летняя Елена Проклова рассказала, как живет на пенсии

Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России Елена Проклова подвела итоги своего текущего этапа жизни. Актриса заявила, что наконец достигла желаемого состояния: она наслаждается каждым днем без былой суеты, посвящая себя иконописи, пишет Woman.ru.





По словам Прокловой, это увлечение оставалось мечтой на протяжении многих лет, однако реализовать его в полной мере мешала плотная занятость в театре и кино. С выходом на пенсию у нее появилось достаточно времени для творчества.





«Каждый день меня радуют мои иконы, которые я пишу, природа, которая меня окружает. А с людскими особями я не особо общаюсь. Честно, устала от количества народа, который был вокруг меня всю жизнь. И с радостью живу в своём одиночестве», — прокомментировала знаменитость.