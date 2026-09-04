«Устала от народа»: как Елена Проклова живет на пенсии
73-летняя Елена Проклова рассказала, как живет на пенсии
Народная артистка России Елена Проклова подвела итоги своего текущего этапа жизни. Актриса заявила, что наконец достигла желаемого состояния: она наслаждается каждым днем без былой суеты, посвящая себя иконописи, пишет Woman.ru.
По словам Прокловой, это увлечение оставалось мечтой на протяжении многих лет, однако реализовать его в полной мере мешала плотная занятость в театре и кино. С выходом на пенсию у нее появилось достаточно времени для творчества.
«Каждый день меня радуют мои иконы, которые я пишу, природа, которая меня окружает. А с людскими особями я не особо общаюсь. Честно, устала от количества народа, который был вокруг меня всю жизнь. И с радостью живу в своём одиночестве», — прокомментировала знаменитость.В 2025 году в личной жизни Прокловой произошло значимое событие: ей повторно сделал предложение бывший супруг, предприниматель Андрей Тришин, с которым она развелась десять лет назад. Воссоединение пары произошло после осознания того, что они остаются близкими людьми. В итоге супруги выбрали нестандартный формат семейной жизни, проживая в разных городах: актриса остается в Сочи, тогда как ее избранник живет в Подмосковье.
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