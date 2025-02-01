Увел жену у футболиста «Динамо» и перенес несколько инсультов: о чем перед смертью жалел певец Вячеслав Добрынин

История певца Вячеслава Добрынина и его возлюбленной Ирины была довольно тяжелой. Женщина изменяла с ним своему супругу, а потом и вовсе бросила. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, они состояли в браке 29 лет. Однако судьба приготовила Добрынину тяжкие испытания.