Увел жену у футболиста «Динамо» и перенес несколько инсультов: о чем перед смертью жалел певец Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин (кадр с концерта «Disco Дача 2016»)
История певца Вячеслава Добрынина и его возлюбленной Ирины была довольно тяжелой. Женщина изменяла с ним своему супругу, а потом и вовсе бросила. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, они состояли в браке 29 лет. Однако судьба приготовила Добрынину тяжкие испытания.
Из Антонова в ДобрынинаБудущий народный артист Вячеслав Добрынин появился на свет 25 января 1946 года в столице России. Его отец, кадровый военный Галуст Петросян, и мать, медсестра Анна Антонова, встретились в разгар Великой Отечественной войны. После победы их пути разошлись: отец уехал в Армению, а мать осталась с сыном в Москве. Еще во время обучения в школе Вячеслав научился играть на баяне, а затем увлекся гитарой. В старших классах Добрынин обожал творчество группы The Beatles и мечтал о собственной музыкальной группе.
Так образовался ансамбль «Орфей». После выпуска из школы Вячеслав поступил в МГУ — там он изучал историю искусств. После получения диплома он продолжил научную деятельность в аспирантуре. Хотя будущий артист выбрал академическое образование, музыка все же оставалась его основной страстью. В 1970 году Вячеслав стал играть на гитаре в ансамбле Олега Лундстрема. Дабы не допустить путаницы с уже популярным Юрием Антоновым, молодой музыкант принял решение выступать под псевдонимом Добрынин.
В качестве композитора Вячеслав в скором времени получил признание. Его композиции для «Веселых ребят» очень быстро становились хитами. Через некоторое время с Добрыниным захотели работать звезды советской эстрады: София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие известные исполнители.
Вячеслав Добрынин (Фото: кадр с концерта «Шансон года» 2016)
Вышел на сцену и стал певцомК середине 1980-х годов Вячеслав Добрынин стал узнаваемым композитором, однако выходить на сцену он не планировал. Но обстоятельства сложились иначе. В одном из эфиров на телевидении композицию Вячеслава должен был исполнить Михаил Боярский, однако певец вдруг не смог прийти. Дабы не отменять выступление, организаторы предложили спеть самому автору.
После выхода программы в эфир публика начала присылать в редакцию письма с просьбами повторить номер. После того выступления Вячеслав Добрынин стал частым гостем на сцене и экранах.
Его композиции, в том числе «Синий туман», «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Не забывайте друзей», и «Не сыпь мне соль на рану», стали широко известны общественности. Композитор написал более тысячи песен — их исполняют как популярные артисты, так и музыкальные коллективы. В 1996 году Вячеслава Добрынина удостоили звания Народного артиста.
В ноябре 2019 года после выступления на «Дискотеке 80-х» композитор инициировал скандал, назвав современных звезд «тупыми».
«В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — отметил в то время мэтр.
Дочь и внуки композитораВячеслав Добрынин всегда приковывал к себе внимание не только талантом, но и харизмой, а в числе его фанатов было достаточно женщин. Первой женой композитора была Ирина, с которой они были вместе 15 лет. В этом браке появилась дочь Екатерина, которая позже обучалась во ВГИКе. Сейчас Екатерина вместе с матерью проживает в Соединенных Штатах Америки. Она заключила брак с успешным телеоператором Шейном Макгаффи. Как рассказывал сам Добрынин, он сожалеет о том, что раньше уделял чрезмерно мало времени воспитанию ребенка.
В 2000-х дочь композитора, Екатерина, подарила Добрынину двоих внуков — Софию и Александра Добрыниных-Макгаффи. Внуки артиста заинтересовались музыкой. София с малого возраста сочиняла песни и ходила на вокал, а Александр освоил ударные. В 2016 году София удивила россиян, выступив вместе с дедом на его юбилейном концерте.
Вячеслав Добрынин и София Макгаффи (Фото: кадр с юбилейного концерта Вячеслава Добрынина)
«Я ушла от мужа ради него»В 1985 году Вячеслав Добрынин заключил новый брак. Его второй женой стала Ирина (тезка первой супруги), которая трудился архитектором. Но их история началась не без трудностей — на момент знакомства женщина состояла в браке с футболистом «Динамо». Добрынин в первый раз увидел Ирину на матче своей любимой команды, а потом они опять пересеклись на юбилее тренера Валерия Газзаева. Они начали влюбляться друг в друга, хотя поначалу Ирина не воспринимала эту связь всерьез.
«Я влюбилась в Вячеслава и мне даже пришлось изменить мужу. Сначала мы не думали, что все зайдет так далеко. Я ушла от мужа ради него», — делилась Ирина.
Разница в возрасте между влюбленными составляла 13 лет. Ирина развелась с мужем, и такое решение вызвало негодование близких, в особенности матери. По мнению будущей тещи Добрынина, ее дочь — это только увлечение для композитора, она опасалась, что он разрушит жизнь Ирины. Однако вопреки недовольству других, союз Вячеслава и Ирины оказался крепким. Муж и жены прожили вместе 29 счастливых лет, но совместных детей у пары так и не родилось.
Вячеслав Добрынин (Фото: кадр из шоу «Суперстар. Возвращение»)
Серия инсультовВ 2019 году у композитора серьезно ухудшилось здоровье. Осенью его в срочном порядке госпитализировали с подозрением на инсульт, но через некоторое время медики диагностировали микроинсульт. Хотя это не угрожало жизни, Добрынину было необходимо пересмотреть привычки, уменьшить нагрузки и стараться отдыхать больше.
После таких событий Вячеслав фактически отошел от концертной деятельности, однако продолжал следить за происходящим в мире шоу-бизнеса. Спустя время состояние артиста усугубилось, и весной 2024 года он поделился, что перенес еще один инсульт, после которого ему присвоили инвалидность.
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Добрынин рассказывал, что ходит и говорит с трудом, быстро устает.
Вячеслав всецело сфокусировался на лечении, ездил в санатории. Осенью 2024 года появились новости о новой госпитализации Вячеслава из-за очередного инсульта.
1 октября 2024 года на 79-м году жизни Вячеслав Добрынин скончался, предположительно, из-за осложнений после перенесенного инсульта. Единственное, о чем в своей жизни сожалел артист, это о том, что у него так и не появился ребенок от Ирины, его второй жены.
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