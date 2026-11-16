Ургант показал свой «Париж» после новостей о смене прописки — фото
Телеведущий Иван Ургант, вероятно, отреагировал на сообщения о получении прописки во французской столице. Пост есть в его личном блоге.
Шоумен опубликовал фотографии с прогулки по Санкт-Петербургу вместе с женой Натальей Кикнадзе. Он сопроводил их подписью: «Мой Париж».
Ранее российские СМИ сообщили, что Ургант и его супруга якобы зарегистрировались в Париже, воспользовавшись израильскими паспортами. Поводом для публикаций стали обновлённые документы французской компании, которую телеведущий основал в 2015 году. Отец Урганта сразу опроверг слухи о новой прописке сына.
Телеведущий с 2007 года женат на Наталье Кикнадзе. Он признавался, что был влюблён в неё с юности и даже сделал предложение на выпускном, но тогда девушка не восприняла это всерьёз. Спустя годы судьба снова свела их вместе. У супругов есть две дочери — 18-летняя Нина и 11-летняя Валерия. Также Иван воспитывал детей Натальи от предыдущих отношений.
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