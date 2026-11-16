Ургант показал свой «Париж» после новостей о смене прописки — фото

16 ноября 2026, 22:14

Ургант показал фото из Петербурга в ответ на новости о парижской прописке

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущий Иван Ургант, вероятно, отреагировал на сообщения о получении прописки во французской столице. Пост есть в его личном блоге.