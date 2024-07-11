В Лос-Анджелесе арестовали сына Николаса Кейджа

В конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет – с 2006 года. Сейчас певице 41 год, ее мужу – 46 лет, у них трое общих детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла (ставшая довольно известной после выступления на шоу «Голос. Дети») и 6-летний Рафаэль. Причина развода, по одной из версий, – измена супруга. В хронике скандала, мнениях других звезд и подробностях судебного процесса разбиралась редакция «Радио 1».