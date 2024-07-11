В Лос-Анджелесе арестовали сына Николаса Кейджа

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Сын Николаса Кейджа Уэстон был задержан в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание The Sun.
Уточняется, что Уэстона арестовали за нападение на свою мать Кристину Фултон из-за проблем с психическим здоровьем. Согласно информации источника, у сына известного артиста находилось огнестрельное оружие, которое он применил во время конфликта.
Отмечается, что Уэстона Кейджа освободили под залог в 150 тысяч долларов. Предполагается, что его внес Николас Кейдж. Примечательно, что это не первый случай подобного нападения. Окружение знаменитой семьи находится в шоком состоянии из-за случившегося.
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