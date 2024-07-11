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В Лос-Анджелесе арестовали сына Николаса Кейджа

Сын Николаса Кейджа Уэстон был арестован за нападение на свою мать
11 июля 2024, 16:33
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сын Николаса Кейджа Уэстон был задержан в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание The Sun.


Уточняется, что Уэстона арестовали за нападение на свою мать Кристину Фултон из-за проблем с психическим здоровьем. Согласно информации источника, у сына известного артиста находилось огнестрельное оружие, которое он применил во время конфликта.

Отмечается, что Уэстона Кейджа освободили под залог в 150 тысяч долларов. Предполагается, что его внес Николас Кейдж. Примечательно, что это не первый случай подобного нападения. Окружение знаменитой семьи находится в шоком состоянии из-за случившегося.

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#сша
Адвокат Айвар допустила уголовное наказание Пугачёвой за её пост о больнице
10 июля 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что пост певицы Аллы Пугачёвой об ударе по больнице в Киеве может быть в теории классифицирован как уголовно наказуемое деяние.
«Эта публикация может быть квалифицирована как уголовное деяние. Но каждый имеет право на высказывание своих мыслей. Вопрос: когда заканчивается эта свобода, и начинается ответственность? Когда возбудят уголовное дело? Наверное, это вопрос к Бастрыкину или к другим сотрудникам СК. <…> Всё это квалифицируется либо как административное, либо как уголовно наказуемое деяние», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.

А юрист Илья Русяев пояснил, признают ли артистку иноагентом.

«Для признания Пугачевой иноагентом надо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая её международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Но одного этого недостаточно — необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.

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#уголовное дело
#юрист
#право
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Представитель РПЦ Кипшидзе объяснил «обращение» Пугачевой к «терпеливому Богу»
10 июля 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что певица Алла Пугачёва в своём посте об ударе по больнице использовала обороты о Боге для того, чтобы усилить негативное отношение к России, а также убедить свою аудиторию в плохом отношении к нашей стране.
«Многие уехавшие из России актёры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают всё, чтобы убедить аудиторию в том, что они продолжают плохо относиться к России. Цель эта нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников. Им всё равно, какие обороты они используют», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кипшидзе.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством. Он пояснил, что для конфискации имущества требуется отдельное судебное постановление.

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#россия
#артист
#церковь
#певица
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Юрист Русяев объяснил, почему имущество Пугачевой нельзя конфисковать
10 июля 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Юрист Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.
Он пояснил, что для конфискации имущества требуется отдельное судебное постановление.

«Важно понимать, что действующее законодательство не предусматривает автоматической конфискации у иноагентов. Для этого потребуется отдельное судебное решение, основанное на доказательствах незаконного использования имущества», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Русяев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, какое наказание может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, если в публикациях Пугачевой будет выявлена и подтверждена дискредитация российской армии, то примадонне может грозить до 5 лет тюремного заключения.

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#депутат
#рф
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#певица
#имущество
#закон
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Блогеры Валерия и Артём Чекалины официально развелись
10 июля 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгнут судом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
У экс-супругов трое совместных детей. Согласно информации Mash, общие дети останутся жить с Валерией, но также будут проводить половину времени с отцом. Пара прописала данное условие в соглашении.

Напомним, разлад в семье Чекалиных начался под конец их уголовного дела о неуплате налогов. Первой на развод подала Валерия. Артем и Валерия были вместе двенадцать лет.

Ранее столичные следователи вели уголовные дела в отношении супругов Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере и об уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года супруги погасили задолженность перед государством, выплатив около 500 млн рублей долга.

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#развод
#дети
#дело
#следователи
#супруги
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«Они лишат меня родительских прав»: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным
Starhit: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным
10 июля 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, однако они до сих пор не могут наладить отношения и жить спокойно. В одном из своих видео Муцениеце пошутила со своей дочерью Мией по поводу лишения родительских прав, об этом пишет Starhit.
Сначала бывшие супруги судились по вопросу выплаты алиментов, теперь же Прилучный хочет определить место жительство детей согласно законодательству. Заседание по этому поводу назначено на конец августа этого года.

Уточняется, что в одном из своих роликов «Честные будни» актриса показала, как жарит с детьми бананы. Она предупредила дочь Мию быть осторожнее, чтобы не навредить себе.

«А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав. Аккуратно давай!», — сказала Муцениеце.

Мия успокоила маму, подчеркнув, что все будет хорошо.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.

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#суд
#психолог
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#девочка
#мама
#актриса
#развод
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Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон родила дочь от американского певца
10 июля 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая возлюбленная российского певца Егора Крида Диана Мелисон родила девочку от американского исполнителя Моргана Пэрриотта. Об этом пишет Starhit со ссылкой на соцсети девушки.
В социальных сетях модель опубликовала фотографии, на которых муж держит крохотную дочку. Отмечается, что девушка некоторое время скрывала от фанатов факт рождения ребенка.

Родители разговаривают с девочкой сразу на двух языках: Диана обращается к ней на русском, а ее муж на английском. Девочке дали имя Луна Франсис.

Большинство фанатов в комментариях утверждает, что малышка больше похожа на отца.

Напомним, Диана Мелисон вышла замуж за американского певца Моргана Пэрриотта, более известного как Call Me Karizma, в конце 2022 года. Свадьба проходила в Москве.

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Развод Алсу и Яна Абрамова: скандал, измены и раздел имущества на 2,5 млрд рублей

«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой

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#луна
#свадьба
#родители
#мать
#девушка
#брак
#отношения
#любовь
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Развод Алсу и Яна Абрамова: скандал, измены и раздел имущества на 2,5 млрд рублей
09 июля 2024, 16:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара была в браке 18 лет – с 2006 года. Сейчас певице 41 год, ее мужу – 46 лет, у них трое общих детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла (ставшая довольно известной после выступления на шоу «Голос. Дети») и 6-летний Рафаэль. Причина развода, по одной из версий, – измена супруга. В хронике скандала, мнениях других звезд и подробностях судебного процесса разбиралась редакция «Радио 1».

Почему Алсу подала на развод

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Слухи об изменах Абрамова начали появляться после рождения сына Рафаэля, и именно эту версию чаще всего упоминают при ответе на вопрос «Почему Алсу подала на развод?». Предполагаемой любовницей стали называть 28-летнюю модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, которую многие пользователи посчитали внешне очень похожей на Алсу. По данным «КП», роман мужа Алсу с молодой девушкой продлился больше года.
Когда Алсу подала на развод, внимание пользователей с новой силой оказалось приковано к Решетовой. В соцсетях ей задали вопрос о том, как она относится к романам с замужними мужчинами, на что девушка ответила, что против таких отношений, но других осуждать не будет.

Однако Алсу оказалась не согласна и повысила градус дискуссии, оставив многозначительный комментарий «Врет» с подмигивающим смайлом под постом, где цитировали эти слова Анастасии, сообщает ресурс Spltnk. После этого, по данным издания, на Решетову обрушилась гневная критика, из-за чего ей даже пришлось закрывать на время комментарии.

«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой
«Зачем мне чужие?!»: Мать Тимати жестко отозвалась о Решетовой

Почему Ян Абрамов хочет затянуть развод

Фото: istockphoto/Tzido
Заседание о разводе Алсу и ее мужа-миллиардера прошло 27 июня, в день рождения певицы. Закончилось оно тем, что суд дал медийной паре еще два месяца для примирения.

Почему Ян Абрамов затягивает бракоразводный процесс, ответил представитель бизнесмена. По его словам, 46-летний уроженец Баку, владелец производства оружия нелетального действия — бесствольного пистолета «Оса», хочет сохранить семью и все еще верит в примирение с Алсу. Также, по одной из версий, бизнесмена пугает публичность и скандалы вокруг его развода.

Однако, по данным «КП», сама Алсу заявила, что выданные судом 2 месяца нужны не для примирения, а для мирного распределения имущества, на раздел которого певица подала на днях.

«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака
«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака

Раздел имущества стоимостью 2,5 млрд рублей

Фото: istockphoto/Flashvector
Вместе с этим журналистка Ксения Собчак опубликовала нотариально заверенное заявление от Абрамова, согласно которому он в случае развода предлагает Алсу активы и имущество общей стоимостью 2,5 млрд рублей.
Согласно опубликованному Собчак документу, Абрамов передаст Алсу виллу на Кипре за 450 млн рублей, семейную ювелирную коллекцию за 500 млн рублей, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class, а также 250 млн рублей и передаст права требования к третьим лицам на сумму 6,2 миллиона долларов.

Вилла в Крыму и квартира в Лондоне: какое имущество делят Алсу с Абрамовым
Вилла в Крыму и квартира в Лондоне: какое имущество делят Алсу с Абрамовым
Главное условие Абрамова, согласно этому заявление, – равные возможности для обоих родителей общаться с детьми.

Скандал вокруг развода Алсу

Фото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton
Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. К примеру, Филипп Киркоров заявил, что Ян – образцовый отец.

«Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», — рассказал Киркоров журналу «СтарХит».
Певец Алексей Чумаков ответил более завуалированно, сказав о сложном периоде в отношениях Алсу и Яна и вине обоих в расставании.

«Знаю, что несмотря на массу слухов — Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это», — рассказал «КП» певец Алексей Чумаков.
В то же время на сторону певицы встала Лера Кудрявцева, подтвердив в своем тг-канале, что Абрамов встречался с Анастасией:

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны — хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — написала Кудрявцева.
Новое заседание по бракоразводному процессу медийной семьи назначили на 27 августа. По данным «РИА Новости», оно пройдет в закрытом для СМИ формате.

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

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#семьи
#брак
#отношения
#киркоров
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Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн
09 июля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Певица Алсу продаёт пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в центре Москвы за 299 миллионов рублей. Об этом пишет Life.ru.
Согласно сообщению, пятикомнатную квартиру Алсу подарили родители на её совершеннолетие. Площадь жилья составляет 247 квадратных метров. В квартире есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, а также кабинет, гардероб и сауна.

Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в конце мая текущего года. Слухи о том, что в семье певицы не все ладно появились еще в прошлом году, однако Алсу старалась избегать комментариев на эту тему.

В СМИ разлад в семье артистки связывают с возможными изменами супруга. В частности, в крахе ее брака некоторые представители шоу-бизнеса обвиняют модель Анастасию Решетову.

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#сми
#развод
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«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве
09 июля 2024, 14:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве. Она косвенно обвинила в инциденте Россию, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала бывшая Примадонна. Свой комментарий она снабдила фотографией с окровавленным ребёнком на руках у женщины.

Днём 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что под ракетный удар попала городская детская больница «Охматдет» и обвинила в происшедшем Россию. В министерстве обороны РФ назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты украинской ПВО в здание на территории больницы подтверждают свидетели. Она также добавила, что Украина намеренно использует сугубо гражданские объекты в военных целях, а потом «обвиняет Москву в убийстве детей», забывая, например, об Аллее Ангелов в Донецке. Спикер российского МИД напомнила, что неподалёку от больницы размещены военный завод «Артём», объекты Минобороны Украины и склады ВСУ.

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