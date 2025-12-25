В московской клинике в 14 раз вырос интерес к сперме Дурова
В московской клинике репродукции «Альтравита» резко вырос интерес к процедуре ЭКО с донорской спермой основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает «Абзац».
Как сообщили в медучреждении, после обнародования информации о возможности использовать биоматериал Дурова количество обращений увеличилось примерно в 14 раз. Сейчас пациентки проходят анализы и консультации.
В клинике уточнили, что основными критериями отбора являются возраст до 37 лет и удовлетворительное состояние здоровья.
Ранее стало известно, что в Москве девушки могут бесплатно сделать ЭКО со спермой Дурова. Как оказалось, предприниматель активно развивает личную программу донорства биоматериала.
