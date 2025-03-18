В Москве с хлебом, солью и слезами встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана

Объявивший об отношениях певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, чем его привлекла главы «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Артист поделился, что для него важно наличие общих интересов и чувство комфорта рядом с избранницей.