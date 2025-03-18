В Москве с хлебом, солью и слезами встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана

Джан Яман (Фото: Инстаграм* @canyaman)
В Москве с хлебом и солью встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана, сообщил Телеграм-канал Mash.
Источник опубликовал кадры из аэропорта. На них россиянки с хлебом и солью встретили прилетевшую знаменитость.
Яман приехал в Россию для презентации нового сериала «Эль Турко» — в нем актер исполнил ключевую роль. Закрытый показ пройдет 19 марта в кинотеатре «Октябрь».
Уточнялось, что Джан остановился в отеле на Тверской улице. Артист планирует посмотреть Москву, отведать местную кухню и встретиться с поклонниками, подчеркнули авторы материала.
Публика знает турецкого актера по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».
Ранее в Россию приезжал турецкий актер Бурак Озчивит.
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«Добро пожаловать в Россию, Джан! Готова приютить тебя в своем однокомнатном дворце в Бирюлево», — гласит надпись на плакате одной из фанаток.
Яман приехал в Россию для презентации нового сериала «Эль Турко» — в нем актер исполнил ключевую роль. Закрытый показ пройдет 19 марта в кинотеатре «Октябрь».
Уточнялось, что Джан остановился в отеле на Тверской улице. Артист планирует посмотреть Москву, отведать местную кухню и встретиться с поклонниками, подчеркнули авторы материала.
Публика знает турецкого актера по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».
Ранее в Россию приезжал турецкий актер Бурак Озчивит.
Читайте также:
«Ноги красивые, волосы и так далее»: SHAMAN раскрыл, чем его покорила Екатерина Мизулина
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева