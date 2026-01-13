В преддверии 59-летия Рената Литвинова заговорила о «страшном грехе»
В преддверии своего 59-летия Рената Литвинова опубликовала эмоциональный пост в Telegram-канале.
На видео актриса и режиссёр, одетая в чёрное, сидит у открытого окна деревянного дома и наблюдает за падающим снегом.
«В юности прочитала где-то ещё про один страшный грех человека — дожить до 60», — поделилась Литвинова.Ранее в предновогоднем обращении она признавалась, что скучает по России и продолжает часто читать книги на русском языке. При этом режиссёр подчеркнула, что мечтала провести зрелые годы в Париже, куда переехала в 2022 году. По её словам, жизнь в столице Франции ей близка и комфортна, однако мысли о возрасте и времени продолжают тревожить Литвинову.