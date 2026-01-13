В преддверии 59-летия Рената Литвинова заговорила о «страшном грехе»

13 января 2026, 22:48

Рената Литвинова призналась, что для неё страшно дожить до 60 лет

Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)

В преддверии своего 59-летия Рената Литвинова опубликовала эмоциональный пост в Telegram-канале.





На видео актриса и режиссёр, одетая в чёрное, сидит у открытого окна деревянного дома и наблюдает за падающим снегом.





«В юности прочитала где-то ещё про один страшный грех человека — дожить до 60», — поделилась Литвинова.