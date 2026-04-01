В России отменили концерты американского рэпера
В Москве и Санкт-Петербурге отменили выступления американского рэпера Ty Dolla Sign настоящее имя — Тайрон Гриффин). Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, причиной стала песня исполнителя, содержащая оскорбительное высказывание в адрес России. Концерты должны были пройти 26 июня в Санкт-Петербурге и 27 июня в Москве. Однако сегодня анонсы пропали с сайтов площадок, а билеты больше не продаются. Изначально выступления переносились с весны на лето, а затем их вовсе убрали из афиш.
31 в правоохранительные органы обратились с требованием проверить творчество иностранного артиста. Глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн, в свою очередь, заявил, что выступления рэпера не отменяли.
Ранее стало известно, что летом российская эстрадная певица Елена Ваенга даст масштабный сольный концерт, который обещает стать одним из главных музыкальных событий сезона.
