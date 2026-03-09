В Саратовской области простились с погибшей в ДТП актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью

09 марта 2026, 21:58

В Саратовской области простились с актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью

Екатерина Ведунова (Фото: кадр из сериала «Саша-Таня»)

В понедельник, 9 марта, в Саратовской области простились с актрисой Екатериной Ведуновой, знакомой зрителям по сериалам «Склифосовский» и «СашаТаня». Об этом пишет MSK1.RU.





Артистка погибла в ДТП, вместе с ней не стало и ее 15-летней дочери Элины. Семья направлялась в Москву, авария произошла 4 марта на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».



По информации ГАИ, 77-летний водитель автомобиля «Рено Флуенс», в котором ехала Ведунова с близкими, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с фургоном «Луидор». Екатерина погибла на месте, а ее дочь позже скончалась в больнице. Водителя «Рено» и еще одну пассажирку доставили в медучреждение с травмами. Как уточняют журналисты, пострадавшей оказалась 70-летняя мать знаменитости. Подруга семьи Марианна рассказала СМИ, что сбор средств на помощь матери не объявляли.





«Сегодня мы наших девочек похоронили. И все в шоке, никто ничего не говорит, ничего не известно. Надо людям дать время оклематься и прийти в себя», — прокомментировала она.