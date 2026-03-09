В Саратовской области простились с погибшей в ДТП актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью
В понедельник, 9 марта, в Саратовской области простились с актрисой Екатериной Ведуновой, знакомой зрителям по сериалам «Склифосовский» и «СашаТаня». Об этом пишет MSK1.RU.
Артистка погибла в ДТП, вместе с ней не стало и ее 15-летней дочери Элины. Семья направлялась в Москву, авария произошла 4 марта на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».
По информации ГАИ, 77-летний водитель автомобиля «Рено Флуенс», в котором ехала Ведунова с близкими, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с фургоном «Луидор». Екатерина погибла на месте, а ее дочь позже скончалась в больнице. Водителя «Рено» и еще одну пассажирку доставили в медучреждение с травмами. Как уточняют журналисты, пострадавшей оказалась 70-летняя мать знаменитости. Подруга семьи Марианна рассказала СМИ, что сбор средств на помощь матери не объявляли.
«Сегодня мы наших девочек похоронили. И все в шоке, никто ничего не говорит, ничего не известно. Надо людям дать время оклематься и прийти в себя», — прокомментировала она.
По ее словам, проститься пришло много людей, а похоронили звезду на родине — в Балаково. Отмечается, что бывший муж Екатерины и отец Элины умер в декабре 2025 года, поэтому организацией похорон занимались родственники и друзья. Прощание с матерью и дочерью прошло в открытых гробах — проводить их в последний путь пришли близкие, коллеги и знакомые.
Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова, после чего работала в Балаковском драматическом театре, а позже перешла в Московский современный художественный театр. Она снималась в проектах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Чернобыль» и других.