В сети появились редкие фото правнучки единственного президента СССР
В интернете обсуждают фотографии 18-летней правнучки Горбачева
В соцсетях появились редкие фотографии Александры Пырченковой — правнучки единственного президента СССР Михаила Горбачева. Снимки опубликовала ее мать, внучка политика Ксения Горбачева, на своей странице в Instagram*.
Александра Пырченкова — дочь Ксении Горбачевой и бывшего концертного директора Авраама Руссо Дмитрия Пырченкова. Она родилась в 2008 году и выросла в Германии.
«С днем рождения, моя маленькая, но уже очень взрослая, мудрая и самая красивая на свете булочка», — подписала пост Ксения, добавив к нему архивные и свежие кадры.Ранее актриса Ирина Горбачёва запутала поклонников заявлением о личной жизни после слухов о романе. Она опубликовала видео, в котором заявила, что больше никогда не будет заводить отношения.