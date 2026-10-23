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В сети появились редкие фото правнучки единственного президента СССР

В интернете обсуждают фотографии 18-летней правнучки Горбачева
Михаил Горбачев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В соцсетях появились редкие фотографии Александры Пырченковой — правнучки единственного президента СССР Михаила Горбачева. Снимки опубликовала ее мать, внучка политика Ксения Горбачева, на своей странице в Instagram*.



Александра Пырченкова — дочь Ксении Горбачевой и бывшего концертного директора Авраама Руссо Дмитрия Пырченкова. Она родилась в 2008 году и выросла в Германии.

«С днем рождения, моя маленькая, но уже очень взрослая, мудрая и самая красивая на свете булочка», — подписала пост Ксения, добавив к нему архивные и свежие кадры.
Ранее актриса Ирина Горбачёва запутала поклонников заявлением о личной жизни после слухов о романе. Она опубликовала видео, в котором заявила, что больше никогда не будет заводить отношения.
Никита Кротов

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