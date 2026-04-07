В Турции продолжаются аресты по делу о наркотиках: в списке уже девять звёзд шоу-бизнеса
В Стамбуле продолжается масштабная антинаркотическая операция, в рамках которой задерживают представителей местного шоу-бизнеса. По данным телеканала NTV, по делу, в котором также фигурирует Ханде Эрчел, арестованы ещё девять известных персон.
Среди задержанных — актёр Ибрагим Челиккол, певицы Бенгю, Симге Сагын и Мелек Моссо, исполнитель Мустафа Джеджели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу, а также продюсер Илькай Сенджан.
По информации источника, все они подозреваются в незаконном хранении или употреблении запрещённых веществ, а также в создании условий для их потребления.
Ранее сообщалось, что сама Ханде Эрчел была объявлена в розыск в рамках этого же дела. Тогда же правоохранительные органы задержали ещё 14 человек, которых подозревают в употреблении или распространении наркотиков.
Позднее актриса прокомментировала ситуацию: по её словам, о происходящем она узнала из СМИ. В последние недели Эрчел находилась за пределами страны из-за учёбы, однако заявила, что готова вернуться в Турцию и сотрудничать со следствием.
