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«В ужасном состоянии»: любимые женщины Владимира Этуша, молодая супруга и скандалы с могилой актера

Владимир Этуш с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Владимир Этуш с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 6 мая, исполнилось 103 года со дня рождения выдающегося актёра театра и кино, народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша. После смерти легендарного артиста прошло уже более 6 лет, а скандалы вокруг его имени до сих пор не утихают. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы актера


Владимир Этуш (Фото: скриншот д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» ТК ТВЦ)

Владимир Абрамович Этуш появился на свет 6 мая 1922 года в Москве в семье евреев. Отец актёра, Абрам Савельевич, был владельцем галантерейного цеха, имел хорошие доходы. Семья проживала в четырёхкомнатной квартире, расположенной в Серебряническом переулке. Раиса Константиновна, мама будущего артиста, посвятила свою жизнь заботе о детях: она воспитывала Владимира и его младшую сестру Лиду и занималась хозяйством.

С детства родители прививали детям любовь к искусству, водили на выставки и в театры. Впоследствии Владимир выберет для себя путь актёра, а Лидия станет известным музыкальным педагогом.

В жизни Владимира Абрамовича большую роль сыграет война. Осенью 1941 года он уйдёт добровольцем на фронт, будет воевать в горах Кабарды и Осетии, под Малгобеком в Ингушетии, примет участие в освобождении Ростова-на-Дону и городов Украинской ССР.

В 1943 году в ходе сражения под городом Токмак, расположенным в Запорожской области, Этуш будет тяжело ранен. В результате попадания разрывной пули ему раздробит кости таза.

После шести месяцев лечения в различных медицинских учреждениях Этуш получит вторую группу инвалидности и будет уволен из армии в феврале 1944 года. Владимир Абрамович был удостоен высоких наград: ордена «Красной Звезды», ордена Отечественной войны I степени и медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также он получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Великий актер и театральный педагог


Владимир Этуш (Фото: скриншот д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» ТК ТВЦ)

Обучение актерскому мастерству Этуш продолжил уже после возвращения с фронта. В 1945 году он получил диплом Щукинского училища и начал работу в Театре имени Вахтангова. В 1953 году Владимир Этуш впервые появился на экране, исполнив роль турка Сеид-Али в фильме «Адмирал Ушаков» режиссёра Михаила Ромма.

За свою актерскую карьеру Владимира Абрамовича сыграет более 80 ролей в кино, в том числе в фильмах, вошедших в золотой фонд российского кино. Его образы в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «Ослиная шкура» навсегда останутся в сердцах телезрителей.

За свою жизнь артист воспитал множество актёров. Свою преподавательскую деятельность Этуш начал в 1945 году, став ассистентом преподавателя актёрского мастерства в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1976 году Владимира Абрамовича получил звание профессора, а в 1987 году занял должность ректора училища и с 2003 года — художественного руководителя.

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Личная жизнь


Нина Крайнова (Фото: скриншот д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» ТК ТВЦ)

Этуш официально был женат три раза. Первой супругой Владимира Этуша станет студентка первого курса Щукинского училища Нинель Мышкова. Брак продлится полгода, после чего Этуш уйдет к актрисе Елене Измайловой.

С Измайловой артист проживет в незарегистрированном браке порядка пяти лет и, увлекшись на гастролях в Баку преподавательницей английского языка Ниной Крайновой, оставит актрису.

В начале 50-х годов Владимир Абрамович вступит в законный брак с Крайновой, и в 1955 году на свет появится единственная дочь актера Раиса. Этот брак продлится 48 лет, до смерти супруги в 2000 году.

В возрасте 80 лет Владимир Этуш официально связал себя узами брака со своей поклонницей Еленой Горбуновой. Новая супруга будет моложе актера на 42 года, но это не помешает им выстроить счастливые отношения.

Значительно позже в интервью starhit.ru дочь актера скажет:

«Папе очень повезло, что встретил такую верную подругу. Она помогала ему в работе, вела все дела, на ней был дом, его здоровье. Прав был папа, когда сказал: «Без женщины я бы зачах». Я очень благодарна этой женщине, она столько лет была рядом. У меня нет к ней претензий: Лена появилась рядом с отцом в нужное время. Претензии у меня были к отцу, но я нашла в себе силы его простить и попросить прощения. Господь позаботился обо мне и продлил жизнь папе, чтобы я могла к нему ездить, держать за руку, сказать ему: «Я тебя люблю».

Скандал с могилой актера


Елена Горбунова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года. Он скончался в больнице после сердечного приступа. Урна с прахом актёра была захоронена 13 марта 2019 года в одну могилу с его родителями и бабушкой в старой части Новодевичьего кладбища.

В соответствии с пожеланиями Этуша, надгробие было выполнено в виде чёрного куба. На одной стороне куба изображён профиль актёра, на другой — его портрет, а на третьей — общее фото Владимира Абрамовича с его последней женой Еленой. Поклонники артиста были сильно удивлены изображением еще живой женщины на надгробном камне.

Однако Елену Горбунову это не смущает, она называет это рациональным шагом.

«У меня никого нет: ни детей, ни очень близких родственников, которые бы рядом жили. Настанет же момент, когда меня тоже не станет. Кто будет этим заниматься? Поэтому это надо было сделать сейчас», — поясняла она в передаче «Эксклюзив».

В 2024 году имя Этуша и его супруги снова появилось в скандальных заголовках СМИ. На телеканале «ТВ Центр» состоялась премьера программы «Хватит слухов!», в которой был показан сюжет под названием «Последняя любовь Этуша!».

Специалисты, в том числе Сорокин, высказывались в адрес вдовы Владимира Этуша исключительно в хвалебном тоне, однако имел место комментарий по поводу запорошенной снегом могилы актера.

«Лене нужно почаще бывать на кладбище у мужа, потому что могила находится в ужасном состоянии», — высказался Сорокин.

Елену Горбунову данное высказывание оскорбило, да так, что подала в суд на Сорокина и компанию «ТВ Центр» с исковыми требованиями о защите чести и достоинства, а также моральной компенсацией в миллион рублей и еще 190 тысяч рублей за судебные издержки.

Общественность тогда сочла такой жест вдовы желанием обогатиться за счет громкого имени покойного Этуша и напомнить о себе прессе.

«Казалось бы, глас народа – глас божий, поблагодарить бы за внимание, в том числе к месту погребения актера, обеспечить уход за могилой и своевременную ее уборку… Однако нет, вдова Этуша решила разрешить эту ситуацию иным путем и не без выгоды для себя», – цитирует слова адвоката Юлии Вербицкой-Линник KP.RU.

Шумиха с судом длилась более полугода и закончилась проигрышем Елены Горбуновой в суде. После рассмотрения дела в судах двух инстанций было вынесено решение об отказе в удовлетворении жалобы вдовы Этуша. Кроме того, на женщину легли судебные расходы ответчика.

«Он потратил 350 тысяч рублей за рассмотрение дела судом первой инстанции и 150 тысяч рублей за стадию апелляции. Суммарно — 500 тысяч рублей. Да, сумма значительна. Но закон есть закон. Поскольку дело мой доверитель выиграл, мы заявим ко взысканию всю сумму, и размер возмещения будет определен судом», — цитирует Вербицкую-Линник издание NEWS.ru.

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Митя Фомин рассказал о выступлении в состоянии алкогольного опьянения
Певец Митя Фомин вспомнил, как выступил пьяным
06 мая 2025, 14:11

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)

Митя Фомин рассказал, как однажды появился на сцене в неприглядном состоянии. Певец выступил, находясь в алкогольном опьянении.
51-летний Фомин признался, что ему стыдно за то, что он позволил себе выйти к зрителям в неподобающем внешнем виде. Накануне концерта певец посетил вечеринку, где напился.

«Я приехал на концерт мертвецкий пьяным после какой-то тусовки. Голос дрожал, на голове было черти что, вся одежда была в грязи», — рассказал певец «Общественной службе новостей».
Фомин отметил, что зрители сразу поняли, что он находится в алкогольном опьянении. Но фанаты певца не стали негативно на него реагировать.

Ранее певец рассказал, что наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нарушила принципы и долго не могла забеременеть: Александре Ребенок 45 лет, как сейчас живет звезда «Глухаря»
06 мая 2025, 13:38

Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

6 мая Александре Ребенок исполняется 45 лет. За последние десять лет актриса успела зарекомендовать себя как одну из самых разноплановых артисток российского театра и кино. Однако в личной жизни Александра оказалась однолюбом: несмотря на намерение не связывать судьбу с коллегами, она вышла замуж за актера Алексея Верткова. Подробнее в материале «Радио 1».

Детство


Фамилию Ребенок Александра получила от отца — физика-математика, а тонкое чувство стиля ей привила мама, работавшая модельером-технологом в советское время. Этот вкус впоследствии помог будущей актрисе в работе на телевидении. Александра признается: в гардеробе она предпочитает сочетание винтажных вещей, масс-маркета и люксовых брендов, особенно ценя качественную обувь.

С детства Ребенок искала себя в искусстве: занималась рисованием, обучалась музыке и выступала в детском музыкальном театре. После окончания колледжа Галины Вишневской, несмотря на сложности с вокалом, она решила связать судьбу с театром и с третьей попытки поступила в легендарное «Щукинское училище».

Творчество


Творческий путь начался с работы на телевидении — Александра вела программы на каналах О2 и «Культура», а позже зрители увидели её в проектах MTV и «Муз-ТВ». Именно тогда судьба свела её с Михаилом Угаровым, который пригласил актрису в Театр.doc, ставший важной ступенью в её карьере.

Сегодня Ребенок — актриса МХТ имени Чехова, где неоднократно работала с режиссером Константином Богомоловым. Их творческий тандем, начавшийся с непростых репетиций, перерос в дружбу и глубокое взаимопонимание. Богомолов даже доверил Александре проведение своей свадьбы с Ксенией Собчак.

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Кинокарьера актрисы началась в нулевых, однако первые роли в сериалах вроде «Глухарь» или «Кулагин и партнеры» прошли почти незаметно. Переломным моментом стала роль в сериале Валерии Гай Германики «Школа», где Александра сыграла преподавателя физики. Этот проект принес ей первую широкую известность.

Ребенок сознательно избегала зацикливания на одном амплуа: следователь в «Методе Фрейда», художница в «Пока ночь не разлучит», частный детектив и психолог в «Содержанках». В работе с Богомоловым она особенно ценила стремление к творческому разнообразию и отказ от самоповторов.

Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь


Хотя Александра открыта на публике, свою личную жизнь она предпочитала не афишировать. Известно, что у нее был роман с виджеем MTV Михаилом Климовым, однако спустя несколько лет актриса появилась на светском мероприятии уже с другим мужчиной. Своего будущего мужа Алексея Верткова Ребенок встретила на съемках фильма «До свидания, мама!» в 2014 году. Их отношения быстро стали серьезными, несмотря на прежние убеждения актрисы не связываться с коллегами по профессии.

Путь к материнству для Александры был непростым: в течение полутора лет она не могла забеременеть. Помог остеопат, который обратил внимание на эмоциональные и физические зажимы актрисы. После курса лечения Александра вскоре узнала о своей беременности. В 2017 году у пары родился сын Ваня, а в 2020-м — дочь Вера.

Сейчас


Сегодня Ребенок успешно сочетает активную карьеру и семейную жизнь. Она признается, что с появлением детей изменилась сама, став более открытой и чуткой, и даже стала попечителем благотворительного фонда «Жизнь как чудо».

«Дети — наши главные учителя. Вместе с ними мы растем и меняемся», — говорит Александра.

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#сын
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SHAMAN и Мизулина устроят концерт в Minecraft накануне Дня Победы
Екатерина Мизулина анонсировала концерт с SHAMAN в Minecraft ко Дню Победы
06 мая 2025, 13:20

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что вместе со своим возлюбленным певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) проведет праздничный концерт в Minecraft.
Мероприятие состоится 8 мая и будет посвящено 80-летию Великой Победы. По словам Мизулиной, на стриме зрителей ждет «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».

Глава «Лиги безопасного интернета» добавила, что некоторых участников ждут специальные подарки.

Ранее стало известно, что SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес
Телеведущая Лера Кудрявцева резко поправилась
06 мая 2025, 13:18

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась, что поправилась. Звезда телеканала НТВ сообщила о прибавке в шесть килограмм.
Увеличение веса связано с состоянием здоровья. Прошлой зимой Кудрявцева получила тяжелую травму ноги. В ходе репетиции Лера упала. У нее диагностировали перелом ноги и разрыв крестообразных связок колена. Телеведущей сделали операцию. Длительное восстановление с необходимостью три месяца провести в постели привели к увеличению веса.

«Лежала три месяца, жрала как свинья и поправилась сильно... Мало хожу и худым селедкам завидую»,отметила Кудрявцева.
Кудрявцева воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2018 году в браке телеведущей с хоккеистом Игорем Макаровым. Ранее сообщалось, что супруг Леры имеет проблемы с алкоголем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Я себя перепрошила»: звезда «Универа» похудела на 10 килограммов
Мария Кожевникова похудела на 10 килограммов
06 мая 2025, 13:10

Мария Кожевникова (Фото: Telegram/KozhevnikovaMaria)

Звезда ситкома «Универ» Мария Кожевникова похудела на десять килограммов. Девушка ответила на подозрения фанатов в якобы использовании неких «похудительных фильтров».
По словам знаменитости, ей «не хочется много кушать», и она использует системный подход в похудении. Кожевникова подчеркнула, что ест она два раза в день. Последний прием пищи бывает даже до четырех часов дня, а с утра — занятия для лимфы.

«Мне кажется, даже те, кто не верит в психосоматику — мышление в нашей голове. Это позитивный настрой, это работа. Мне кажется, я в этом плане себя тоже перепрошила», — прокомментировала Кожевникова на видео в соцсетях.
Марии Кожевниковой 40 лет. Помимо творческой деятельности, актриса была депутатом Госдумы. Известна по работам «Кремлевские курсанты», «Духлесс», «Склифосовский» и другим.

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