«В ужасном состоянии»: любимые женщины Владимира Этуша, молодая супруга и скандалы с могилой актера

Сегодня, 6 мая, исполнилось 103 года со дня рождения выдающегося актёра театра и кино, народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша. После смерти легендарного артиста прошло уже более 6 лет, а скандалы вокруг его имени до сих пор не утихают. Подробности читайте в материале «Радио 1».