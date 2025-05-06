«В ужасном состоянии»: любимые женщины Владимира Этуша, молодая супруга и скандалы с могилой актера

Владимир Этуш с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сегодня, 6 мая, исполнилось 103 года со дня рождения выдающегося актёра театра и кино, народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша. После смерти легендарного артиста прошло уже более 6 лет, а скандалы вокруг его имени до сих пор не утихают. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы актера
Владимир Этуш (Фото: скриншот д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» ТК ТВЦ)
Владимир Абрамович Этуш появился на свет 6 мая 1922 года в Москве в семье евреев. Отец актёра, Абрам Савельевич, был владельцем галантерейного цеха, имел хорошие доходы. Семья проживала в четырёхкомнатной квартире, расположенной в Серебряническом переулке. Раиса Константиновна, мама будущего артиста, посвятила свою жизнь заботе о детях: она воспитывала Владимира и его младшую сестру Лиду и занималась хозяйством.
С детства родители прививали детям любовь к искусству, водили на выставки и в театры. Впоследствии Владимир выберет для себя путь актёра, а Лидия станет известным музыкальным педагогом.
В жизни Владимира Абрамовича большую роль сыграет война. Осенью 1941 года он уйдёт добровольцем на фронт, будет воевать в горах Кабарды и Осетии, под Малгобеком в Ингушетии, примет участие в освобождении Ростова-на-Дону и городов Украинской ССР.
В 1943 году в ходе сражения под городом Токмак, расположенным в Запорожской области, Этуш будет тяжело ранен. В результате попадания разрывной пули ему раздробит кости таза.
После шести месяцев лечения в различных медицинских учреждениях Этуш получит вторую группу инвалидности и будет уволен из армии в феврале 1944 года. Владимир Абрамович был удостоен высоких наград: ордена «Красной Звезды», ордена Отечественной войны I степени и медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также он получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Великий актер и театральный педагог
Владимир Этуш (Фото: скриншот д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» ТК ТВЦ)
Обучение актерскому мастерству Этуш продолжил уже после возвращения с фронта. В 1945 году он получил диплом Щукинского училища и начал работу в Театре имени Вахтангова. В 1953 году Владимир Этуш впервые появился на экране, исполнив роль турка Сеид-Али в фильме «Адмирал Ушаков» режиссёра Михаила Ромма.
За свою актерскую карьеру Владимира Абрамовича сыграет более 80 ролей в кино, в том числе в фильмах, вошедших в золотой фонд российского кино. Его образы в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «Ослиная шкура» навсегда останутся в сердцах телезрителей.
За свою жизнь артист воспитал множество актёров. Свою преподавательскую деятельность Этуш начал в 1945 году, став ассистентом преподавателя актёрского мастерства в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1976 году Владимира Абрамовича получил звание профессора, а в 1987 году занял должность ректора училища и с 2003 года — художественного руководителя.
Смерть двух сыновей и отцовство в 72 года: как жил Александр Белявский и почему на самом деле он свел счеты с жизнью
Личная жизнь
Нина Крайнова (Фото: скриншот д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» ТК ТВЦ)
Этуш официально был женат три раза. Первой супругой Владимира Этуша станет студентка первого курса Щукинского училища Нинель Мышкова. Брак продлится полгода, после чего Этуш уйдет к актрисе Елене Измайловой.
С Измайловой артист проживет в незарегистрированном браке порядка пяти лет и, увлекшись на гастролях в Баку преподавательницей английского языка Ниной Крайновой, оставит актрису.
В начале 50-х годов Владимир Абрамович вступит в законный брак с Крайновой, и в 1955 году на свет появится единственная дочь актера Раиса. Этот брак продлится 48 лет, до смерти супруги в 2000 году.
В возрасте 80 лет Владимир Этуш официально связал себя узами брака со своей поклонницей Еленой Горбуновой. Новая супруга будет моложе актера на 42 года, но это не помешает им выстроить счастливые отношения.
Значительно позже в интервью starhit.ru дочь актера скажет:
«Папе очень повезло, что встретил такую верную подругу. Она помогала ему в работе, вела все дела, на ней был дом, его здоровье. Прав был папа, когда сказал: «Без женщины я бы зачах». Я очень благодарна этой женщине, она столько лет была рядом. У меня нет к ней претензий: Лена появилась рядом с отцом в нужное время. Претензии у меня были к отцу, но я нашла в себе силы его простить и попросить прощения. Господь позаботился обо мне и продлил жизнь папе, чтобы я могла к нему ездить, держать за руку, сказать ему: «Я тебя люблю».
Скандал с могилой актера
Елена Горбунова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года. Он скончался в больнице после сердечного приступа. Урна с прахом актёра была захоронена 13 марта 2019 года в одну могилу с его родителями и бабушкой в старой части Новодевичьего кладбища.
В соответствии с пожеланиями Этуша, надгробие было выполнено в виде чёрного куба. На одной стороне куба изображён профиль актёра, на другой — его портрет, а на третьей — общее фото Владимира Абрамовича с его последней женой Еленой. Поклонники артиста были сильно удивлены изображением еще живой женщины на надгробном камне.
Однако Елену Горбунову это не смущает, она называет это рациональным шагом.
«У меня никого нет: ни детей, ни очень близких родственников, которые бы рядом жили. Настанет же момент, когда меня тоже не станет. Кто будет этим заниматься? Поэтому это надо было сделать сейчас», — поясняла она в передаче «Эксклюзив».
В 2024 году имя Этуша и его супруги снова появилось в скандальных заголовках СМИ. На телеканале «ТВ Центр» состоялась премьера программы «Хватит слухов!», в которой был показан сюжет под названием «Последняя любовь Этуша!».
Специалисты, в том числе Сорокин, высказывались в адрес вдовы Владимира Этуша исключительно в хвалебном тоне, однако имел место комментарий по поводу запорошенной снегом могилы актера.
«Лене нужно почаще бывать на кладбище у мужа, потому что могила находится в ужасном состоянии», — высказался Сорокин.
Елену Горбунову данное высказывание оскорбило, да так, что подала в суд на Сорокина и компанию «ТВ Центр» с исковыми требованиями о защите чести и достоинства, а также моральной компенсацией в миллион рублей и еще 190 тысяч рублей за судебные издержки.
Общественность тогда сочла такой жест вдовы желанием обогатиться за счет громкого имени покойного Этуша и напомнить о себе прессе.
«Казалось бы, глас народа – глас божий, поблагодарить бы за внимание, в том числе к месту погребения актера, обеспечить уход за могилой и своевременную ее уборку… Однако нет, вдова Этуша решила разрешить эту ситуацию иным путем и не без выгоды для себя», – цитирует слова адвоката Юлии Вербицкой-Линник KP.RU.
Шумиха с судом длилась более полугода и закончилась проигрышем Елены Горбуновой в суде. После рассмотрения дела в судах двух инстанций было вынесено решение об отказе в удовлетворении жалобы вдовы Этуша. Кроме того, на женщину легли судебные расходы ответчика.
«Он потратил 350 тысяч рублей за рассмотрение дела судом первой инстанции и 150 тысяч рублей за стадию апелляции. Суммарно — 500 тысяч рублей. Да, сумма значительна. Но закон есть закон. Поскольку дело мой доверитель выиграл, мы заявим ко взысканию всю сумму, и размер возмещения будет определен судом», — цитирует Вербицкую-Линник издание NEWS.ru.
Читайте также:
Раскручивал, заводил романы и со скандалом расставался: какие тайны Гагариной, Наргиз, Темниковой и других раскрыл Макс Фадеев
94-летний Иван Краско рассказал об обследованиях и состоянии здоровья
«Кто-то пытался от меня избавиться»: Маша Распутина рассказала, как её чуть не убили после концерта под Челябинском
Елена Генералова