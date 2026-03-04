Звезда популярного американского реалити-шоу погиб при загадочных обстоятельствах
Тодд Медоуз из популярного реалити-шоу «Смертельный улов» погиб в возрасте 25 лет
В США при загадочных обстоятельствах погиб 25-летний участник популярного реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз. Об этом сообщает Page Six.
О смерти молодого человека сообщил его коллега по телепроекту Рик Шелфорд. Он написал в личном блоге, что 25 февраля стал трагическим днём для экипажа рыболовецкого судна «Алеутская леди» в Беринговом море. Канал Discovery, снимающий телепроект, подтвердил гибель Медоуза.
Реалити-шоу «Смертельный улов» выходит с 2005 года и рассказывает о ловле крабов на Аляске. Медоуз стал уже пятым участником проекта, который скончался за время съёмок.
Шелфорд охарактеризовал Тодда как очень общительного и доброго человека, который обожал добывать крабов, рыбачить и любил семью. Обстоятельства гибели пока не раскрываются.
Источники TMZ утверждают, что произошёл несчастный случай в море, якобы зафиксированный камерами. Поклонники начали сбор средств для семьи погибшего.