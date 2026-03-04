Звезда популярного американского реалити-шоу погиб при загадочных обстоятельствах

04 марта 2026, 04:52

Тодд Медоуз из популярного реалити-шоу «Смертельный улов» погиб в возрасте 25 лет

Фото: iStock/TT

В США при загадочных обстоятельствах погиб 25-летний участник популярного реалити-шоу «Смертельный улов» Тодд Медоуз. Об этом сообщает Page Six.





О смерти молодого человека сообщил его коллега по телепроекту Рик Шелфорд. Он написал в личном блоге, что 25 февраля стал трагическим днём для экипажа рыболовецкого судна «Алеутская леди» в Беринговом море. Канал Discovery, снимающий телепроект, подтвердил гибель Медоуза.



