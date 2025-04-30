«Важно побыть наедине с собой»: супруга Галустяна поделилась переживаниями накануне развода

Виктория Галустян и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Супруга Михаила Галустяна накануне развода заявила, что хочет побыть наедине с собой. Виктория поделилась переживаниями в личном блоге.
В конце апреля звезда сериала «Наша Russia» рассказал о расставании с возлюбленной после 18 лет брака. Со слов Галустяна, они расстались с Викторией без обид, претензий и с благодарностью за былое. Пока жена юмориста не комментировала развод, но перед заявлением Михаила в ее социальной сети появилась публикация с переживаниями. Виктория отметила, что ей необходимо уединение.
Также поклонники заметили, что из ее блога пропали некоторые совместные фото с юмористом.
Ранее сообщалось, что ФНС закрыла бизнес Михаила Галустяна по изданию астрологических газет.
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«В мире, где так много информации и событий, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — обратила внимание Виктория.
Также поклонники заметили, что из ее блога пропали некоторые совместные фото с юмористом.
Ранее сообщалось, что ФНС закрыла бизнес Михаила Галустяна по изданию астрологических газет.
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Ольга Енгалычева