«Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Скандал Баскова в эфире телешоу
Фониатр стал одним из немногих членов жюри, кто проигнорировал артистические способности девушки и не нажал на кнопку. На первый взгляд, это могло показаться вопросом вкуса, но ситуация быстро вышла из-под контроля: между двумя профессионалами разразилась горячая дискуссия, которая привела к громкому скандалу.
В социальных сетях появился видеоролик, на котором Басков выражает недовольство члену жюри в грубой форме и затем стремительно покидает съемочную площадку.
«А че вы на меня орете? Че ты на меня орешь?! Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда себя так вели, мы вас пять сезонов терпели! Вот это ваше: „Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю“. Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать. Все, до свидания!» — категорично расставил все точки над “i” Басков и поспешил удалиться.
Теперь, по информации СМИ, скандал между Басковым и Рудиным может получить новый поворот: фониатр решил подлить масла в огонь, заявив о возможности подачи судебного иска против артиста.
«Возможно, мы сможем с Николаем прийти к какому-то соглашению и избежать судебных разбирательств», — предположил фониатр, но не исключил, что дело может дойти до суда.
Лев Рудин: чем известен
Лев Борисович Рудин — известная фигура в музыкальной среде. Фониатр, которого боятся многие артисты, его строгие комментарии и бескомпромиссная критика давно вызывают недовольство среди звезд. Рудин не раз становился участником конфликтов с другими членами съемочной группы: многие коллеги пытались убедить его изменить подход, но он оставался непреклонным. В ответ на обвинения Баскова он уверенно заявил, что не повышал голос на прославленного артиста.
«Со своей стороны Баскову ничего ни плохого, ни хорошего я не сказал!» — комментирует Лев Борисович. Однако, судя по реакции Николая, сказано было достаточно, чтобы вывести его из равновесия.
Кроме того, по словам фониатра, даже в ситуации, когда между ним и Николаем произошел накал страстей, он пытался сохранять невозмутимость и профессионализм. По словам Рудина, он не сделал ничего, что бы вывело Баскова из себя.
В соцсетях на фоне всего увиденного развернулись нешуточные баталии. Одни комментаторы активно поддерживают Николая Баскова и утверждают, что золотому голосу России давно пора было поставить Рудина на место. Другие уверяют, что Басков зря дал волю эмоциям, а теперь Рудин может устроить Баскову нешуточную встряску.
«Выгнать с телеэкрана этого специалиста», «Такое высокомерие, что бедный Коля уже не выдержал, «Сколько можно это терпеть? Басков еще долго держался», — писали комментаторы.
Сам Николай Басков видео со своим участием пока так и не прокомментировал.
Ссора с Бузовой
На фоне разборок Николая Баскова с фониатром Львом Рудиным фолловеры вспомнили и другую, не вполне однозначную историю полугодовой давности. На закрытой вечеринке одного музыкального телеканала артист неосторожным словом довел до слез Ольгу Бузову. Острая на язык телеведущая за словом в карман не полезла и записала Баскову слезное видео, на котором обвинила его во всех грехах. Однако сейчас между артистами вновь установились теплые отношения.
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