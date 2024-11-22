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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой

«Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Николай Басков неожиданно оказался в центре конфликта с постоянным членом жюри песенного проекта — фониатром Львом Рудиным. Известный своей строгой позицией и объективностью, Рудин, вопреки мнению зрителей и коллег, отказался поддержать начинающую певицу Арпи Абкарян, чем возмутил Народного артиста. Подробности скандала в материале «Радио 1».

Скандал Баскова в эфире телешоу


Фониатр стал одним из немногих членов жюри, кто проигнорировал артистические способности девушки и не нажал на кнопку. На первый взгляд, это могло показаться вопросом вкуса, но ситуация быстро вышла из-под контроля: между двумя профессионалами разразилась горячая дискуссия, которая привела к громкому скандалу.



В социальных сетях появился видеоролик, на котором Басков выражает недовольство члену жюри в грубой форме и затем стремительно покидает съемочную площадку.

«А че вы на меня орете? Че ты на меня орешь?! Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда себя так вели, мы вас пять сезонов терпели! Вот это ваше: „Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю“. Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать. Все, до свидания!» — категорично расставил все точки над “i” Басков и поспешил удалиться.

Теперь, по информации СМИ, скандал между Басковым и Рудиным может получить новый поворот: фониатр решил подлить масла в огонь, заявив о возможности подачи судебного иска против артиста.
«Возможно, мы сможем с Николаем прийти к какому-то соглашению и избежать судебных разбирательств», — предположил фониатр, но не исключил, что дело может дойти до суда.

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Лев Рудин: чем известен

Лев Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 1»)

Лев Борисович Рудин — известная фигура в музыкальной среде. Фониатр, которого боятся многие артисты, его строгие комментарии и бескомпромиссная критика давно вызывают недовольство среди звезд. Рудин не раз становился участником конфликтов с другими членами съемочной группы: многие коллеги пытались убедить его изменить подход, но он оставался непреклонным. В ответ на обвинения Баскова он уверенно заявил, что не повышал голос на прославленного артиста.

«Со своей стороны Баскову ничего ни плохого, ни хорошего я не сказал!» — комментирует Лев Борисович. Однако, судя по реакции Николая, сказано было достаточно, чтобы вывести его из равновесия.

Кроме того, по словам фониатра, даже в ситуации, когда между ним и Николаем произошел накал страстей, он пытался сохранять невозмутимость и профессионализм. По словам Рудина, он не сделал ничего, что бы вывело Баскова из себя.

В соцсетях на фоне всего увиденного развернулись нешуточные баталии. Одни комментаторы активно поддерживают Николая Баскова и утверждают, что золотому голосу России давно пора было поставить Рудина на место. Другие уверяют, что Басков зря дал волю эмоциям, а теперь Рудин может устроить Баскову нешуточную встряску.

«Выгнать с телеэкрана этого специалиста», «Такое высокомерие, что бедный Коля уже не выдержал, «Сколько можно это терпеть? Басков еще долго держался», — писали комментаторы.

Сам Николай Басков видео со своим участием пока так и не прокомментировал.

Ольга Бузова: (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ссора с Бузовой



На фоне разборок Николая Баскова с фониатром Львом Рудиным фолловеры вспомнили и другую, не вполне однозначную историю полугодовой давности. На закрытой вечеринке одного музыкального телеканала артист неосторожным словом довел до слез Ольгу Бузову. Острая на язык телеведущая за словом в карман не полезла и записала Баскову слезное видео, на котором обвинила его во всех грехах. Однако сейчас между артистами вновь установились теплые отношения.

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#статьи
В Самаре отменили выступление комика Демидова из-за шутки об Иисусе и алкоголе
22 ноября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/cookelma

Выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары отменено. Причиной стали многочисленные обращения общественности.
Поводом для недовольства общественников стало одно из выступлений Демидова, в котором он позволил себе шутку об Иисусе Христе и цене на вино в одной из российских торговых сетей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Журналист, один из ведущих телеканала «Спас» Роман Голованов счёл, что комик поглумился над православием, допустив «сальную шутку» об Иисусе. Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в самарскую полицию и прокуратуру с просьбой не допустить проведения концерта Демидова.

Выступление должно было состояться сегодня, 22 ноября, в одном из баров Самары. Представители площадки, где должно было пройти мероприятие, подтвердили, что Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».

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«Двойные стандарты»: Пригожин высказался о сложившейся в шоу-бизнесе ситуации
Пригожин заявил, что у некоторых артистов получается «сидеть на всех стульях одновременно»
22 ноября 2024, 16:12

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Новость о возвращении Кристины Орбакайте на российское телевидение в новогодние праздники вызывала большой резонанс в обществе. Напомним, что до этого Кристина Орбакайте давала интервью, в котором говорила о прекращении концертной деятельности в России. Затем певица покинула страну, уехав в Америку.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что сложившаяся ситуация в стране развела его со многими друзьями — артистами.

«Я могу сказать, что до этих событий у нас у всех были прекрасные друг с другом отношения, но потом каждый пошел по своей дороге, у каждого своё видение. У меня есть своё, но если я его скажу, то это обидит все стороны, поэтому я лучше промолчу», — сообщил продюсер.

Он добавил, что все чаще не понимает, что происходит, и не видит последовательности во многих действиях.

«Я не понимаю, что откуда растёт и что куда втекает, но одно могу сказать, что должна быть последовательность в каждых действиях. Почему-то у некоторых получается (я не буду сейчас их имена называть) на всех стульях сидеть одновременно: и в Америке жить, и в России зарабатывать. Потому что там зарабатывать негде. У некоторых это блестяще получается. Я аплодирую им стоя. И на этих людей государство спокойно закрывает глаза. Кому-то можно все, кому-то ничего. То есть мы говорим о двойных стандартах, они здесь тоже присутствуют», — поделился продюсер.

По его словам, хочется понимания и последовательности в каждой ситуации, чтобы не было путаницы и разъединения.

«Некоторых артистов раком поставили, заставили извиняться, а некоторым просто можно, потому что им можно всё. Им всё с рук сходит. Я испытываю это непонимание с 2014 года, когда началась история с Юрмалой, и многие боялись приближаться к тем, кого запретили, чтобы на всякий случай их тоже не запретили. Некоторых заставляют высказываться, некоторые высказываются сами, некоторые вообще ничего не высказывают, а кто-то высказывает, и ничего им за это нет. Это всё нужно распутывать. Кто будет этим заниматься, неизвестно», — сообщил Пригожин.

Он подчеркнул, что необходимо поточнее формулировать и вводить правила.

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«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ
Продюсер Пригожин: возвращение Орбакайте на российское ТВ вызывает негодование
22 ноября 2024, 13:39

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 2024 году у Кристины Орбакайте массово отменялись концерты в России, поэтому она уехала за границу и вела там активную творческую деятельность. В преддверии Нового года встал вопрос об участии певицы в российских новогодних шоу, однако она дала отказ. А далее политик Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что Орбакайте все же появится на российских телеэкранах.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что ему трудно рассуждать на эту тему.

«Мне кажется, что все, кто бросил вызов своему государству и поставил себя выше всех существующих проблем, должны сами за это отвечать. И пусть отвечают те, кто это разрешает. Скажу честно: мне ни холодно ни жарко, есть ли они на телевидении. Я долгие годы проработал с Кристиной, у нас всегда были прекрасные отношения, а потом обнаружил вдруг в соцсетях, что она от меня, например, отписалась, но я ничего в ее адрес плохого не говорю», — сказал собеседник.

Он добавил, что многие происходящие вещи вызывают негодование, и невозможно однозначно на это реагировать.

«Но если телевизионщики позволяют это делать, то мне вообще тогда ничего не понятно. И зачем ей специально сюда лететь, чтобы сняться на программе? Мне кажется, это какая-то лабуда. Сейчас происходит столько алогичных вещей, которые вызывают у меня негодование. С одной стороны, они как бы выступают в роли протестных и уезжают. С другой стороны, они приезжают и здесь работают. Тогда вы определитесь уже, кому можно, а кому чего нельзя. То есть, если ты выступаешь в России, то тебе там запрещают, если ты не выступаешь в России, тебе тут запрещают, и все так по кругу. Отсутствие единства, какой-то общности ломает всю конструкцию», — поделился продюсер.

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Организатора «голой вечеринки» Игоря Мишина проверяют на связи с террористами
21 ноября 2024, 18:29

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Михаил Каллиников)

Вице-президент МТС, продюсер онлайн-платформы KION, один из организаторов скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Игорь Мишин может быть связан с террористами. В его доме уже прошли обыски.
В ходе обыска силовики нашли в доме Мишина в коттеджном посёлке «Раздоры» свёрток с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу. Когда станут известны её результаты, у правоохранителей могут возникнуть к продюсеру вопросы.

Кроме того, его проверяют на предмет контактов с галеристом Маратом Гельманом*. В отношении последнего расследуется уголовное дело о терроризме. В рамках расследования обыски прошли также в музее современного искусства PERMM, в доме его директора Наили Аллахвердиевой, а также у ряда партнёров и спонсоров музея.

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В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски

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#дело
#уголовное дело
#терроризм
#продюсер
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В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски
21 ноября 2024, 17:55

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Правоохранители проводят обыски в доме генерального продюсера российской мультимедийной онлайн-платформы KION Игоря Мишина. Уже обнаружен свёрток с неизвестным веществом.
Сегодня, 21 ноября, представители силовых структур нагрянули в дом продюсера в коттеджном посёлке «Раздоры», сообщает телеграм-канал Baza. Найденный в ходе обыска пакет с неизвестным веществом отправлен на экспертизу. После того, как станут известны её результаты, велик вероятность того, что у правоохранителей возникнут вопросы к Мишину.

Напомним, Игорь Мишин принимал участие в знаменитой «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая имела такой широкий отрицательный резонанс в конце 2023 года. Ходили даже слухи, что продюсер являлся одним из организаторов скандального мероприятия.

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#мероприятия
#продюсер
#обыски
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Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным
Адвокат Кваша: суд должен спросить у сына Прилучного, с кем он хочет жить
21 ноября 2024, 13:28

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Разведенные Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают свою семейную борьбу — на этот раз все разговоры об определении места жительства их сына — Тимофея. Суд встал на сторону Агаты, постановив, что ребенок должен жить с мамой. Однако выяснилось, что сам мальчик этого не хочет.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» сообщил, что к ребенку с 10 лет суд обязан прислушиваться.

«Суд должен у Тимофея спросить и от этого отталкиваться. Но если только это решение его не противоречит интересам ребенка: если отец не ведет антисоциальный образ жизни, не был уличен в том, что употребляет алкоголь и наркотики, не стоит на учете, может обеспечить ребенку нормальное психологическое развитие», — сказал юрист.

По его словам, чтобы суд пересмотрел свое решение, Прилучный должен отправить апелляционную жалобу.

«Но по новым обстоятельствам апелляционные жалобы не рассматриваются, они рассматриваются только по ошибкам, которые были в суде первой инстанции. Прилучному нужно будет обосновать, что суд не прислушался к мнению ребенка в первом процессе либо, что мнение ребенка учитывалось, но суд это проигнорировал. Вот по этим обстоятельствам можно будет рассчитывать на то, что суд пересмотрит решение», — объяснил эксперт.

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#актеры
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Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота
20 ноября 2024, 14:57

Актриса Алена Кравец (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Алена Кравец на прощании с советской и российской артисткой Светланой Светличной заявила, что той мешала ее красота, за которой сложно было разглядеть талант. Об этом сообщает телеграм-канал «Зведная пыль», публикуя видео с комментарием Кравец. По ее словам, необычная внешность Светличной не позволяла раскрыть ее дарование.
«Красивым, эффектным женщинам, тем более актрисам, очень непросто. Я считаю, что за счет ее необычности, «несоветскости», так скажем, ее талант за красотой был недооценен. Недооценили ее как актрису, она была гениальная актриса», — считает Кравец.
Издание отмечает, что Кравец и Светличная часто встречались на различных ток-шоу, хорошо дружили и были очень расположены друг к другу.



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#шоу
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#мнение
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Подарок Лужкова уйдет с молотка: Ротару в очередной раз плюнула в душу россиянам
20 ноября 2024, 13:46

София Ротару (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

После начала СВО знаменитая артистка София Ротару предпочла выбрать Киев для своего места жительства. С тех пор певица почти не появлялась на публике. Поклонники питали надежду по поводу возвращения Ротару в Россию, ведь в Москве у исполнительницы была недвижимость. Но и эту связь София Ротару решила оборвать. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подарок от мэра


Бывший мэр Москвы Юрий Лужков многим делал дорогие подарки, София Ротару не стала исключением. Ей он подарил трехкомнатную квартиру на Зоологической улице. Приблизительная стоимость недвижимости оценивается в 90 миллионов рублей. Последний раз певица была в московской квартире в 2021 году, когда снималась в новогодних программах для российского ТВ.

Бесхозная недвижимость


После отъезда в Киев София Ротару переложила ответственность за квартиру и оплату коммунальных платежей на прислугу. В квартире никто не живет и, как оказалось, возвращаться не собираться. Первое объявление о продаже квартиры появилось еще в октябре этого года. Тогда квартиру выставили по цене 70 миллионов. Но желающих жить в этих апартаментах не нашлось и цену уже снизили до 65 миллионов. Фактически квартира в историческом центре Москвы радом с зоопарком продается за бесценок.

Желающие посмотреть есть, а удастся ли продать?


Фото: iStock/LENblR

Журналисты утверждают, что желающие увидеть квартиру певицы выстроились в очередь, но есть нюанс. Потенциальный покупатель рискует соглашаясь на сделку. Юрист Алексей Гудас разъяснил ситуацию KP.RU. По его словам, если появятся потенциальные покупатели, артистке не потребуется приезжать в Россию. Однако новый владелец может не получить ни денег, ни имущества, если в процессе сделки Ротару будет признана нежелательным лицом в стране.

«Чтобы подстраховаться, она может сначала продать квартиру третьему лицу. Если все пройдет успешно, это третье лицо потом без проблем реализует ее покупателю. Доставить деньги Ротару в Италию тоже не проблема. Необязательно везти их наличными через границу. Можно сделать ей перевод через китайский банк или воспользоваться услугами конторы, которая переведет кеш в криптовалюту. Сейчас все так делают», — пояснил Алексей Гудас корреспонденту KP.RU.

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#квартира
#юрист
#певица
#сделки
#мэр
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Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
Mash: Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
20 ноября 2024, 11:41

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Любовь Успенская добавила дочь в райдер — после её октябрьской пропажи. Теперь певица берёт Татьяну Плаксину на гастроли, чтобы минимизировать возможность ее повторного побега. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артистка подняла гонорар на 500 тысяч в текущем году — до 4 миллионов рублей. Стоимость на выступление Успенской в Турции — 50 тысяч евро (5,3 млн рублей), в Дубае — уже 60 тысяч евро (6,4 млн рублей). Из условий: ультра все-включено для Любови и ее дочери, три билета в бизнес-класс плюс два экономом, оплата госпошлины за перевозку собаки, а также расходы по уходу за йоркширским терьером. Жить исполнительница будет строго в президентском люксе, а директор коллектива — в полулюксе.

В гримёрке у Успенской должны быть: виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан и фруктовая тарелка. Для коллектива — чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустит какую-либо ошибку, то концерт отменят.

Напомним, в октябре 34-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина сбежала от матери в Израиль.

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