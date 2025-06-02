Виктория Боня показала кадры, где она ревет на Эвересте: «Я чувствовала себя блохой»
Виктория Боня выложила видео, на котором плачет во время восхождения на Эверест
19 мая телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.
Во время покорения горы звезда столкнулась с множеством трудностей. У Бони появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Оказалось, что еще Виктория страдала от сильных головных болей.
Звезда опубликовала видео, на котором плачет, всхлипывает и стонет от боли. Телезвезда отметила, что даже тогда ни разу не задумалась об отмене экспедиции и возвращении домой.
«Я чувствовала себя блохой, которую ногтем давит великан.Другого сравнения даже не могу придумать. Я понимала, что это не просто так. Гора проверяет тебя, на сколько тебе действительно это нужно», — вспомнила тот момент Виктория в личном блоге.
Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» сообщила, что взяла с собой «частичку горы» на память.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская