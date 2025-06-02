Виктория Боня показала кадры, где она ревет на Эвересте: «Я чувствовала себя блохой»

02 июня 2025, 22:52

Виктория Боня выложила видео, на котором плачет во время восхождения на Эверест

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

19 мая телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.





Во время покорения горы звезда столкнулась с множеством трудностей. У Бони появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Оказалось, что еще Виктория страдала от сильных головных болей.



Звезда опубликовала видео, на котором плачет, всхлипывает и стонет от боли. Телезвезда отметила, что даже тогда ни разу не задумалась об отмене экспедиции и возвращении домой.





«Я чувствовала себя блохой, которую ногтем давит великан.Другого сравнения даже не могу придумать. Я понимала, что это не просто так. Гора проверяет тебя, на сколько тебе действительно это нужно», — вспомнила тот момент Виктория в личном блоге.