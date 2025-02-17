Вылечилась от рака, увела мужа из семьи и стала мамой для дочери подруги — жизнь и судьба Евгении Симоновой

Евгения Симонова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Дебют актрисы Евгении Симоновой состоялся в культовой картине Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»», а известность ей принесла роль Кати Снегирёвой в советской комедии «Афоня». А затем были и другие успешные фильмы: «Обыкновенное чудо», «Баламут», «Дети Арбата».
Дебют актрисы Евгении Симоновой состоялся в культовой картине Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»», а известность ей принесла роль Кати Снегирёвой в советской комедии «Афоня». А затем были и другие успешные фильмы: «Обыкновенное чудо», «Баламут», «Дети Арбата».
Актрисе уже 69 лет, но она продолжает оставаться востребованной в своей профессии: недавно вышли несколько картин с её участием «Смотри на меня!», «Я знаю, кто тебя убил», которые, исходя из данных сервиса «Кинопоиск», имеют неплохие рейтинги. О том, как сложилась судьба Евгении Симоновой, читайте в материале «Радио 1».
Первым мужем Евгении Симоновой стал актёр Александр Кайдановский. Они познакомились на съёмках фильма «Пропавшая экспедиция» и сразу прониклись взаимной симпатией. В 1975 году влюблённые поженились.
Евгения родила дочь Зою. Родители развелись, когда девочке было 4 года. Семейной идиллии в этой актёрской семье не было почти никогда. Кайдановский отличался сложным характером и нелюдимостью, кроме того, рядом с Кайдановским всегда были красивые женщины. Неудивительно, что Евгения Симонова частенько устраивала сцены ревности. Мужчина не раз собирался уйти из дома, но каждый раз возвращался.
Евгения Симонова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Этот брак просуществовал 7 лет, а распался совершенно по другой причине. Дело в том, что жена оказалась более востребована у режиссёров, тогда как амбициозный муж не смог с этим смириться. Александр собрал вещи и съехал в коммуналку. В 1995 году актёра не стало.
Чтобы пережить развод, Симоновой даже потребовалась помощь специалистов.
Со вторым супругом Симонова прожила в браке всего год. Но с третьим — Андреем Эшпаем — вместе уже почти 40 лет.
На момент знакомства режиссёр Андрей Эшпай был женат на актрисе Ларисе Удовиченко, но из-за ревности этот брак трещал по швам.
Евгения Симонова родила Андрею дочь Марию. Супруг боготворил жену, принял, как родную, её дочь от первого брака — Зою. Именно Андрей Эшпай содействовал возвращению жены в большое кино после многолетнего простоя. Он также вернул ей былую уверенность к себе и любимую профессию.
Евгения Симонова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
С актрисой Людмилой Коршаковой Евгения Симонова была знакома с юности. Это была её близкая подруга. Увы, Людмила умерла, когда ей было всего 41 год. Евгения стала опекуном её 13-летней дочери Дарьи, которая могла оказаться в интернате, помогала как родной.
Дарья давно выросла, создала свою семью, нашла свою любимую профессию, но всегда помнит и благодарит тётю Женю.
Более 10 лет назад у Евгении Симоновой обнаружили новообразование в лёгких. Лечение актриса проходила в Германии. Уже через месяц она вернулась на сцену, где выступает и сегодня.
Стоит отметить, что артистка не пользовалась услугами пластических хирургов, она считает, что нужно уметь принимать себя в любом возрасте, по словам Симоновой, нужно стареть достойно, не менять своё лицо и оставаться узнаваемой.
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Актрисе уже 69 лет, но она продолжает оставаться востребованной в своей профессии: недавно вышли несколько картин с её участием «Смотри на меня!», «Я знаю, кто тебя убил», которые, исходя из данных сервиса «Кинопоиск», имеют неплохие рейтинги. О том, как сложилась судьба Евгении Симоновой, читайте в материале «Радио 1».
Непростые отношения с первым мужем
Первым мужем Евгении Симоновой стал актёр Александр Кайдановский. Они познакомились на съёмках фильма «Пропавшая экспедиция» и сразу прониклись взаимной симпатией. В 1975 году влюблённые поженились.
Евгения родила дочь Зою. Родители развелись, когда девочке было 4 года. Семейной идиллии в этой актёрской семье не было почти никогда. Кайдановский отличался сложным характером и нелюдимостью, кроме того, рядом с Кайдановским всегда были красивые женщины. Неудивительно, что Евгения Симонова частенько устраивала сцены ревности. Мужчина не раз собирался уйти из дома, но каждый раз возвращался.
Евгения Симонова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Этот брак просуществовал 7 лет, а распался совершенно по другой причине. Дело в том, что жена оказалась более востребована у режиссёров, тогда как амбициозный муж не смог с этим смириться. Александр собрал вещи и съехал в коммуналку. В 1995 году актёра не стало.
Чтобы пережить развод, Симоновой даже потребовалась помощь специалистов.
Со вторым супругом Симонова прожила в браке всего год. Но с третьим — Андреем Эшпаем — вместе уже почти 40 лет.
Разрушила семью?
На момент знакомства режиссёр Андрей Эшпай был женат на актрисе Ларисе Удовиченко, но из-за ревности этот брак трещал по швам.
Евгения Симонова родила Андрею дочь Марию. Супруг боготворил жену, принял, как родную, её дочь от первого брака — Зою. Именно Андрей Эшпай содействовал возвращению жены в большое кино после многолетнего простоя. Он также вернул ей былую уверенность к себе и любимую профессию.
Евгения Симонова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Тётя Женя
С актрисой Людмилой Коршаковой Евгения Симонова была знакома с юности. Это была её близкая подруга. Увы, Людмила умерла, когда ей было всего 41 год. Евгения стала опекуном её 13-летней дочери Дарьи, которая могла оказаться в интернате, помогала как родной.
Дарья давно выросла, создала свою семью, нашла свою любимую профессию, но всегда помнит и благодарит тётю Женю.
Победила рак и снимается в кино
Более 10 лет назад у Евгении Симоновой обнаружили новообразование в лёгких. Лечение актриса проходила в Германии. Уже через месяц она вернулась на сцену, где выступает и сегодня.
Стоит отметить, что артистка не пользовалась услугами пластических хирургов, она считает, что нужно уметь принимать себя в любом возрасте, по словам Симоновой, нужно стареть достойно, не менять своё лицо и оставаться узнаваемой.
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Анастасия Чубина