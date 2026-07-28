«Вылитая Пугачёва»: Максим Галкин* показал фото с повзрослевшей дочерью
Юморист Максим Галкин* показал совместное фото с дочерью Лизой
Юморист Максим Галкин* опубликовал в личном блоге снимок с дочерью Елизаветой.
Звёздная семья недавно прилетела в Юрмалу, и там артист сфотографировался с девочкой.
«Примерил Лизин цвет волос», — пошутил телеведущий в подписи к фото.Подписчики оставили множество восторженных комментариев.
«Мини-Пугачёва», «Очень похожи», «Какая прекрасная девушка растёт», «Нет, Лиза — копия своей матери», «Вылитая Пугачёва», «Очень похожа на свою маму», — написали пользователи.В материале «Радио 1» рассказываем всё о поездке Максима Галкина* с Аллой Пугачёвой на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу. Выяснили, что стало с причёской Примадонны и почему Галкин* ностальгирует по России.