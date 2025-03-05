«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова

Александр Абдулов (Фото: скриншот д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» ТК ТВЦ)
Красивый, статный и харизматичный актер Александр Абдулов еще в молодости прослыл ловеласом. Из-за его неверности Ирина Алфёрова разорвала с ним отношения, и долгие годы актёр оставался один. Однако всё изменилось, когда он встретил Юлию Мешину, которая стала его настоящей любовью. Их брак был счастливым, но, к сожалению, недолгим. Подробности этой истории читайте в материале «Радио 1».
Судьбоносная встреча
В 2005 году Александр Абдулов, охотник и рыболов, отправился с друзьями на Камчатку. Тогда же из Домодедово в деловую поездку вылетала и Юлия Мешина. В небе благодаря общим знакомым и произошло судьбоносное знакомство.
На полуострове Абдулов и Юлия оказались в одной компании. Друзья Александра заметили его необычное поведение, напоминавшее влюблённого юношу. Чувство любви завладело обоими, однако после отдыха в Москву они вернулись порознь.
Прошло немного времени, после знакомства с актером Юлия решила уйти от первого мужа и успела вернуться на малую родину в Одессу. Абдулов же за это время переосмыслил чувства и понял, что это любовь всей его жизни. Артист приглашал возлюбленную к себе в Питер, а когда она отказалась, решил ехать в Одессу сам. С тех пор они больше не расставались.
Счастливый, но короткий брак
Юлия Мешина (Фото: Instagram*@ july.abdulova)
Несмотря на то, что разница в возрасте между ними составляла более двух десятилетий, в 2006 году Мешина и Абдулов официально стали супругами. Торжество было тихое, а через год у пары родилась дочь, которую назвали Женя.
Брак Абдулова и Мешиной был недолгим и полным тревог. В 2007 году через пять месяцев у Абдулова внезапно открылась прободная язва, и ему срочно потребовалась операция. После этого у него начались проблемы с сердцем. Состояние актера ухудшалось, и в сентябре Абдулов с молодой женой отправился на лечение в Израиль. Там их ждали трагические новости. Александру Абдулову диагностировали четвертую стадию рака легкого. Опухоль, по мнению медиков, была вызвана многолетним курением.
Последние дни своей жизни Александр Абдулов провел в больничных стенах. 3 января 2008 года артиста не стало, он умер на глазах у своей жены Юлии.
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Как сейчас живет семья Абдулова
Юлия Мешина и Евгения Абдулова (Фото: Instagram*@ july.abdulova)
Вот уже 17 лет, как не стало звезды кино Александра Абдулова. Его супруга замуж так и не вышла, она по-прежнему работает юристом и много времени уделяет воспитанию дочери. Сейчас Евгения уже взрослая и учится на первом курсе режиссерского факультета ВГИКа.
До поступления в ВУЗ Евгения Абдулова успела сняться в фильмах «Баба Мороз и тайна Нового года», «Два берега» и «Любовь и Сакс», где проявила себя как талантливая актриса.
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