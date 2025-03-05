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«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова

Александр Абдулов (Фото: скриншот д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» ТК ТВЦ)

Александр Абдулов (Фото: скриншот д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» ТК ТВЦ)

Красивый, статный и харизматичный актер Александр Абдулов еще в молодости прослыл ловеласом. Из-за его неверности Ирина Алфёрова разорвала с ним отношения, и долгие годы актёр оставался один. Однако всё изменилось, когда он встретил Юлию Мешину, которая стала его настоящей любовью. Их брак был счастливым, но, к сожалению, недолгим. Подробности этой истории читайте в материале «Радио 1».

Судьбоносная встреча


В 2005 году Александр Абдулов, охотник и рыболов, отправился с друзьями на Камчатку. Тогда же из Домодедово в деловую поездку вылетала и Юлия Мешина. В небе благодаря общим знакомым и произошло судьбоносное знакомство.

На полуострове Абдулов и Юлия оказались в одной компании. Друзья Александра заметили его необычное поведение, напоминавшее влюблённого юношу. Чувство любви завладело обоими, однако после отдыха в Москву они вернулись порознь.

Прошло немного времени, после знакомства с актером Юлия решила уйти от первого мужа и успела вернуться на малую родину в Одессу. Абдулов же за это время переосмыслил чувства и понял, что это любовь всей его жизни. Артист приглашал возлюбленную к себе в Питер, а когда она отказалась, решил ехать в Одессу сам. С тех пор они больше не расставались.

Счастливый, но короткий брак


Юлия Мешина (Фото: Instagram*@ july.abdulova)

Несмотря на то, что разница в возрасте между ними составляла более двух десятилетий, в 2006 году Мешина и Абдулов официально стали супругами. Торжество было тихое, а через год у пары родилась дочь, которую назвали Женя.

Брак Абдулова и Мешиной был недолгим и полным тревог. В 2007 году через пять месяцев у Абдулова внезапно открылась прободная язва, и ему срочно потребовалась операция. После этого у него начались проблемы с сердцем. Состояние актера ухудшалось, и в сентябре Абдулов с молодой женой отправился на лечение в Израиль. Там их ждали трагические новости. Александру Абдулову диагностировали четвертую стадию рака легкого. Опухоль, по мнению медиков, была вызвана многолетним курением.

Последние дни своей жизни Александр Абдулов провел в больничных стенах. 3 января 2008 года артиста не стало, он умер на глазах у своей жены Юлии.

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Как сейчас живет семья Абдулова


Юлия Мешина и Евгения Абдулова (Фото: Instagram*@ july.abdulova)

Вот уже 17 лет, как не стало звезды кино Александра Абдулова. Его супруга замуж так и не вышла, она по-прежнему работает юристом и много времени уделяет воспитанию дочери. Сейчас Евгения уже взрослая и учится на первом курсе режиссерского факультета ВГИКа.

До поступления в ВУЗ Евгения Абдулова успела сняться в фильмах «Баба Мороз и тайна Нового года», «Два берега» и «Любовь и Сакс», где проявила себя как талантливая актриса.


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Ушел от жены к молодой официантке и почти спился: как после двух разводов живет актер Александр Половцев
05 марта 2025, 18:03

Александр Половцев (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Александр Половцев стал известен благодаря роли майора милиции Олега Соловца в культовых детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Его экранный образ честного, преданного семье оперативника быстро полюбился зрителям.
Однако за кадром жизнь артиста складывалась куда драматичнее. Какие события перевернули судьбу актёра и почему его сын обвинили в домогательствах к собственному ребёнку расскажет «Радио 1».

Ранние годы и путь в актёры


Будущий артист родился 3 января 1958 года в Ленинграде.

С ранних лет Александр интересовался сценой. В старших классах он записался в драматический кружок, и именно его педагог убедил подростка попробовать себя в театральном институте. Однако первая попытка поступления в ЛГИТМиК и Школу-студию Зиновия Корогодского оказалась неудачной. Тогда Половцев решил не терять времени и поступил в техникум морского приборостроения, где проучился год. Но мечта об актёрской карьере не оставляла его, и в 1976 году он всё же стал студентом театрального ВУЗа.

После выпуска Александр начал работать в молодёжном театре-студии «Время», но вскоре был призван в армию. Службу проходил в полку Ленинградского комсомола, где активно участвовал в художественной самодеятельности.

Александр Половцев (фото: Instagram* / @polovtsev.a)

Карьера: от безвестности до славы


Кинодебют Половцева состоялся в 1989 году в фильме «Оно», но эта работа не принесла ему популярности. Финансовая нестабильность заставила артиста искать подработки — он работал грузчиком и продавцом.

Настоящий успех пришёл в конце 90-х, когда он получил роль Олега Соловца в «Улицах разбитых фонарей».

«Каждая серия — это новый сценарий, часто новый режиссер, новые актеры. Конечно, это интересно. Я до сих пор не могу определить феномен этого сериала. Когда он только появился, люди искали улицу Разбитых фонарей. Мы попытались показать, что менты — нормальные люди и не ругательное совсем это слово. Это стало по-другому звучать, и не побоюсь этого слова, благодаря нам, в общем-то», — рассказал мужчина.

Сериал моментально завоевал зрительскую любовь и выходил с 1998 по 2019 год. Половцев стал одним из самых узнаваемых актёров страны, но вместе с популярностью пришло и амплуа «заложника одной роли».

Александр Половцев (фото: кадр из сериала «Улицах разбитых фонарей»)

В разные годы Александр также появлялся в телешоу «Последний герой», «Забытые в раю» и даже пробовал себя в роли телеведущего на передаче «Мотив преступления».

«Я просто себя проверял. В "Форт Боярд" вообще поехал только потому, что мне хотелось посмотреть на форт, где снимали фильм "Искатели приключений" с Аленом Делоном и Лино Вентурой. Я, если честно, не люблю эти игры, потому что они построены на интригах. Участники могут миловаться, а перед камерой расскажут про вас такое, что волосы дыбом встают. Но узнаете вы об этом только в эфире», — говорил артист.

В 2010 году за вклад в искусство ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.

Личная жизнь: измены, разводы и новая семья


В первый раз Половцев женился ещё в студенческие годы — его избранницей стала однокурсница Галина Гудова. Брак оказался недолгим и продлился всего три года. Причиной расставания стали измены Александра.

«Мы расстались не лучшим образом. Я изменял Гале: еще будучи в браке встретил свою вторую жену Юлю. Просто в какой-то момент мы охладели друг к другу. Я никогда не просил прощения, но хочу сделать это сейчас. Я извиняюсь за всю причиненную боль», — сказал Половцев в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Вторая супруга — актриса Юлия Соболевская. Она появилась в его жизни в 1984 году. Они прожили вместе 25 лет, воспитывая сына Степана, однако в 2009 году 50-летний Половцев оставил семью ради 27-летней официантки Эсаны (Александры) Муратовой.

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Развод с Юлией прошёл мирно, сын поддержал выбор отца, а между бывшей и новой женой даже сложились дружеские отношения.

«Помню, как мы все вместе — я, она, моя новая жена Эсана — поехали к моим родителям. Я очень переживал, как это воспримет отец. Но когда он увидел, что Юля и Эсана хорошо общаются, то успокоился. Иногда прихожу домой, а Эсана и Юля сидят на кухне, выпивают, закусывают. Когда у меня были проблемы с алкоголем, то Юля и Эсана созванивались и решали, что делать», — рассказал актер.

В 2016 году Половцев и Муратова официально оформили брак, а через две недели после свадьбы у них родился сын Андрей. Позже у пары появилась дочь Яна.

Александр Половцев с женой (фото: РИА Новости / Игорь Руссак)

Актёр долгие годы злоупотреблял алкоголем, но сумел завязать после рождения младших детей.

«Всерьез стал спиваться. Агрессивным не был, не бузотерил, прав не качал. Но родные от меня, надо прямо сказать, натерпелись. Я остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. Почистился, сделал капельницу, и вот уже пять лет как спиртное в рот не беру. Знаете, лекарства, кодирование и подшивание — все это ерунда, пока ты сам не возьмешь себя в руки», — поделился Половцев

Скандал с сыном Степаном


Степан Половцев с детства появлялся на экране, в том числе играл сына своего отца в «Улицах разбитых фонарей». Однако его актёрская карьера не сложилась, и молодой человек увлёкся тяжёлым роком. После нескольких эпизодических ролей он исчез из публичного поля, но в 2024 году о нём заговорили в связи с громким скандалом.

В конце года его бывшая супруга Дарья подала заявление в полицию, обвинив Степана в домогательствах к их общему сыну. По её словам, инцидент произошёл годом ранее, когда мальчик остался с отцом.

Сам Половцев-младший отверг все обвинения, заявив, что просто тщательно мыл ребёнка. Он также предположил, что бывшая жена действует из мести.

«Суть конфликта в том, что у нас был тяжелый развод. Она просто прекратила наше общение самовольно. Сейчас в отношении неё возбуждено исполнительное производство, потому что она не исполняет решение суда о временном порядке общения. Обвинения в домогательствах — это попытка оказать на меня давление, потому что она проигрывает суд», — рассказал Степан.

Александр Половцев с детьми (фото: Instagram* / @polovtsev.a)

Александр Половцев сегодня


Актер продолжает активно сниматься в кино, но на театральной сцене не появляется.

«Сейчас с театром беда. Для меня театр — это высокое искусство. То же и с кино. Помню, мы ходили с папой в кинотеатр, и при входе висела табличка, что вход с мороженым категорически запрещен. И уж никто тогда не жевал в зале. Это было какое-то магическое действо. Сейчас я перестал ходить в кино. Только если рано утром или поздно вечером, когда никого нет. И артисты меня удручают. Не все. Я не виню актеров, которым нужно заработать денег, чтобы кормить семью, но иногда это грустно и даже стыдно», — считает мужчина.

В 2023 году он сыграл в фильме «Агата и сыск. Выгодный риск», а в 2025-м ожидается премьера сериала «Маня и Груня» с его участием.

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«Единственный плюс»: Ирина Пинчук похудела на фоне расставания с Араем Чобаняном
Ирина Пинчук призналась, что сильно похудела после расставания с Араем Чобаняном
05 марта 2025, 18:01

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, показав подписчицам, как надо переживать расставание. Однако, судя по откровенным постам звезды «Дома-2», отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела.
Блогер отметила, что снижение веса – это единственный плюс от всего происходящего.

Некоторые поклонники, видимо, пропустившие скандальные подробности семейной жизни Пинчук, решили напрямую спросить, отчего она испытывает стресс.

«Случайно выявилась аллергия на любимое блюдо. Больше не могу есть это блюдо», – не без юмора ответила Пинчук.
Бывшая участница реалити-шоу призналась, что ежедневно до неё доходит всё больше новых сведений об изменах пока ещё супруга Чобаняна. В будущем Пинчук готова будет рассказать подписчикам о подробностях разбирательств, однако пока выбирает отдых.

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«Какой конфуз!»: Ольга Бузова на курорте в Дубае ошибочно приписала интерес к ней полуголого мачо своим прелестям
Ольга Бузова оконфузилась на пляже Дубая из-за загорелого полуголого мачо
05 марта 2025, 17:54

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова пообещала себе больше отдыхать в этом году и чётко следует плану, уехав с подругой в солнечный Дубай. Там 39-летняя телезвезда много времени проводила на пляже с книгой, где с ней однажды произошёл небольшой конфуз.
О забавном происшествии рассказала приятельница Бузовой, снабдив пост в социальной сети соответствующей видеозаписью. Загорелыми красотками в бикини заинтересовался накачанный молодой человек с в одних шортах и с пышной гривой чёрных кудрей. Мощным торсом и причёской он чем-то напоминал героя эротического фильма «Слияние двух лун». Парень стал показывать им какие-то знаки, указывая на свой телефон, а затем направился в их сторону.

«Ой, он идёт сюда! Сюда идёт, смотри!», — оживлённо говорила в это время Ольга подруге, хихикая, как девчонка.

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Телеведущая и, по её словам, певица думала, что молодой красавец хочет сфотографироваться с ней. Но оказалось, что он просто собирался попросить Бузову сделать его одиночное фото на фоне красивого морского пейзажа, а обратился к ним лишь потому, что пришёл на пляж один.

Подруга бывшей участницы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» записала, как Ольга в бикини присела с телефоном незнакомца, чтобы найти более выгодный ракурс для фотографии. От этого и без того скудный наряд артистки совсем затерялся в изгибах и складках её фигуры. А волосатый «качок» приспустил шорты, чтобы было видно ослепительно-белое нижнее бельё.

Кадр из видео: Телеграм @byzovahouse

Бузова с юмором отнеслась к забавному недоразумению, философски отметив, что получила по заслугам за самонадеянность.

«Коротко о моей популярности», — посмеялась Ольга над ситуацией.

Сейчас она уже вернулась в Москву, похваставшись подписчикам, что за время отпуска не набрала ни одного лишнего килограмма.

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Стала известной в 32, бросила мужа и разрушила чужую семью — карьера и личная драма актрисы Алёны Бабенко
05 марта 2025, 17:46

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)

Об актрисе Алёне Бабенко заговорили после того, как она исполнила главную роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры». Уехав из родного Кемерова вместе с мужем — режиссёром Виталием Бабенко, она круто изменила свою жизнь — посвятила себя актёрскому ремеслу. О карьере актрисы и её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Творческий путь


Ещё в студенческие годы Алёна Бабенко проявляла интерес к актёрству: она играла в Студенческом театре эстрадных миниатюр «Эстус». Стоит отметить, что артистка должна была связать свою жизнь с миром прикладной математики и кибернетики — именно эти дисциплины она изучала в Томском государственном университете.

После того как Алёна вместе с мужем приехала в Москву, она занималась воспитанием сына Никиты, вела домашнее хозяйство, не работала и не училась.
Бабенко всё время соприкасалась с творческой средой из-за супруга-режиссёра, встречи с его друзьями и знакомыми повлияли на её решение: Алёна поступает во ВГИК, на курс Анатолия Ромашина.

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)

В 27 лет Алёна Бабенко дебютирует в кино: она получила незначительные роли в сериале «Каменская» и короткометражном фильме «Как я провёл лето», потом ещё достаточно долго не могла дождаться интересных предложений. Наконец, через три года после окончания вуза (2000 год) ей доверили сразу главные роли в картинах «Подари мне жизнь» и «Водитель для Веры». С тех пор она стала сниматься очень много, вот некоторые фильмы с её участием: «Уходящая натура» (сериал), «Экипаж», «Скажи правду», «Семья по правилам и без» (сериал), «Молодёжка. Новая смена» (сериал).


«Трагедия» в жизни Бабенко



После 17 лет совместной жизни актриса решается уйти из семьи, так как полюбила другого мужчину, правда, он был женат. Развод родителей очень сильно переживал сын Алёны Никита, на какое-то время даже прекратил общаться с ней. Бабенко и не думала отрицать своей вины.
«Я позволяла себе гулять, приходить поздно домой, не звонить. Сложно мне тогда было быть матерью и хорошей женой. Такая трагедия была в жизни. Просто невозможно быть вместе. Сын тяжело переживал, на полгода замкнулся в себе, но всё же смирился, принял мой выбор», — делилась своими переживаниями актриса.
В 2011 году Алёна вышла замуж за бизнесмена, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча — за того самого мужчину, из-за которого она развелась с предыдущем мужем. Алёна и Эдуард обвенчались в небольшом деревянном храме за 300 километров от Москвы, на церемонии присутствовали только близкие. Артистке нелегко дался этот шаг, она надеялась, что всё само собой разрешится.

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)

«Эдик несколько раз звал меня замуж, но я не сразу согласилась. Не знала, что делать, ведь после первого брака у меня было чувство вины, я считала себя разрушителем», — признавалась Бабенко.
Постепенно жизнь налаживалась, с сыном удалось помириться. Никита поступил во ВГИК, на операторский факультет, потом женился. В 43 года Алёна Бабенко стала бабушкой — у её сына родился внук Теодор.


Как сейчас складывается жизнь Алёны Бабенко



Актриса, по её словам, безмерно счастлива: у неё любимый муж, обожаемый сын и внук, с которыми она так любит проводить время.

Что касается карьеры, Алёну Бабенко в скором времени можно будет увидеть в картинах «Моя Африка» и «Маргарита». Кроме того, артистка уже 17 лет играет в театре «Современник» — в спектаклях «Три сестры», «Враги. История любви», «Житие Фёдора Михайловича», «Это моя жизнь», «Пигмалион», «Время женщин», «Осенняя соната», «Интуиция».


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«Не достанется никому»: SHAMAN объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда «Я русский»
SHAMAN заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда «Я русский»
05 марта 2025, 17:39

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не удивился решению Роспатента и объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда.
Ранее в этот день Роспатент отказал певцу в регистрации товарного знака «Я русский». Однако отмечается, что решение предварительное, поэтому исполнитель одноимённого хита может попытаться оспорить вердикт.

Но, судя по всему, делать этого Дронов не намерен. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подавал заявку только для того, чтобы убедиться в том, что никогда не посягнём на его «Я русский».

«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда даёт гарантию, что название моей песни «Я русский» не достанется никому», – подчеркнул SHAMAN.
Напомним, что изначально в заявке, поданной в конце прошлого года, числились средства личной гигиены, косметика, алкогольная продукция, игрушки для взрослых и прочая продукция, которая могла выпускаться под брендом, получившим название в честь главного хита исполнителя.

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