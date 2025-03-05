«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова

Красивый, статный и харизматичный актер Александр Абдулов еще в молодости прослыл ловеласом. Из-за его неверности Ирина Алфёрова разорвала с ним отношения, и долгие годы актёр оставался один. Однако всё изменилось, когда он встретил Юлию Мешину, которая стала его настоящей любовью. Их брак был счастливым, но, к сожалению, недолгим. Подробности этой истории читайте в материале «Радио 1».