Внебрачные дети, тайная свадьба и нервный срыв: как сложилась жизнь звезды 90-х Кая Метова

Кай Метов (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)
Был Кайратом, а стал Каем
Кайрат Ерденович Метов — настоящее имя звезды российской эстрады 90-х, который приобрел всеобщую известность благодаря песням «Где-то далеко идут дожди» и «Position №2». С музыкой Метов связан с самого детства. Еще в школьные годы он посещал музыкальную школу по классу скрипки, а на конкурсах занимал первые места.
Связать свою жизнь с музыкой Кай окончательно решил в армии, где служил два года и в части был руководителем музыкальной группы «Молодость».
Убедившись, что нашел призвание в музыке, мужчина устроился в Тамбовскую филармонию. Вскоре он сменил несколько коллективов, а также успел поработать звукорежиссером и аранжировщиком. Прежде чем начать сольную карьеру, Метов записал треки «Мама! Я хочу быть пионером» и «Битое стекло». Хитом на десятилетия стал сингл «Position №2», а многие критики в дальнейшем называли Кая исполнителем одного хита.
Звезда 90-х
В 90-е для Кая Метова шанс стать звездой выпал после клипа на «Position №2», а удержаться на плаву помог альбом «Снег моей души» с летним хитом «Вспомни меня».
«Хиты — это то, на что слушатели приходят. И за счет этого кредита доверия у меня есть возможность и время, чтобы показать что-то еще. Часто то, что зритель от меня не ожидает. Иногда больше всего оваций срывают как раз другие песни — лирические, акустические, исполняемые под рояль», — вспоминал Кай.
Метов не раз становился лауреатом фестивалей «Песня года» и «Пятьдесят на пятьдесят», принимал участие в благотворительных концертах, а также являлся автором шлягеров других исполнителей. Например, именно Кай Метов написал для Маши Распутиной и Филиппа Киркорова «Розу чайную».
Однако в 00-х популярность исполнителя резко пошла на спад. Сегодня Кай Метов чаще появляется на «Ретро-ТВ» и активно участвует в ретро-концертах со своими хитами. Также он пишет музыку для сериалов и появляется в эпизодических ролях. Ранее артист появился в программе «Песни от всей души» Андрея Малахова и шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.
Развод, который разрушил жизнь
Каю Метову было 21, когда в магазине он заметил 16-летнюю кассиршу Наталью. Молодой человек впервые по-настоящему влюбился, и взаимные чувства привели к свадьбе и рождению дочери Кристины. К сожалению, отношения сохранить не удалось: Кай терзал Наталью беспочвенной ревностью и ожидал, что она будет идеальной домохозяйкой. Представления пары о браке не совпали, что привело к разводу.
Крах семьи артист переживал очень тяжело: у него произошел нервный срыв, так что два месяца Кай провел в больнице, а еще полгода страдал от депрессии и собирал себя по кусочкам. По словам Метова, именно в этот момент для него рухнул мир.
«Я отошел от всех дел, перестал работать, я просто смотрел в потолок и анализировал. После этого у меня пошли все эти песни и "Position № 2", и было огромное желание — я благодарен Наташе за это — доказать и самому себе, и всем остальным, что я могу состояться, и у меня получится еще сказать о себе», — признавался артист.
Роман с 15-летней школьницей и неудавшиеся отношения
После развода у Кая Метова возникло недоверие к женскому полу, так что несколько лет он остерегался заводить новые романы. Написанные в тот период песни исполнитель считал своеобразной реакцией психики на перенесенную боль. Через четыре года на гастролях в Кемерово Кай встретил дочку друга-музыканта Ольгу Филимонцеву и проникся симпатией к 15-летней школьнице.
Следующие несколько лет Метов созванивался и переписывался с девушкой. Когда она выпустилась из школы, мужчина забрал ее из Кемерово в Москву. Жениться влюбленные не стали, что впоследствии Кай объяснял «аллергией на брак», зато провели вместе девять лет. Ольга старалась быть идеальной хозяйкой, но пропустила этап самоопределения, что негативно сказалось на отношениях. В конечном итоге, отношения пары закончились, а Филимонцева заменила одну из солисток группы «Любовные истории».
В 1996 году 8-летняя Анна Северинова пришла с мамой на концерт Кая Метова, не подозревая, что судьба сведет ее с музыкантом в 2011-м. 23-летняя уроженка Батайска рассказала артисту о первой встрече, у пары завязалась переписка в соцсетях, а через пару лет — и роман. Но и он не продлился долго, Анна оказалась слишком эмоциональной, а в одном из телешоу объявила, что Метов якобы чуть не довел ее до суицида.
Внебрачные дети и тайная свадьба
В 2015 году артист впервые рассказал публике о своих внебрачных детях: в 1996 году 18-летняя Ольга Поплавская родила от Кая Метова дочку Анастасию, а еще через несколько лет года пассия, имени которой музыкант так и не раскрыл, подарила ему сына Рика. Артист взял воспитание детей на себя, поселив у своих родителей.
По словам артиста, он и его женщины осознавали, что лучшую жизнь детям сможет дать именно Метов. Анастасия окончила «Гнесинку», а Рик занимается маркетингом. В 2017 году у певца родилась внучка Кана-мария.
В отца-одиночку Метов не превратился: более 10 лет назад на светском мероприятии Кай встретил модель и танцовщицу Анастасию Рожкову. Сначала между ними завязалась дружба, а спустя время отношения доросли до фактического брака. Примечательно, что разница в возрасте в рекордные 27 лет пару не смущала.
«Почему вы думаете, что если я сделаю или сделал Насте предложение, то сразу буду об этом рассказывать? Побегу на федеральные каналы с этой информацией? Я не говорю, что сделал предложение, но и не говорю, что не сделал. Это наша личная история и хотелось бы оставить ее нашей», — комментировал ранее Кай Метов.
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