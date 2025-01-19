Внебрачные дети, тайная свадьба и нервный срыв: как сложилась жизнь звезды 90-х Кая Метова

Российский певец Олег Газманов в свои 73 года регулярно выступает, активно гастролирует и не думает о завершении карьеры, хотя он на сцене уже более 50 лет! По меркам других отечественных звёзд шоу-бизнеса он не слишком жадничает, получая за концерт от трёх до пяти миллионов рублей.