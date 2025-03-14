Во второй раз ставшая мамой актриса Анна Кошмал показала первые фото новорожденной дочери

Анна Кошмал с дочерью Софией (Фото: Инстаграм* @smorkovkina)
Известная по съёмкам в сериале «Сваты» 30-летняя украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. В одной из больниц Киева она родила девочку, которую назвали Софией.
«Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец на ручках! Мы безгранично счастливы! Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двоих детей», — написала артистка поклонникам в социальной сети.
Кошмал уже выписали из родильного дома, сообщает Voice. Молодая мама вернулась домой, где её встретили и поздравили родные и близкие. Анна опубликовала первые кадры пребывания новорожденной у себя дома.
Фото: Инстаграм* @smorkovkina
Никто из коллег по сериалу, сделавшему молодую украинскую актрису известной, не поздравил её. Дело в том, что три года назад она стала призывать Фёдора Добронравова, Олесю Железняк, Татьяну Кравченко и других поддержать её страну. Однако никто из партнёров по съёмочной площадке не отреагировал на политические выступления Кошмал. Тогда она заявила, что коллеги-артисты «дали всем нам большую пощёчину».
«Не знаю, откуда у нее это всё, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало», — высказалась о своей экранной «внучке» Татьяна Кравченко, сыгравшая в телесериале бабушку героини Анны.
Высказался о политическом демарше Кошмал и режиссёр третьего сезона «Сватов» Эдуард Радзюкевич.
«Начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил он.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов