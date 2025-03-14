Во второй раз ставшая мамой актриса Анна Кошмал показала первые фото новорожденной дочери

Известная по съёмкам в сериале «Сваты» 30-летняя украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. В одной из больниц Киева она родила девочку, которую назвали Софией.

«Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец на ручках! Мы безгранично счастливы! Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двоих детей», — написала артистка поклонникам в социальной сети.

Фото: Инстаграм* @smorkovkina

Никто из коллег по сериалу, сделавшему молодую украинскую актрису известной, не поздравил её. Дело в том, что три года назад она стала призывать Фёдора Добронравова, Олесю Железняк, Татьяну Кравченко и других поддержать её страну. Однако никто из партнёров по съёмочной площадке не отреагировал на политические выступления Кошмал. Тогда она заявила, что коллеги-артисты «дали всем нам большую пощёчину».

«Не знаю, откуда у нее это всё, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало», — высказалась о своей экранной «внучке» Татьяна Кравченко, сыгравшая в телесериале бабушку героини Анны.

«Начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил он.