Соседка Натальи Трубниковой рассказала о жизни артистки после смерти супруга
Соседка Натальи Трубниковой рассказала о жизни артистки после смерти супруга.
В беседе с Super женщина рассказала, что Наталья Евгеньевна сильно замкнулась в себе и отвергала любые предложения.
«Ей ничего не нужно было без театра. Она не могла не посвятить себя театру. Даже ребёночка не родила, была всегда в работе. Она творческий человек. Лариса предлагала Наташе переехать к ней, где она когда‑то на Кутузовском жила, но она отказывалась. Лишь бы побыть одной. Кроме Толи, у неё больше мужчин не было, она очень любила его», — поделилась жительница.Собеседница добавила, что сейчас Лариса занимается оформлением документов и решает вопрос о месте захоронения.
«Сказала, что они сегодня с племянником не появятся на квартире. Пока сделают заключение, пока договорятся с местом. Может, похоронят там, где Толя лежит», — предположила женщина.О смерти Натальи Трубниковой стало известно утром 11 августа.