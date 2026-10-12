Волочкова высказалась о госпитализации Вдовина с сердечным приступом

12 октября 2026, 16:13

Анастасия Волочкова заявила, что не виновата в госпитализации Игоря Вдовина

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не имеет отношения к ухудшению здоровья бывшего супруга Игоря Вдовина. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам артистки, у предпринимателя произошел приступ, после которого ему потребовалась медицинская помощь. При этом балерина подчеркнула, что не видит связи между ее личной жизнью и состоянием бывшего мужа.

«Меня обвиняют в том, что мой бывший супруг пережил приступ из-за моих якобы многочисленных романов. Но он всегда знал, что после него у меня было много знаменитых ухажёров, поэтому я никакого отношения к его состоянию не имею», — заявила она.



«Честно говоря, мне даже не особо интересно», — заключила Волочкова.