Волочкова высказалась о госпитализации Вдовина с сердечным приступом
Анастасия Волочкова заявила, что не виновата в госпитализации Игоря Вдовина
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не имеет отношения к ухудшению здоровья бывшего супруга Игоря Вдовина. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам артистки, у предпринимателя произошел приступ, после которого ему потребовалась медицинская помощь. При этом балерина подчеркнула, что не видит связи между ее личной жизнью и состоянием бывшего мужа.
«Меня обвиняют в том, что мой бывший супруг пережил приступ из-за моих якобы многочисленных романов. Но он всегда знал, что после него у меня было много знаменитых ухажёров, поэтому я никакого отношения к его состоянию не имею», — заявила она.Волочкова также призналась, что не интересуется самочувствием Вдовина.
«Честно говоря, мне даже не особо интересно», — заключила Волочкова.Ранее стало известно, что Игорь Вдовин попал в одну из московских больниц с сердечным приступом. По информации журналистов, предприниматель находился в тяжелом состоянии из-за острой фибрилляции предсердий. Нарушение сердечного ритма потребовало перевода бизнесмена в отделение реанимации и интенсивной терапии.