Волочкова захотела сделать пересадку бровей
Волочкова рассказала, что решила сделать пересадку бровей
Балерина Анастасия Волочкова решила пересадить волосы с головы на брови. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.
Артистка призналась, что ей захотелось преображения после отдыха на Мальдивах. Она также выложила снимок, на котором была запечатлена вместе с врачом-косметологом.
Бывшая прима Большого театра отметила, что выбранная ею косметологическая процедура проводится безоперационным методом.
«Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы», — поделилась в сторис знаменитость.Ранее она эмоционально отреагировала на обвинения в использовании фотошопа.