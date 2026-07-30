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Волочкова захотела сделать пересадку бровей

Волочкова рассказала, что решила сделать пересадку бровей
Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова решила пересадить волосы с головы на брови. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.



Артистка призналась, что ей захотелось преображения после отдыха на Мальдивах. Она также выложила снимок, на котором была запечатлена вместе с врачом-косметологом.

Бывшая прима Большого театра отметила, что выбранная ею косметологическая процедура проводится безоперационным методом.

«Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы», — поделилась в сторис знаменитость.
Ранее она эмоционально отреагировала на обвинения в использовании фотошопа.
Лидия Пономарева

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