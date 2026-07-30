Волочкова захотела сделать пересадку бровей

30 июля 2026, 18:55

Волочкова рассказала, что решила сделать пересадку бровей

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова решила пересадить волосы с головы на брови. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.





Артистка призналась, что ей захотелось преображения после отдыха на Мальдивах. Она также выложила снимок, на котором была запечатлена вместе с врачом-косметологом.



Бывшая прима Большого театра отметила, что выбранная ею косметологическая процедура проводится безоперационным методом.

«Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы», — поделилась в сторис знаменитость.