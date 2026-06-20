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«Зашла булку поесть»: Волочкову увидели за кассой ресторана быстрого питания в центре Москвы — фото

Москвичка увидела Волочкову за кассой ресторана быстрого питания в Москве
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова временно подменяла сотрудников в «Бургер Кинге» — она выдавала заказы посетителям. Фото опубликовала одна из клиенток.



Встреча произошла в ресторане на Добрынинской. В своем блоге девушка рассказала, что заметила необычное скопление мужчин в черных костюмах, а уже у кассы обнаружила, что заказы раздает сама Волочкова. Балерина не только помогала персоналу, но и охотно фотографировалась с гостями.

Фото: Анастасия Волочкова и Катерина Данилова (Фото: Instagram*/catrina_danilova)

В комментариях подписчики принялись строить догадки: одни интересовались, не подработка ли это, другие иронизировали по поводу возможности для артистки наконец-то поесть, а третьи спрашивали о причинах такого поступка. Сама посетительница призналась, что понятия не имеет, зачем Волочкова вышла за раздачу — она просто «зашла булку поесть». Москвичка добавила, что вживую балерина выглядит гораздо более хрупкой и миниатюрной, чем на экране телевизора.

Ранее Волочкова раскрыла свое самое заветное желание. Подробности в нашем материале.
Никита Кротов

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