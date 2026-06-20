«Зашла булку поесть»: Волочкову увидели за кассой ресторана быстрого питания в центре Москвы — фото

20 июня 2026, 17:25

Москвичка увидела Волочкову за кассой ресторана быстрого питания в Москве

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова временно подменяла сотрудников в «Бургер Кинге» — она выдавала заказы посетителям. Фото опубликовала одна из клиенток.