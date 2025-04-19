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«Вообще не семейный человек»: Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни

Любовь Толкалина рассказала, что «совсем не была готова» к рождению дочери
Любовь Толкалина (фото: Telegram @liubatolkalina)

Любовь Толкалина (фото: Telegram @liubatolkalina)

Актриса Любовь Толкалина откровенно высказалась о личной жизни в интервью HELLO! Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского призналась, что «совсем не была готова» к рождению дочери, а также назвала себя «вообще не семейным человеком».
Напомним, что в 2001 году Толкалина родила от режиссёра дочь. На тот момент актрисе было чуть больше 20 лет, поэтому она не была готова к появлению ребёнка. Спустя годы артистка призналась, что корит себя за недостаточное внимание к дочери, поэтому тогда не была «семейным человеком».

«Я провела весь период младенчества Маши на съёмочной площадке, видимо, из-за чувства вины у меня действительно включился режим гиперопеки. Я много работала, мало времени уделяла ей. Я вообще не семейный человек. Моя юность пришлась на 90-е, своими глазами видела последствия развала страны. <…> Я понимала, что рассчитывать могу только на себя. Семья никогда не была у меня на первом месте, и я совсем не была готова к рождению ребёнка…», – поделилась Толкалина.
К рождению дочери не был готов и отец. Кончаловский тогда был сильно занят съёмками, поэтому времени на ребёнка практически не оставалось.

«Я только окончила институт и была приглашена работать в театр. Для меня смерти подобно было засесть с ребёнком дома. Егор тогда снимал легендарного „Антикиллера“. <…> Мы куда-то неслись, что-то снимали, где-то тусовались. <…> У нас первое время не было ни кроватки, ни коляски. Потом друзья подарили прогулочную коляску. И Маша спала в ней очень долго, потому что никак не находилось времени поехать в „Детский мир“ и купить всё необходимое», – отметила Толкалина.
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина жили в месте с 1996 года, а в 2017 объявили о расставании. Пара не состояла в браке официально. Режиссёр и актриса имеют общую дочь Марию, которой сейчас 23 года.

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Налоговая закрыла необычный бизнес Михаила Галустяна
ФНС закрыла бизнес Галустяна по изданию астрологических газет
19 апреля 2025, 12:31

Михаил Галустян (фото: Telegram @galustyanmichael)

Налоговая служба закрыла необычный бизнес Михаила Галустяна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Телеведущий зарегистрировал ООО «Восьмой дом» в 2015 году вместе с соучредителем, журналистом Романом Емельяновым. Компания собиралась выпускать периодические издания, судя по всему, на астрологическо-тарологическую тематику. Однако за все 10 лет существования фирмы комик так и не выпустил ни одной газеты.

В результате, 19 апреля ФНС ликвидировала организацию.

Напомним также, что в июле прошлого года служба закрыла компанию «Эйс Гейминг», созданную шоуменами Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в популярной Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

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#фнс
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«Задуши его!»: Басков вмешался в конфликт Лазарева с бывшим возлюбленным Вали Карнавал на шоу «Ну-ка, все вместе!»
Басков призвал Лазарева «задушить» Стоуна в шоу «Ну-ка, все вместе!»
19 апреля 2025, 11:55

Сергей Лазарев и Николай Басков (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Николай Басков вмешался в конфликт Сергея Лазарева и Саши Стоуна на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».
В третьем выпуске программы произошёл очередной скандал. После замечательного выступления Хора университета Лобачевского из Нижнего Новгорода Саша Стоун оказался единственным членом жюри, который не оценил номер. Блогер пояснил, что не получил ожидаемых впечатлений от выступления.

«В первой передаче выступал коллектив из Казани. Там были и детки, и взрослые. Вы знаете, вот тогда у меня были мурашки по всему телу. Хотел и сейчас их получить. Я хотел встать, но коллектив стал фальшивить. Мне всё понравилось, но было чуть-чуть фальшиво», – высказался бывший возлюбленный Вали Карнавал.
Однако такое заявление разозлило Сергея Лазарева. Он заявил, что не понимает логику некоторых экспертов, которые не в состоянии оценить действительно достойное выступление.

«Брендон, ты сколько раз сегодня встал? Четыре раза?! И все эти четыре раза артисты пели исключительно чисто? Они пели чисто? Я хочу понять логику экспертов, которые сначала выбирают людей ради поддержки, а когда люди поют на сто баллов, они не встают… Да почему ты нажал на кнопку, когда люди плохо выступали?! Они все равны!», – эмоционально высказался певец.
Ведущий шоу Николай Басков вмешался в перепалку и встал на сторону коллеги, призвав Лазарева задушить Стоуна.

«Задуши его, задуши!», – в шутку крикнул исполнитель.
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#певец
#скандал
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#блогер
#заявление
#конфликт
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«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом
Цыганова назвала Урганта предателем и потребовала признать его иноагентом
19 апреля 2025, 11:30

Иван Ургант (фото: Instagram** @urgantcom)

Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это.
Напомним, что 16 апреля Ургант отметил 47-летие в Израиле, где выступил на одной сцене с Александром Гудковым, которого тоже недавно призвали проверить на иностранное финансирование. Таже бывший ведущий шоу «Вечерний Ургант» не упустил возможности поздравить с прошедшим днём рождения покинувшую Россию Аллу Пугачёву. Певице он посвятил отдельную песню. Такое поведение артиста сильно возмутило Цыганову.

«Израильский комик отпраздновал свой день рождения с огоньком в городе Хайфа. Поздравить его пришёл иноагент Дмитрий Гудков. Ургант продемонстрировал гостям свой иврит и поздравил с прошедшим мадам Брошкину. <…> Еще месяц назад он уверял, что тихо живёт в России и никуда переезжать не собирается», – написала певица в своём Telegram-канале.
Артистка заявила, что зарабатывающего за рубежом Урганта необходимо признать в России иноагентом. Она также назвала его «предателем Родины» и сравнила его с бывшим соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым, который остался в России и помогает детям Донбасса.

«Есть предатели, а есть люди, преданные своей Родине», – отметила Цыганова.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
**запрещён в РФ
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#израиль
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«Я твои извинения не принимаю»: Настасья Самбурская обратилась к Стасу Костюшкину, сбившему её на «зебре»
Настасья Самбурская отказалась прощать Стаса Костюшкина, сбившего её на переходе
19 апреля 2025, 10:53

Настасья Самбурская (фото: Instagram* @samburskaya)

На днях в центре Москвы произошло ДТП – певец Стас Костюшкин на мопеде сбил актрису Настасью Самбурскую, переходящую дорогу по «зебре». 53-летний исполнитель попытался наладить отношения со звездой после произошедшего, но его попытка оказалась безуспешной.
Напомним, что актриса вместе с подругой переходила дорогу, как вдруг в нескольких сантиметрах от них резко затормозил внедорожник, а из-за него выскочил мопед, который Самбурская не заметила. В результате, Настасья упала на капот рядом стоящего авто.

Минувшей ночью звезда поделилась подробностями произошедшего.

«Несколько дней назад у меня произошло событие, я вам о нём рассказывала, меня на пешеходном переходе сбил мопед. И водителем этого мопеда вот так волею судьбы оказалось был Стас Костюшкин. И он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Что я хочу сказать? Я твои извинения не принимаю», – записала видеообращение актриса в личном блоге.
Ранее Настасья также продемонстрировала последствия ДТП: на её руке была огромная ссадина. Однако на днях она появилась на Московском международном кинофестивале в платье с обнажёнными руками, и на них уже не было следов от травм.

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«Вот такая красота»: Настасья Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП

*запрещён в РФ
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#шоу-бизнес
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«Признанье заслуг от бандеровских сук»: Джигурда озорным стихотворением ответил на санкции Зеленского
Джигурда в стихотворной форме ответил на санкции Зеленского
19 апреля 2025, 10:37

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Актёр, певец, шоумен и скандалист Никита Джигурда отреагировал на введение Зеленским против него персональных санкций. Причём сделал это в стихотворной форме и традиционно не стесняясь в выражениях.
Российские звёзды кино, театра, эстрады и даже цирка, внесённые в санкционный список «кровавым клоуном» Зеленским, по меткому определению Марии Захаровой, продемонстрировали всему миру яркое творчество и праведную позицию. Об этом Джигурда заявил в интервью телеканалу 360.ru.

Сам он подчеркнул, что гордится включением в этот перечень людей, которые своей творческой деятельностью и жизненной и гражданской позицией так не угодили киевскому режиму. Артист также зачитал стихотворный ответ Зеленскому, где сравнил Европу с продажной женщиной и отметил, что напугал бандеровцев, раз они начали с ним бороться издали с помощью санкций.

В финале стихотворения Джигурда вступился за гонимый на Украине русский язык, пообещав, что неприятности Киева не закончаться, пока власти не оставят в покое «великий и могучий», который, по словам певца, «на века».


Персональные санкции —
Как признанье заслуг
Перед Русью святой на года.
Напугал, видно, фракции
Бандеровских сук
Осудивший нацизм Джигурда.

Напомним, накануне, 18 апреля, Зеленский своим указом ввёл персональные санкции против Ярослава Дронова (SHAMAN), Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Александра Розенбаума, актрисы Ирины Апексимовой, фехтовальщицы Софьи Великой, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачёва и других актёров, певцов и спортсменов. Всего в новый санкционный список попали 20 человек.

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SHAMAN отреагировал на санкции Зеленского словом из трёх букв


* Запрещённая в России социальная сеть
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