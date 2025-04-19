«Вообще не семейный человек»: Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни

Любовь Толкалина (фото: Telegram @liubatolkalina)
Актриса Любовь Толкалина откровенно высказалась о личной жизни в интервью HELLO! Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского призналась, что «совсем не была готова» к рождению дочери, а также назвала себя «вообще не семейным человеком».
Напомним, что в 2001 году Толкалина родила от режиссёра дочь. На тот момент актрисе было чуть больше 20 лет, поэтому она не была готова к появлению ребёнка. Спустя годы артистка призналась, что корит себя за недостаточное внимание к дочери, поэтому тогда не была «семейным человеком».
Читайте также:
Съемки для Playboy, первая ночь с Кончаловским и отношения с британским композитором: чем может удивить Любовь Толкалина?
Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры
«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским
«Я провела весь период младенчества Маши на съёмочной площадке, видимо, из-за чувства вины у меня действительно включился режим гиперопеки. Я много работала, мало времени уделяла ей. Я вообще не семейный человек. Моя юность пришлась на 90-е, своими глазами видела последствия развала страны. <…> Я понимала, что рассчитывать могу только на себя. Семья никогда не была у меня на первом месте, и я совсем не была готова к рождению ребёнка…», – поделилась Толкалина.К рождению дочери не был готов и отец. Кончаловский тогда был сильно занят съёмками, поэтому времени на ребёнка практически не оставалось.
«Я только окончила институт и была приглашена работать в театр. Для меня смерти подобно было засесть с ребёнком дома. Егор тогда снимал легендарного „Антикиллера“. <…> Мы куда-то неслись, что-то снимали, где-то тусовались. <…> У нас первое время не было ни кроватки, ни коляски. Потом друзья подарили прогулочную коляску. И Маша спала в ней очень долго, потому что никак не находилось времени поехать в „Детский мир“ и купить всё необходимое», – отметила Толкалина.Егор Кончаловский и Любовь Толкалина жили в месте с 1996 года, а в 2017 объявили о расставании. Пара не состояла в браке официально. Режиссёр и актриса имеют общую дочь Марию, которой сейчас 23 года.
Читайте также:
Съемки для Playboy, первая ночь с Кончаловским и отношения с британским композитором: чем может удивить Любовь Толкалина?
Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры
«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским
Анастасия Чинкова