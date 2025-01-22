Два развода и восемь детей: вся правда о семейной жизни Владимира Соловьева, как живут и чем занимаются его наследники

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев может похвастаться не только профессиональными успехами, но и многодетной семьей. У него восемь детей от трех браков. Несмотря на плотный график, он всегда находит время для общения с наследниками и делает всё, чтобы обеспечить им отличное образование. О подробностях его личной жизни расскажет «Радио 1».