Два развода и восемь детей: вся правда о семейной жизни Владимира Соловьева, как живут и чем занимаются его наследники

Владимир Соловьёв (фото: социальные сети)
Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев может похвастаться не только профессиональными успехами, но и многодетной семьей. У него восемь детей от трех браков. Несмотря на плотный график, он всегда находит время для общения с наследниками и делает всё, чтобы обеспечить им отличное образование. О подробностях его личной жизни расскажет «Радио 1».
Первый брак Соловьёва
Владимир Соловьев познакомился с первой супругой Ольгой в метро. Через некоторое время пара расписалась. Журналисту на тот момент было 22 года.
В 1986 году у них родилась дочь Полина, и в этом же году Соловьев завершил обучение в Московском институте. Через два года у пары появился сын Саша. Однако спустя шесть лет отношений супруги развелись. Как сообщил сам Владимир, причиной распада семьи стал возраст: они были юны и неопытны, поэтому не смогли сохранить гармоничные отношения.
Несмотря на это, Ольга не стала мешать общению детей с отцом.
Второй брак телеведущего
Второй брак Владимира Соловьева также был недолгим. Он женился на Юлии, и после регистрации брака в России пара переехала в США, где Соловьев начал преподавать экономику.
В 1991 году у них родилась дочь Катя. Однако, вернувшись в Россию, отношения начали ухудшаться, что привело к распаду брака. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения.
«С первой и второй женами у нас были очень хорошие отношения. Просто так иногда бывает, что у людей проходит любовь, причем не обязательно у меня, но и ко мне. И мы очень спокойно расставались — без всяких истерик», — рассказал журналист в интервью KP.RU.
Владимир Соловьёв (Фото: кадр из программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»)
Встреча с дочерью Виктора Коклюшкина
В 1999 году Владимир Соловьев сменил сферу деятельности и начал карьеру на телевидении, что кардинально изменило его жизнь. Он регулярно бывал на светских мероприятиях и познакомился с большим количеством знаменитостей.
Во время съемок музыкального клипа, куда его пригласил музыкант из группы «Крематорий», Соловьев встретил Хельгу Сепп — дочь сатирика Михаила Коклюшкина. Телеведущий сразу обратил внимание на девушку, и их отношения развивались стремительно. Уже на третьем свидании Соловьев сделал Хельге предложение, однако согласилась она не сразу. Ожидание настолько повлияло на него, что он похудел на 70 килограммов, прежде чем получил согласие.
«Реально счастлив я только сейчас. Что будет дальше? В отношениях между людьми никогда нельзя знать. И мудрость человека состоит в том, чтобы наслаждаться здесь и сейчас. Тем, как улыбнулся ребенок, тем, что вы поцеловали любимого человека, тем, что вы вместе посмотрели замечательный фильм», — признался Соловьёв.
В браке у пары родилось пятеро детей: три сына и две дочери. Владимир Соловьев не раз заявлял, что считает себя самым счастливым мужем и отцом. Он построил просторный дом, где рады всем его детям. Кроме того, предыдущие супруги Соловьева сумели установить дружеские отношения с Хельгой, а дети от всех браков общаются между собой, часто собираются на семейные праздники и поддерживают теплые отношения.
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Где и как сейчас живут дети Владмира Солоьвёва
Старшая дочь Полина Соловьёва родилась в 1986 году в первом браке телеведущего с Ольгой. Она окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина. Сейчас работает ведущей на телеканале «Москва 24».
Сын Александр Соловьёв, рождённый в 1988 году, получил образование в Лондонском университете искусств. Он занимается режиссурой, снимает рекламные ролики и музыкальные клипы.
Екатерина Соловьёва, дочь от второго брака с Юлией, родилась в 1991 году в США. Она окончила Театральное училище имени Щукина и сегодня занимается театральной деятельностью в Москве. Екатерина ставит спектакли, поддерживает феминистское движение.
От третьего брака с Сэпп у Соловьёва пятеро детей. Старший из них, Даниил, родился в 2001 году. Он учился в Великобритании, а затем продолжил образование в России.
Младшие дети — София-Бетина (родилась в 2003 году), Эмма-Эстер (2006), Владимир (2010) и Иван (2012) — ещё школьники.
Семья Соловьёва имеет вид на жительство в Италии, но большую часть времени они проводят в России.
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