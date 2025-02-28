«Вова, а твоя мама сейчас на любовном свидании»: как Евгения Ханаева бросила единственного сына ради мужчины

Евгения Ханаева (фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)
Евгения Ханаева стала известной в зрелом возрасте, хотя её актёрская карьера началась ещё в юности. Она играла роли уверенных в себе женщин, которые часто становились наставницами для других героев, помогая им найти правильный путь. Чаще всего её персонажи были преподавательницами или матерями, готовыми на всё ради своих детей.
Однако жизнь самой актрисы оказалась совсем не похожа на её сценические образы. Евгения ушла из семьи, оставив сына-школьника. Что заставило её так поступить и как сложилась личная жизнь актрисы, расскажет «Радио 1».
Детство и карьера в театре
Будущая актриса родилась в семье домохозяйки и оперного певца Никандра Ханаева, который работал в Большом театре. Благодаря своей профессии отец часто встречался с известными людьми, но больше всего маленькой Жене нравилось, когда к ним в гости приходили коллеги отца — артисты, с которыми она общалась с детства.
В итоге после школы она и сама решила стать актрисой и поступила в театральное училище. Несмотря на её очевидный талант, педагоги не верили в её успехи и утверждали, что с такой внешностью она не сможет добиться большого признания. Эти слова сильно повлияли на её самооценку, и она смирилась с ролью актрисы второго плана.
Однако всё изменилось после её роли в фильме «Розыгрыш». Режиссёр Владимир Меньшов увидел её потенциал и пригласил в фильм «Москва слезам не верит» на роль матери Родиона. Эта роль принесла актрисе широкую популярность и сделала её известной на всю страну.
Евгения Ханаева (фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)
Личная жизнь: бросила сына и мужа
Первым серьёзным романом Евгении был её однокурсник Константин Градополов, сын известного боксёра и актёра. На протяжении нескольких лет пара была вместе, но вмешательство родителей привело к расставанию.
Константин, как утверждают, так и не смог забыть Евгению и сохранил чувства к ней на протяжении всей жизни.
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Евгения же встретила Анатолия Успенского — сына сотрудника МХАТа. Он был моложе девушки на четыре года, но между ними зародилась сильная любовь. Родители актрисы также не одобряли этот союз, но после личной встречи с Анатолием изменили своё мнение.
Молодые люди поженились, и в 1953 году у них родился сын Владимир, который рассказал, что, несмотря на то, что его мама постоянно пропадала на репетициях и спектаклях, детство у него было счастливым.
Анатолий же, в отличие от жены, уделял сыну намного больше времени. Он научил Владимира кунг-фу, организовал занятия с репетиторами, чтобы тот овладел немецким языком. Кроме того, Анатолий повлиял на выбор профессии сына: наследник Ханаевой и Успенского вслед за отцом стал экономистом и преуспел в этой области.
Анатолий и Владимир Успенские (фото: кадр из документального фильма «Под звуки нестареющего вальса»)
Любовь, которая разрушила семью
Тем не менее, когда Владимир был подростком, его жизнь изменилась: Евгения просто ушла из семьи, даже не попрощавшись с мужем и единственным сыном. Актриса влюбилась в своего коллегу Льва Иванова и ради него бросила всех.
«Были гадкие звонки "доброхотов" из театра: "Вова, а твоя мама сейчас на любовном свидании" и прочее. Я думал, может, какие-то завистники звонят. Но, наконец, моя 46-летняя мама ушла из дома не попрощавшись, когда я был в школе. Для отца это стало страшным и неожиданным ударом. Я же видел, как счастливы они были, но у мамы случилась роковая страсть! Отец после развода больше не женился», — рассказал сын Евгении Ханаевой.
Однако возлюбленные свадьбу так и не сыграли: у Иванова была жена, которая тяжело болела и требовала постоянного ухода. Именно по этой причине Лев не смог оставить свою жену, даже ради Евгении.
Евгения Ханаева (фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)
В итоге актриса ушла, сняла жильё и продолжила свою карьеру, но вернуться в семью уже не решилась. Знакомые семьи утверждают, что актриса иногда ходила к школе, где учился её сын, чтобы хотя бы издали увидеть его, но они не общались.
«Школу я окончил довольно угрюмым молодым человеком. Но благодаря отцу с пути не сбился, поступил в институт, а там — дружный студенческий коллектив, занятия, увлечения, я встретил много хороших друзей. С мамой я часто вёл внутренний диалог, воображая, как обсуждаю с ней свои дела, но она даже не звонила», — вспоминал Владимир.
Страшная болезнь Ханаевой
Период молчания продолжался долгие 17 лет. За это время Евгения так и не решилась восстановить отношения с Владимиром, и он не сделал первый шаг, чтобы наладить контакт. Но однажды просто позвонила ему и спросила как он поживает.
Связаться с сыном актриса решила только того, когда серьёзно заболела: она резко затормозила на светофоре и получила серьезные травы. Её состояние ухудшалось — ей диагностировали смещение верхнего позвонка, и она страдала от сильных болей. Почувствовав, что её время уходит, она всё-таки позвонила Владимиру.
Владимир Успенский (фото: кадр из документального фильма «Под звуки нестареющего вальса»)
Он не стал её ни в чем упрекать и обвинять, не держал на нее обиды. Наоборот: Владимир познакомил маму с женой и детьми, помогал с продуктами и лекарствами, часто навещал.
«Наверное, многие сыновья-подростки на моем месте возненавидели бы мать. Но со мной этого не случилось. И отец никогда не настраивал меня против нее. Могу поклясться своим здоровьем. Он ничего плохого не говорил, даже когда она ушла», — отмечал Владимир.
В итоге спустя два года Евгения решилась на операцию. Шансы на её успешный исход врачи оценивали в 40%. К сожалению, удача отвернулась от актрисы, и 8 ноября 1987 года она скончалась в больнице на 67-м году жизни.
О том, что ей присвоили звание Народной артистки СССР, она так и не узнала.
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