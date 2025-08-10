Возлюбленная актёра Стетхэма появилась на публике в миниатюрном купальнике
Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала в Instagram* фотографию, на которой предстала в купальнике.
На снимке 38-летняя модель снова появилась на пляже и позировала в белом крошечном бикини бренда Alo Yoga, дополнив образ полупрозрачными брюками в тон, золотой массивной цепью, серьгами и черными солнцезащитными очками. Рози была с собранными в косу волосами и без макияжа, создавая непринужденный летний образ.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм встречаются уже с 2010 года. Они объявили о помолвке в 2016-м, однако брак до сих пор не зарегистрирован. В 2017 году Рози впервые стала матерью: у пары родился сын по имени Джек.
В августе 2021 года модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у них появилась дочь — Изабелла Джеймс.
