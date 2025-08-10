Возлюбленная актёра Стетхэма появилась на публике в миниатюрном купальнике

10 августа 2025, 15:02

Модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась откровенным снимком в купальнике

Рози Хантингтон-Уайтли (Фото: Instagram* / @rosiehw)

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала в Instagram* фотографию, на которой предстала в купальнике.