Врачи планировали обсудить новый план лечения Мадянова перед его смертью

В январе этого года певица Катя Ляль рассталась со своим мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет. Эта новость стала неожиданностью для многих, ведь их отношения считались одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы, включая измены и алкогольную зависимость супруга. О том, с чем артистка столкнулась в браке с известным предпринимателем расскажет редакция «Радио 1».