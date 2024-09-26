Врачи планировали обсудить новый план лечения Мадянова перед его смертью

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Российский актер Роман Мадянов, известный по сериалу «Солдаты», ушел из жизни 25 сентября на 63-м году после продолжительной борьбы с раком легких.
Незадолго до его смерти врачи планировали провести консилиум для обсуждения новой тактики лечения, сообщает Telegram-канал Mash.
Медики также готовились к госпитализации Мадянова для очередного курса химиотерапии. Сообщается, что в течение последнего года актер ежемесячно проходил лечение в больнице, пытаясь справиться с болезнью, которая прогрессировала с 2020 года. Врачи обнаружили метастазы в почках, селезенке и печени, а состояние артиста ухудшалось с каждым месяцем.
Мадянов оставил яркий след в российском кинематографе, и его кончина стала большой утратой для поклонников и коллег по цеху.
Напомним, советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.
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Медики также готовились к госпитализации Мадянова для очередного курса химиотерапии. Сообщается, что в течение последнего года актер ежемесячно проходил лечение в больнице, пытаясь справиться с болезнью, которая прогрессировала с 2020 года. Врачи обнаружили метастазы в почках, селезенке и печени, а состояние артиста ухудшалось с каждым месяцем.
Мадянов оставил яркий след в российском кинематографе, и его кончина стала большой утратой для поклонников и коллег по цеху.
Напомним, советского и российского актера театра и кино Романа Мадянова похоронят в селе Малахово Раменского городского округа в Московской области. Об этом со ссылкой на родственников сообщает телеграм-канал SHOT. Церемония прощания, уточняется, пройдет в городе Бронницы в пятницу, 27 сентября.
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Елена Перлова