Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым

Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Анастасию Костенко все называли разлучницей, а она превратилась в любящую жену и заботливую маму для четырех детей. Победительница конкурсов красоты и модель стала домохозяйкой замужем за ловеласом, у которого уже было два брака и дочь.
Анастасия всегда хотела семью, заботиться о супруге о детях. О семейном уюте мечтал и Дмитрий, вероятно, поэтому у него не сложились отношения с Ольгой Бузовой, которая мечтала строить карьеру, а не быть хранительницей домашнего очага.
Общественность неоднозначно восприняла пару Костенко и Тарасова. Анастасия никогда не отвечала хейтерам грубостью. Она понимала, что будет для своего супруга прекрасной женой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сохраняют семейную идиллию и полагают, что эта любовь дана им на всю жизнь.
Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Карьера Анастасии Костенко
Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальск, который расположен в Ростовской области. Ее папа владел небольшим бизнесом, мама трудилась школьным психологом.
Анастасия была совсем юной, когда родители развелись. Позднее мама пошла под венец во второй раз. У Анастасии появились брат и две сестры. Отец же постоянно общался с дочерью, брал ее с собой в отпуск.
С детства девочка была активной. Она посещала огромное количество кружков, училась игре на фортепиано. После выпуска из школы девушка поступила на балетное отделение Ставропольского колледжа искусств. Но девушка балериной так и не стала, но зато она преуспела как модель.
Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Анастасия с детства принимала участие в конкурсах красоты. Еще в начальной школе она получила первый титул — «Мисс Очарование». В студенческие годы девушка продолжала участвовать в конкурсах: победа на «Мисс сальская весна», «Донской красавице». С такими титулами Анастасия поехала в столицу на «Мисс Россия — 2014». Победу одержать не получилось, но зато девушка стала 2-ой Вице-Мисс.
Анастасии пришлось отказаться от балета, потому что она захотела развиваться как модель. Девушка получала приличные гонорары на подиумах в России и в Китае.
Став одной из победительниц конкурса «Мисс Россия — 2014», Анастасия могла в качестве гранта выбрать учебу в любом университете мира. Однако девушка решила остаться в Москве. Она поступила в РУДН на факультет журналистики.
По контракту Насте пришлось участвовать и в конкурсе «Мисс мира», проходившем в 2014 году в Лондоне. Анастасия заняла 20-ое место и была очень рада такому исходу.
Отношения с Тарасовым и рождение детей
Анастасия никогда не была фанаткой футбола, поэтому ее вовсе не интересовала жизнь игроков. Когда девушка впервые увидела в компании общих друзей Дмитрия Тарасова, то даже не обратила на него внимания. Однако футболисту сразу понравилась Анастасия и он захотел познакомиться с ней поближе. Отношения с Ольгой Бузовой уже давно шли к разводу, хотя ведущая «Дома-2» признавать этого не желала.
Сначала Дмитрий даже солгал, что он поможет Анастасии устроиться на работу на телевидение, только бы она оставила ему свой номер.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Пока Дмитрий официально не развелся, Анастасия и не думала о серьезных отношениях. Как только он стал свободным, модель переехала жить к футболисту. А предложение руки и сердца он сделал Анастасии, когда она уже была беременна.
Спустя несколько недель после свадьбы молодожены обвенчалась в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Это было обоюдным желанием влюбленных, решивших скрепить союз еще и перед Богом.
Первой в семье родилась дочь Милана. Девочка появилась на свет в подмосковной клинике «Лапино». Влюбленные сразу поделились своим счастьем с публикой. После родов Анастасия продолжила учебу в РУДН. Выпустилась она вместе с ребенком на руках.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Анастасия всегда хотела большую семью. Оказалось, что и Дмитрий тоже. Спустя всего полгода девушка снова забеременела. Через 9 месяцев в семье появилась вторая дочь — Ева.
Когда дочки немного подросли, Анастасия вновь оказалась в роддоме. Тогда на свет появился мальчик, которого назвали Алексеем.
Через некоторое время супруги решили, что хотят еще одного ребенка. В феврале 2024 года в семье Тарасовых появился четвертый малыш. Мальчика назвали Ярославом в честь отца Анастасии.
Читайте также:
«Оказалась сумасшедшая и сильно пьющая»: что развратило актрису Екатерину Васильеву и почему она ушла в монастырь
«Полтора года есть любовница»: тайный жених-миллионер Семенович оказался женатым и в долгах. Что еще он скрывал от певицы?
«Двуличная дрянь»: почему Алексей Воробьев вычеркнул из жизни родную мать, жизнь в США и тайный ребенок
Общественность неоднозначно восприняла пару Костенко и Тарасова. Анастасия никогда не отвечала хейтерам грубостью. Она понимала, что будет для своего супруга прекрасной женой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сохраняют семейную идиллию и полагают, что эта любовь дана им на всю жизнь.
Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Карьера Анастасии Костенко
Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальск, который расположен в Ростовской области. Ее папа владел небольшим бизнесом, мама трудилась школьным психологом.
Анастасия была совсем юной, когда родители развелись. Позднее мама пошла под венец во второй раз. У Анастасии появились брат и две сестры. Отец же постоянно общался с дочерью, брал ее с собой в отпуск.
С детства девочка была активной. Она посещала огромное количество кружков, училась игре на фортепиано. После выпуска из школы девушка поступила на балетное отделение Ставропольского колледжа искусств. Но девушка балериной так и не стала, но зато она преуспела как модель.
Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Анастасия с детства принимала участие в конкурсах красоты. Еще в начальной школе она получила первый титул — «Мисс Очарование». В студенческие годы девушка продолжала участвовать в конкурсах: победа на «Мисс сальская весна», «Донской красавице». С такими титулами Анастасия поехала в столицу на «Мисс Россия — 2014». Победу одержать не получилось, но зато девушка стала 2-ой Вице-Мисс.
Анастасии пришлось отказаться от балета, потому что она захотела развиваться как модель. Девушка получала приличные гонорары на подиумах в России и в Китае.
В десяти минутах от Кремля: отношения Юлии Михалковой с депутатом, уход из «Уральских пельменей» и несостоявшаяся свадьба
Став одной из победительниц конкурса «Мисс Россия — 2014», Анастасия могла в качестве гранта выбрать учебу в любом университете мира. Однако девушка решила остаться в Москве. Она поступила в РУДН на факультет журналистики.
По контракту Насте пришлось участвовать и в конкурсе «Мисс мира», проходившем в 2014 году в Лондоне. Анастасия заняла 20-ое место и была очень рада такому исходу.
Отношения с Тарасовым и рождение детей
Анастасия никогда не была фанаткой футбола, поэтому ее вовсе не интересовала жизнь игроков. Когда девушка впервые увидела в компании общих друзей Дмитрия Тарасова, то даже не обратила на него внимания. Однако футболисту сразу понравилась Анастасия и он захотел познакомиться с ней поближе. Отношения с Ольгой Бузовой уже давно шли к разводу, хотя ведущая «Дома-2» признавать этого не желала.
Сначала Дмитрий даже солгал, что он поможет Анастасии устроиться на работу на телевидение, только бы она оставила ему свой номер.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Пока Дмитрий официально не развелся, Анастасия и не думала о серьезных отношениях. Как только он стал свободным, модель переехала жить к футболисту. А предложение руки и сердца он сделал Анастасии, когда она уже была беременна.
Спустя несколько недель после свадьбы молодожены обвенчалась в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Это было обоюдным желанием влюбленных, решивших скрепить союз еще и перед Богом.
«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», — уверена Анастасия.
Первой в семье родилась дочь Милана. Девочка появилась на свет в подмосковной клинике «Лапино». Влюбленные сразу поделились своим счастьем с публикой. После родов Анастасия продолжила учебу в РУДН. Выпустилась она вместе с ребенком на руках.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Анастасия всегда хотела большую семью. Оказалось, что и Дмитрий тоже. Спустя всего полгода девушка снова забеременела. Через 9 месяцев в семье появилась вторая дочь — Ева.
Измена мужу с женатым актером: почему Анна Цуканова-Котт скрывала развод и как на самом деле распался брак
Когда дочки немного подросли, Анастасия вновь оказалась в роддоме. Тогда на свет появился мальчик, которого назвали Алексеем.
Через некоторое время супруги решили, что хотят еще одного ребенка. В феврале 2024 года в семье Тарасовых появился четвертый малыш. Мальчика назвали Ярославом в честь отца Анастасии.
Читайте также:
«Оказалась сумасшедшая и сильно пьющая»: что развратило актрису Екатерину Васильеву и почему она ушла в монастырь
«Полтора года есть любовница»: тайный жених-миллионер Семенович оказался женатым и в долгах. Что еще он скрывал от певицы?
«Двуличная дрянь»: почему Алексей Воробьев вычеркнул из жизни родную мать, жизнь в США и тайный ребенок
Ольга Енгалычева