Квартира в паре шагов от Кремля обошлась Собчак примерно в 1,2 миллиарда рублей
Ксения Собчак устроила на неделе шикарную вечеринку в стиле нулевых. Праздник «закатили» в честь новоселья журналистки. Два года назад Собчак приобрела квартиру за 1,2 миллиарда рублей в паре шагов от Кремля, однако ремонт помещений закончился недавно. Об этом пишет «StarHit».
Квартира Собчак расположена в так называемом «египетском» доме 1903 — постройка известна своими уникальными барельефами. На них можно увидеть фараонов, а также скульптуру бога Ра.
Здание находится по адресу Большая Дмитровка, 9. Недвижимость стоила больше миллиарда рублей, еще сотни миллионов ушли на ремонт, который продлился два года. Однако Собчак результатом довольна.
Примечательно, что новоселье журналистка отметила не в своем пентхаусе — гости находились в соседних апартаментах.
«Поймите меня правильно, вас очень много, всех на новоселье сразу пригласить не могу. Но постепенно я покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр», — объяснила Собчак.Тематическая вечеринка собрала таких звезд, как Ольга Бузова, Тимати, Татьяна Буланова и Люся Чеботина. По словам гостей, праздник отличался роскошным меню с шампанским премиум-класса, морепродуктами и черной икрой.
Сама Собчак признала, что все расходы взяли на себя спонсоры.
Хотя телеведущая выкупила почти весь этаж, одна из квартир еще ждет покупателя. Стать соседом знаменитости — реально, отметили журналисты НТВ в программе «Ты не поверишь!».
Певец Прохор Шаляпин заявил, что не против жить в подобном месте, хотя пока может только прицениваться. Он также добавил, что Собчак заработала на текущее жилье честным трудом.
«Ксюша очень добрая и талантливая девушка. Не каждому дано так заработать. (...) Берите пример», — сказал он.Шаляпин недавно рассказывал о том, что старается активно зарабатывать, пока может. Он давно не надеется на поддержку от государства, ожидая маленькую пенсию, поэтому трудится изо всех сил ради своего будущего.
Шаляпин недавно рассказывал о том, что старается активно зарабатывать, пока может. Он давно не надеется на поддержку от государства, ожидая маленькую пенсию, поэтому трудится изо всех сил ради своего будущего.