Квартира в паре шагов от Кремля обошлась Собчак примерно в 1,2 миллиарда рублей

28 сентября 2025, 02:44

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак устроила на неделе шикарную вечеринку в стиле нулевых. Праздник «закатили» в честь новоселья журналистки. Два года назад Собчак приобрела квартиру за 1,2 миллиарда рублей в паре шагов от Кремля, однако ремонт помещений закончился недавно. Об этом пишет «StarHit».





Квартира Собчак расположена в так называемом «египетском» доме 1903 — постройка известна своими уникальными барельефами. На них можно увидеть фараонов, а также скульптуру бога Ра.



Здание находится по адресу Большая Дмитровка, 9. Недвижимость стоила больше миллиарда рублей, еще сотни миллионов ушли на ремонт, который продлился два года. Однако Собчак результатом довольна.



Примечательно, что новоселье журналистка отметила не в своем пентхаусе — гости находились в соседних апартаментах.



Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)



«Поймите меня правильно, вас очень много, всех на новоселье сразу пригласить не могу. Но постепенно я покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр», — объяснила Собчак.

«Ксюша очень добрая и талантливая девушка. Не каждому дано так заработать. (...) Берите пример», — сказал он.