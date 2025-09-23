«Не имеет права»: Отар Кушанашвили резко осудил больную раком Маргариту Симоньян

23 сентября 2025, 18:59

Отар Кушанашвили раскритиковал Маргариту Симоньян за слова о Боге и раке

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался в адрес главного редактора «RT» Маргариты Симоньян после её заявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом он заявил в YouTube-шоу «Каково?!».





Поводом стала публикация Симоньян, в которой она сообщила о диагнозе и перенесённой операции. Журналистка поблагодарила подписчиков за поддержку и заявила, что не испытывает страха перед смертью, так как верит в Бога.

«В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет», — написала она.

«Публичный человек не имеет права апеллировать к Богу, не имеет», — сказал Отар.