«Не имеет права»: Отар Кушанашвили резко осудил больную раком Маргариту Симоньян
Телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался в адрес главного редактора «RT» Маргариты Симоньян после её заявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом он заявил в YouTube-шоу «Каково?!».
Поводом стала публикация Симоньян, в которой она сообщила о диагнозе и перенесённой операции. Журналистка поблагодарила подписчиков за поддержку и заявила, что не испытывает страха перед смертью, так как верит в Бога.
«В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет», — написала она.Отар Кушанашвили, который сам ранее столкнулся с раком, заявил, что известные личности не должны делать подобные заявления. По его мнению, вместо веры в волю высших сил публичные люди должны продвигать регулярные медосмотры.
«Публичный человек не имеет права апеллировать к Богу, не имеет», — сказал Отар.Кушанашвили усомнился в отсутствии страха у Симоньян, вспомнив свой испуг.