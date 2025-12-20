«Больные колени и давление»: Елизавета Боярская загадала три желания в свой юбилей
Актриса Елизавета Боярская отпраздновала 40-летний юбилей
Актриса Елизавета Боярская опубликовала портретный снимок в соцсетях по случаю своего 40-летия. Звезда фильма «Каренина» заявила, что шутки на тему возраста для неё неактуальны, так как она слышала их раньше.
Боярская приглашает поклонников сразу переходить к поздравлениям.
«Шутки про высокое давление, больные колени и прочие радости мы уже пошутили лет в 36» — написала актриса.В свой день рождения Боярская поделилась загаданными желаниями. Она пожелала, чтобы в мире не осталось детских домов из-за их ненадобности, а пожилые люди жили в достатке. Елизавета высказала надежду, что каждый человек будет уважать выбор другого.
«Хочу, чтобы люди были добрыми, порядочными, ответственными и внимательными друг к другу! И пусть не все желания могут исполниться, я буду верить, что могут», — добавила артистка.В материале «Радио 1» рассказываем, как сейчас живёт Елизавета Боярская.