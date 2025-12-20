«Больные колени и давление»: Елизавета Боярская загадала три желания в свой юбилей

20 декабря 2025, 20:00

Актриса Елизавета Боярская отпраздновала 40-летний юбилей

Елизавета Боярская (Фото: Instagram* @lizavetabo)

Актриса Елизавета Боярская опубликовала портретный снимок в соцсетях по случаю своего 40-летия. Звезда фильма «Каренина» заявила, что шутки на тему возраста для неё неактуальны, так как она слышала их раньше.





Боярская приглашает поклонников сразу переходить к поздравлениям.

«Шутки про высокое давление, больные колени и прочие радости мы уже пошутили лет в 36» — написала актриса.

«Хочу, чтобы люди были добрыми, порядочными, ответственными и внимательными друг к другу! И пусть не все желания могут исполниться, я буду верить, что могут», — добавила артистка.