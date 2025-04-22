«Я укол поставил туда»: комик Илья Соболев рассказал о проблемах со здоровьем

Илья Соболев (Фото: Телеграм @sobolevtelegram)
Комик Илья Соболев вышел на связь с поклонниками, и поделился неприятными новостями. Оказалось, что медики диагностировали ему латеральный эпикондилит — так называемый «локоть теннисиста».
Соведущий «Шоу Воли» подчеркнул, что это воспалительное заболевание и из-за него сухожилия мышц предплечья поражаются дегенеративными процессами.
Илья Соболев обратился к докторам из-за жутких болей, однако после оказанной помощи легче ему, видимо, не стало.
Ранее экстрасенсы Ольга Якубович и Соня Егорова рассказали о состоянии медиума Александра Шепса, которому потребовалась помощь медиков после испытания в проклятой деревне.
Читайте также:
«Ссоримся часто»: Яна Кошкина рассказала об отношениях с мужем
15 млн рублей и апартаменты с заклеенными окнами: что просит Валерий Леонтьев за выступление в России
«Много вранья пишут»: Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с супругом
Илья Соболев обратился к докторам из-за жутких болей, однако после оказанной помощи легче ему, видимо, не стало.
«Из новостей: меня в мышцы в руке обнаружили эпикондилит — это воспаление одной зоны, где за кисть отвечают мышцы. Очень начала болеть, и я укол поставил туда», — признался комик в своем личном блоге.
Ранее экстрасенсы Ольга Якубович и Соня Егорова рассказали о состоянии медиума Александра Шепса, которому потребовалась помощь медиков после испытания в проклятой деревне.
Читайте также:
«Ссоримся часто»: Яна Кошкина рассказала об отношениях с мужем
15 млн рублей и апартаменты с заклеенными окнами: что просит Валерий Леонтьев за выступление в России
«Много вранья пишут»: Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с супругом
Ольга Енгалычева