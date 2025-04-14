«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)
Александр Шепс на одном из испытаний в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» впал в транс и напугал зрителей своим пугающим поведением. Как оказалось, после он попал в больницу. О состоянии Александра рассказал его брат Олег, сообщает Starhit.
«Я видел очень много мемов, всяких смешков на эту тему. Просто люди смотрят это как кино, воспринимают как шоу. Но я вам говорю: человек в состоянии трансового потока, в том состоянии, когда его ведут души, очень сложно контролировать себя. Если потребность есть в этом, чтобы лучше донести информацию до людей, лучше раскрыть тот фантом, с которым ты работаешь, ты можешь пойти на разные вещи. Если его туда повело, значит, так нужно было. Это не его желание было повеситься на заборе, разрезать себе руку и еще и пострадать от этого очень сильно. Это внутреннее состояние, а не желание Саши попрыгать по забору. Я здесь не вижу ничего смешного», — прокомментировал насмешки фанатов Олег.
На одном из испытаний Александр отправился в башкирскую деревню вместе с Викторией Райдос и Артемом Красновым. Жители села считали его проклятым, в связи с чем решили обратиться к экстрасенсам. В один из моментов Шепс стал странно себя вести и с ним творились жуткие вещи. Когда Александр перебирался через забор, то сильно поранился, из-за чего ему и потребовалась помощь медиков. Самое странное то, что Шепс не смог объяснить логику своих действий.
«Я мог вены перерезать на этом заборе», — заявил после Александр.
Как после сказал Олег, самочувствие у брата приемлемое. Сейчас экстрасенс восстанавливается.
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Иван Мусатов