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«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Александр Шепс на одном из испытаний в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» впал в транс и напугал зрителей своим пугающим поведением. Как оказалось, после он попал в больницу. О состоянии Александра рассказал его брат Олег, сообщает Starhit.
«Я видел очень много мемов, всяких смешков на эту тему. Просто люди смотрят это как кино, воспринимают как шоу. Но я вам говорю: человек в состоянии трансового потока, в том состоянии, когда его ведут души, очень сложно контролировать себя. Если потребность есть в этом, чтобы лучше донести информацию до людей, лучше раскрыть тот фантом, с которым ты работаешь, ты можешь пойти на разные вещи. Если его туда повело, значит, так нужно было. Это не его желание было повеситься на заборе, разрезать себе руку и еще и пострадать от этого очень сильно. Это внутреннее состояние, а не желание Саши попрыгать по забору. Я здесь не вижу ничего смешного», — прокомментировал насмешки фанатов Олег.

На одном из испытаний Александр отправился в башкирскую деревню вместе с Викторией Райдос и Артемом Красновым. Жители села считали его проклятым, в связи с чем решили обратиться к экстрасенсам. В один из моментов Шепс стал странно себя вести и с ним творились жуткие вещи. Когда Александр перебирался через забор, то сильно поранился, из-за чего ему и потребовалась помощь медиков. Самое странное то, что Шепс не смог объяснить логику своих действий.

«Я мог вены перерезать на этом заборе», — заявил после Александр.

Как после сказал Олег, самочувствие у брата приемлемое. Сейчас экстрасенс восстанавливается.

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«Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам!»: Чумаков высказывается об отношениях даже после хейта
14 апреля 2025, 01:38

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Алексей Чумаков продолжает делать смелые заявления о мужчинах и женщинах, даже несмотря на хейт фанатов. В особенности общественность рассердили слова певца об отношениях пар.

Мужчина должен заглядываться на женщин


Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук посетили программу «Шоу Воли», которая транслируется на телеканале ТНТ. В ходе эфира была поднята тема последних громких высказываний артиста.

Даже после многочисленного хейта, Чумаков продолжил гнуть свою линию не боясь неприязни со стороны общественности. Все началось с вопроса Воли об одной из цитат Алексея, которую он попросил объяснить.

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«Пояснить надо обязательно, раз есть такая возможность. „Я считаю, что мужчина должен заглядываться на женщин. Это нормально. Изменяют все и всегда. Кто-то физически, кто-то ментально“. Поясните, Алексей Чумаков!» — сказал Воля.

Чумаков не растерялся и твердо ответил:

«Вы поймите одну вещь — я, не стесняясь, при своей жене могу это сказать, потому что эта мысль, которая абсолютно нормальна. Если мужчина не заглядывается на женщин, если его не вдохновляет женский пол в принципе… А для чего женщине одеваться? Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам!» — сказал Алексей.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)


Женщины вдохновляются от внимания мужчин


Дискуссия продолжилась и после этого. Алексей продолжил объяснять свое мнение и даже упомянул известную модель Монику Белуччи.

«Слушай, если женщина одевается, она красива. Это же делается не только для своего мужчины, а делается для того, чтобы другие мужчины тоже обращали внимание. Это тоже вот здесь дарит некие ощущения вдохновения… Вот я вижу красивую женщину — Моника Беллуччи. Ну я заглядываюсь на этого человека», — пояснил Воле Чумаков.

Юлия Ковальчук после этих слов совсем не расстроилась. Наоборот она поддержала супруга и назвала Монику красоткой. К тому же Юлия обратилась к залу и заявила, что женщины тоже заглядываются на красивых мужчин. В ответ на это зрители зааплодировали.

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«Я Джорджа Клуни от бомжа отличу»


Ковальчук явно совсем не задевают слова Алексея. К тому же она разоткровенничалась и рассказала подробности личной жизни с Чумаковым. Как оказалось, в их паре является нормальным обсуждение красоты противоположного пола.

«Это нормально, и более того, я могу даже обсудить со своим мужем, симпатичный этот мужчина или как бы с ним что-то не так», — говорит Юлия.

Далее Ковальчук заговорила о Джордже Клуни, который уже долгие годы стал для множества женщин эталоном мужской красоты.

«Я как главный нарцисс разбираюсь в мужской красоте! У меня есть зеркало. Я Джорджа Клуни от бомжа отличу», — говорит Ковальчук.

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13 апреля 2025, 21:35

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Два месяца назад СМИ писали о том, что звезда «Тихой заставы» Нино Нинидзе собирается замуж за бывшего моряка Михаила Кремера. Теперь артистка подтвердила официальную помолвку, заявив о своей любви избраннику в соцсетях.
«Рядом с тобой я обрела ощущение дома, уверенность в завтрашнем дне и истинную эмоциональную близость. С днем рождения, Миша», — заявила Нинидзе.

Что касается ее экс-бойфренда актера Максима Виторгана, у него сейчас сложный жизненный этап — мужчина восстанавливается после оперативного вмешательства. Виторган-младший заново учился ходьбе, а недавно продолжил театральные выступления после перерыва. Кроме того, Нинидзе была женой Кирилла Плетнева, родив ему сына Александра. Пара развелась в 2019 году.

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Гуф с сестрой Ольгой ушел с шоу «Cокровища императора»
13 апреля 2025, 21:13

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) потерпел поражение с сестрой Ольгой в новом выпуске шоу «Cокровища императора». Участники стреляли из рогатки по мишеням, затем перевоплощались в героев басни Ивана Крылова «Свинья под дубом», исполняя ее на китайском. Еще одним ударом для исполнителя стал комплимент от юмориста Михаила Галустяна о том, что Гуф — хороший отец. Дети Долматова живут с его бывшими пассиями Айзой и Юлией Королевой.
«Если я тебя обидел — прости. Но я не обязан знать про твою семейную жизнь. Я только знаю, что ты разводился», — сказал Галустян.
В последнем испытании предстояло сделать выбор миссии: Вода или Воздух. Первая предполагала выбирание воды из бочки руками, а вторая — повторение движений палками. После всего знаменитости должны были подняться по лестнице, запомнив барельефы и уговорить туристов встать в эти позы. Ольга Долматова пожаловалась на непреодолимость многих вещей.

«Я покидаю эту страну с огромным спектром эмоций. Очень жаль, что мы не прошли хотя бы до четвертого забега. Меня здесь проверили со всех сторон и в физическом, и в моральном плане», — добавил Гуф.
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13 апреля 2025, 20:33

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Экс-супруга умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) готова вернуть пожертвование в пять миллионов рублей блогеру Мелстрою (Андрей Бурим). Блогер перевел средства незадолго до смерти Ивлева.
«Кстати, насчет донатов. Я получила лишь один донат от Мелстроя, деньги которого лежат нетронутыми. Потому что нам еще предстоит ставить памятник. Если же Мелстрой попросит их обратно, то, конечно, я их верну», — подчеркнула Карицкая в своем блоге.
Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Артиста не стало в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля в Таиланде.

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«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов
Анна Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра
13 апреля 2025, 20:16

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Совсем недавно дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками новостью о рождении сына Марселя. Теперь девушка сидит дома с малышом и не может заниматься собой в привычном режиме. Решив обновить маникюр, звездная наследница вызвала мастера на дом, и, судя по всему, разочаровалась.
«…Я просто нашла рандомного мастера в интернете. (…) Чтобы вы просто понимали, я в ужасе. (…) Десять тысяч ребят. Вот эта работа стоит 10 тысяч рублей. Посмотрите еще на толщину. Ноу комментс», — пожаловалась Анна Заворотнюк.

На кадрах видно совершенно обыкновенный маникюр, без каких-либо сложностей. Ногти девушки выполнены в таком стиле, будто они накладные.

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