Юлия Савичева впервые выступила после развода с Александром Аршиновым

21 октября 2026, 14:33

Савичева получила награду «Поп-рок артист года» на премии «Люди года — 2026»

Юлия Савичева (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

Певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после объявления о разводе с композитором Александром Аршиновым. Артистка выступила на церемонии FB «Люди года — 2026», где получила награду в номинации «Поп-рок артист года». Об этом звезда рассказала Общественной Службе Новостей.





На мероприятии Савичева исполнила эмоциональную композицию, напомнившую слушателям её ранние лирические работы. Для выступления певица выбрала образ, в котором сочетались дерзость и женственность.

«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — отметила артистка.

