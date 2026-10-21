Юлия Савичева впервые выступила после развода с Александром Аршиновым
Савичева получила награду «Поп-рок артист года» на премии «Люди года — 2026»
Певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после объявления о разводе с композитором Александром Аршиновым. Артистка выступила на церемонии FB «Люди года — 2026», где получила награду в номинации «Поп-рок артист года». Об этом звезда рассказала Общественной Службе Новостей.
На мероприятии Савичева исполнила эмоциональную композицию, напомнившую слушателям её ранние лирические работы. Для выступления певица выбрала образ, в котором сочетались дерзость и женственность.
«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — отметила артистка.Савичева появилась на сцене в кожаной куртке и макси-юбке необычного кроя. В образе использовали выразительные фактуры и нестандартный силуэт.
В середине октября 2026 года певица объявила о разводе с Александром Аршиновым. Пара была вместе более 20 лет, из них 12 лет состояла в браке. По словам Савичевой, расставание стало для неё сильным стрессом, и она уже съехала из общей квартиры.
Юлия и Александр познакомились ещё в юности. Позже они поженились, у супругов родилась дочь Анна.