Юрист раскрыл фатальную ошибку Долиной в споре с Лурье за коммуналку

25 декабря 2025, 13:04

Юрист Жорин: Долина вряд ли сможет взыскать с Лурье долг за коммунальные услуги

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Юрист Сергей Жорин считает, что шансы Ларисы Долиной взыскать с Полины Лурье долг за коммуналку минимальны. Суд, по его словам, скорее всего откажет певице.





В беседе с «Газетой.Ru» Жорин пояснил правило: коммунальные услуги оплачивает тот, кто фактически живёт в квартире. Собственником здесь выступает Лурье, а пользовалась помещением Долина. Суды учитывают именно этот факт.



Ключевая проблема, как отметил юрист, в том, что коммуналка — это плата за потреблённые ресурсы. Если артистка жила в квартире и использовала свет, воду и отопление, то обязана платить именно она. Аргумент «я не собственник» в таких случаях не работает.

«Теоретически Долина всё-таки может выиграть. Практически — очень трудно. Возможные (но слабые) варианты: доказать, что она не пользовалась квартирой», — отметил Сергей.