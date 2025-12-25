Юрист раскрыл фатальную ошибку Долиной в споре с Лурье за коммуналку
Юрист Жорин: Долина вряд ли сможет взыскать с Лурье долг за коммунальные услуги
Юрист Сергей Жорин считает, что шансы Ларисы Долиной взыскать с Полины Лурье долг за коммуналку минимальны. Суд, по его словам, скорее всего откажет певице.
В беседе с «Газетой.Ru» Жорин пояснил правило: коммунальные услуги оплачивает тот, кто фактически живёт в квартире. Собственником здесь выступает Лурье, а пользовалась помещением Долина. Суды учитывают именно этот факт.
Ключевая проблема, как отметил юрист, в том, что коммуналка — это плата за потреблённые ресурсы. Если артистка жила в квартире и использовала свет, воду и отопление, то обязана платить именно она. Аргумент «я не собственник» в таких случаях не работает.
«Теоретически Долина всё-таки может выиграть. Практически — очень трудно. Возможные (но слабые) варианты: доказать, что она не пользовалась квартирой», — отметил Сергей.Но на практике, по словам Жорина, сделать это очень трудно, так как факты говорят об обратном.