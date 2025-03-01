«Занимаюсь тем, чтобы больше любить себя»: Нюша не собирается перевозить детей от бывшего мужа к себе

В Москве в эти минуты проходит Российская национальная премия «Виктория», на которой собрались звёзды шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский появился на красной дорожке со своей возлюбленной Светланой Юразовой, которая младшего его на 30 лет.