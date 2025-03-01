«Занимаюсь тем, чтобы больше любить себя»: Нюша не собирается перевозить детей от бывшего мужа к себе

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)
Певица Нюша побывала на Российской национальной премии «Виктория», где пообщалась с журналистами. Они выяснили, собирается ли звезда перевезти к себе детей от бывшего мужа Игоря Сивого.
В беседе с Telegram-каналом Звездач исполнительница отметила, что видится с сыном и дочерью несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.
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«Занимаюсь тем, чтобы больше и больше любить себя, уделять себе время. На 8 марта целый день для себя: в СПА и встреча с подругами. Я не из тех женщин, которые намеренно ходят, ищут повода, свидания, мужчин. Нужно заниматься собой и в нужный момент оно всё само собой случится», – поделилась певица.Читайте также:
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Анастасия Чинкова