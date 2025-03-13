Заставил сделать аборт и ушёл к Алфёровой: простила ли танцовщица Татьяна Лейбель предательство Абдулова?

Татьяна Лейбель (Кадр из фильма «Двое в новом доме»)
До встречи с Ириной Алфёровой Александр Абдулов состоял в отношениях с эффектной и яркой танцовщицей Татьяной Лейбель. Когда Абдулов познакомился со своей будущей женой, он только и говорил о ней, забыв о Татьяне. Воспоминает ли сейчас танцовщица свою неудачу в борьбе за сердце актёра? Подробнее — в материале «Радио 1».
Отношения с Александром Абдуловым
В 1975 году начинающий актёр Александр Абдулов впервые увидел Татьяну Лейбель. Их отношения стали портиться, когда Татьяна сообщила Александру о том, что ждёт ребёнка.
«Я не готов стать отцом!» — сказал тогда Абдулов.Он настоял на том, чтобы Татьяна сделала аборт. Ей ничего не оставалось, как прервать беременность.
«У меня не было ни жилья, ни денег, ни поддержки», — вспоминает она.
Выбрал Ирину Алфёрову
Когда в театре «Ленком» появилась Ирина Алфёрова, Абдулов, не сдерживая восторга, делился с Татьяной новыми впечатлениями. А вскоре в Ереване начались его ухаживания за актрисой. Лейбель, не дождавшись объяснений, собрала вещи и ушла.
«С Ирой Алфёровой мы никогда не общались, даже не говорили по телефону. Я видела её только в спектакле, где она играла роль без слов. Красота, но не более того… Однако в какой-то момент мне стало казаться, что Ира как будто присутствует в нашей жизни с Сашей. Наша любовь была обречена с самого начала. Зависть, ревность…» — откровенничала танцовщица.Александр Абдулов и Ирина Алфёрова (Фото: РИА Новости/Т.Шахвердиев)
Кстати, Лейбель утверждала, что через месяц после свадьбы Абдулов провёл с ней ночь.
Новая жизнь
После разрыва с Александром Абдуловым Татьяна Лейбель приняла предложение своего давнего ухажёра Бориса Быстрова, но быстро поняла, что это не её судьба. Спустя время она встретила Игоря, с которым в этом году отметит уже 43 года совместной жизни.
Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой
Сейчас Татьяна живёт в Канаде, наслаждаясь спокойствием и уединением. В последние годы Лейбель предпочитает не вспоминать о прошлом, хотя в начале 2010-х давала откровенные интервью.
Читайте также:
«Я даже не знаю фамилию Никиты»: Волочкова раскрыла, почему дочь уехала от жениха к папе
«Возмутительно»: Баскова поразила Ангарская в образе Светланы Светличной
«Уши заткнут, если услышат»: Михаил Боярский объяснил, почему не поет в кругу друзей
Анастасия Чубина