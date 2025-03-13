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Заставил сделать аборт и ушёл к Алфёровой: простила ли танцовщица Татьяна Лейбель предательство Абдулова?

Татьяна Лейбель (Кадр из фильма «Двое в новом доме»)

Татьяна Лейбель (Кадр из фильма «Двое в новом доме»)

До встречи с Ириной Алфёровой Александр Абдулов состоял в отношениях с эффектной и яркой танцовщицей Татьяной Лейбель. Когда Абдулов познакомился со своей будущей женой, он только и говорил о ней, забыв о Татьяне. Воспоминает ли сейчас танцовщица свою неудачу в борьбе за сердце актёра? Подробнее — в материале «Радио 1».

Отношения с Александром Абдуловым


В 1975 году начинающий актёр Александр Абдулов впервые увидел Татьяну Лейбель. Их отношения стали портиться, когда Татьяна сообщила Александру о том, что ждёт ребёнка.
«Я не готов стать отцом!» — сказал тогда Абдулов.
Он настоял на том, чтобы Татьяна сделала аборт. Ей ничего не оставалось, как прервать беременность.
«У меня не было ни жилья, ни денег, ни поддержки», — вспоминает она.

Выбрал Ирину Алфёрову


Когда в театре «Ленком» появилась Ирина Алфёрова, Абдулов, не сдерживая восторга, делился с Татьяной новыми впечатлениями. А вскоре в Ереване начались его ухаживания за актрисой. Лейбель, не дождавшись объяснений, собрала вещи и ушла.
«С Ирой Алфёровой мы никогда не общались, даже не говорили по телефону. Я видела её только в спектакле, где она играла роль без слов. Красота, но не более того… Однако в какой-то момент мне стало казаться, что Ира как будто присутствует в нашей жизни с Сашей. Наша любовь была обречена с самого начала. Зависть, ревность…» — откровенничала танцовщица.
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова (Фото: РИА Новости/Т.Шахвердиев)

Кстати, Лейбель утверждала, что через месяц после свадьбы Абдулов провёл с ней ночь.

Новая жизнь


После разрыва с Александром Абдуловым Татьяна Лейбель приняла предложение своего давнего ухажёра Бориса Быстрова, но быстро поняла, что это не её судьба. Спустя время она встретила Игоря, с которым в этом году отметит уже 43 года совместной жизни.

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Сейчас Татьяна живёт в Канаде, наслаждаясь спокойствием и уединением. В последние годы Лейбель предпочитает не вспоминать о прошлом, хотя в начале 2010-х давала откровенные интервью.

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#актёр
#любовь
#отношения
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«Я даже не знаю фамилию Никиты»: Волочкова раскрыла, почему дочь уехала от жениха к папе
Волочкова объявила, что не знает фамилию жениха дочери и не знакома с родителями
13 марта 2025, 18:02

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова объяснила переезд дочери Ариадны в квартиру папы. Звезда призналась, что не знает фамилию жениха и не знакома с его родителями, сообщила газета mk.ru.
Балерина поделилась, что Ариадна и ее жених являются очень верующими людьми. Влюбленные планируют венчаться, а это принято считать серьезным шагом.

«Поэтому их духовный отец просто настоятельно рекомендовал перед венчанием пожить отдельно, такое вот испытание», — откровенничала балерина.

Дочь Волочковой не захотела переезжать в загородный дом к маме, поскольку находиться там ей было бы неудобно: работа и другие дела девушки сосредоточены в центре.

Родители жениха Ариадны не планируют приезжать на свадьбу в Санкт-Петербург. Объяснить ситуацию Анастасия не смогла, потому что не знакома ни с папой, ни с мамой будущего зятя.

«Я не видела этих людей, не обсуждала это с ними, я их не знаю. Я даже не знаю фамилию Никиты, но знаю, что он — хороший человек. Меня Ариша познакомила с ним в храме», — добавила Волочкова.

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«Возмутительно»: Баскова поразила Ангарская в образе Светланы Светличной
Николая Баскова поразил номер Ангарской в шоу «Один в один!»
13 марта 2025, 17:42

Николай Басков (Фото: Инстаграм* @nikolaibaskov)

Николая Баскова поразила Надежда Ангарская в шоу «Один в один!». Артист с трудом сдерживал эмоции, когда увидел блондинку в легендарном образе из культового фильма, сообщило издание E1.ru.
Темой нового выпуска передачи станет кино. Актриса и телеведущая Надежда Ангарская появилась в образе Светланы Светличной из картины «Бриллиантовая рука». Басков практически потерял дар речи, когда увидел выступление актрисы.

«Возмутительно прекрасна», — отметил Николай.

В этот раз исполнитель хита «Дико тусим» не так ярко проявил эмоции, как в прошлом выпуске. Напомним, что Басков заплакал после выступления Юлии Савичевой в образе Елены Образцовой.

«Ну это часть моей жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. (....) Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря», — признавался Николай.

Певец хвалил гримеров за прекрасную работу и подчеркнул, что Юлия в своем образе была «прекрасна».

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#эмоции
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#фильм
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«Уши заткнут, если услышат»: Михаил Боярский объяснил, почему не поет в кругу друзей
Артист Михаил Боярский признался, что не поет перед друзьями
13 марта 2025, 16:50

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Музыкант Михаил Боярский признался, что не поет перед своими друзьями. Об этом он заявил в эфире шоу Zangalis&K.
Боярский отметил, что исполняет композиции лишь для съемок. Оказалось, семья и друзья не слушает хиты музыканта на посиделках.

«В кругу друзей не пою. Только если это необходимо для работы — для фильма или спектакля. А в кругу друзей нет. У меня друзья такие, что уши заткнут, если услышат, как я пою», — обратил внимание Боярский.

Еще музыкант уверен, что нужно оценивать свои возможности и не браться за дела, для которых не маловато способностей. В настоящий момент на телевидении много артистов, которые пробились «не по заслугам», полагает Боярский.

Ранее фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.

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#музыкант
#артист
#песня
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Продюсер Дворцов назвал условие возвращения в Россию жадной до денег Софии Ротару
Продюсер Дворцов: София Ротару может вернуться в Россию ради лёгких заработков
13 марта 2025, 16:29

София Ротару (Фото: sofiarotaru.com)

София Ротару в 2022 году резко прекратила концертную деятельность и ведёт беззаботную жизнь в Италии, где у неё есть своя вилла и яхта. Однако продюсер Сергей Дворцов уверен, что она приедет в Россию на любое частное мероприятие, если предложение будет выгодным, так как певица никогда не отказывалась от лёгких денег.
По его словам, артистка за карьеру заработала столько, что этих средств с лихвой достанет её внукам и даже правнукам, передаёт портал «Страсти». Тем не менее, считать, что Ротару на пенсии, можно лишь отчасти — только в силу возраста. Дворцов уверен: если поступит предложение выступить на каком-либо корпоративе, она согласится, если условия будут достаточно выгодными. Отказываться от лёгкого заработка — не в её характере.

«Она в нашей стране может выступить, но, мне кажется, за весомый гонорар — 10-13 миллионов рублей. Ценник у неё так и держится — плюс-минус пять миллионов от Пугачёвой. Помимо денег, будет также смотреть на организаторов и статус мероприятия, так как для неё это тоже важно», — считает продюсер.

Его слова косвенно подтверждает также тот факт, что Ротару недавно передумала продавать принадлежащую ей московскую квартиру. Это может означать, что она ещё намерена посетить это жилище и пожить там.

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#певица
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«Я приношу свои извинения Ксюше»: Карина Нигай извинилась перед Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха
Карина Нигай извинилась перед Ксенией Бородиной на фоне ссоры из-за ее жениха
13 марта 2025, 16:19

Карина Нигай (Фото: Telegram @nigaykarina)

Фэшн-блогер Карина Нигай раскрыла подробности своей ссоры с Ксенией Бородиной из-за ее жениха Николая Сердюкова и извинилась перед телеведущей.
По словам Нигай, конфликт с Ксенией произошел после шоу Карины, в котором она обсуждала Сердюкова с Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Девушки нелестно высказались о нем, заявив, что он «поколачивает» Бородину. Нигай же промолчала.

«Я Колю знаю очень давно. Он бывший муж моей лучшей подруги. Коля не тот человек, который может кого-то поколачивать, у него нет такой функции, особенно по отношению к женщинам. Но у меня шоу, я не могу сказать: "Нет, Колечка хороший, девочки, зачем вы на него наезжаете?". И еще момент, за который Ксюша на меня обиделась, — когда Боня сказала, что, Коля человек хороший, потому что покорил Эльбрус. А я спросила, разве покорение горы – это признак хорошего человека?» — рассказала Нигай на шоу Алены Жигаловой.

Она пояснила, что ее бывший супруг покорил Эверест, однако из-за этого лучше не стал.

Кроме того, Нигай опровергла информацию, которую распространяет Бородина, о том, что именно Сердюков привел ее на российское телевидение. Блогер предупредила, что за это сама может «кинуть ей претензию». По ее словам, это вранье.

При этом она отметила, что Сердюков, действительно, помог ей решить конфликт с руководством канала ТНТ, после чего она стала участницей проекта «Звездные танцы».

«Я приношу свои извинения Ксюше и Коле за то, что я как-то затронула их чувства. У меня не было такой цели. Я лично ничего плохого не говорила, я задавала вопросы. Но я, как хорошая знакомая, могла Колю защитить. В этом и была претензия Ксюши», — искренне сказала Нигай.

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